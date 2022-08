Tra i nuovi investitori del Milan spicca il nome di Lebron James e non solo, anche Drake e Jimmy Iovine entrerebbero a far parte della società.,

Ormai non è un segreto, il gruppo statunitense denominato RedBird sta acquistando il Milan. È però una notizia dell'ultima ora che a entrare nella trattativa ci siano anche i New York Yankees e un fondo d'investimento di Los Angeles. I nomi pullulano dunque e tra quelli più noti troviamo Lebron James, pronto a diventare parte integrante della società del Milan.

Lebron James al Milan come investitore

Il closing per l'acquisizione da parte di RedBird del Milan è in dirittura d'arrivo, secondo le indiscrezioni già il 31 agosto dovrebbe concretizzarsi.

Gerry Cardinale sta limando gli ultimi dettagli e ha trovato la strategia vincente per portare ulteriori fondi nell'affare.

Ha deciso di includere nell'operazione anche il Main Street Advisors, un fondo d'investimento con sede a Los Angeles.

Tra gli investitori del suddetto fondo spiccano nomi importanti tra cui quello di Lebron James, stella NBA che diventerebbe quindi parte del Milan.

Un investitore passivo di grande lustro che anche a livello pubblicitario potrebbe aiutare e non poco la nuova società rossonera.

Lebron James e non solo

Se la trattativa andasse definitivamente in porto Lebron James diventerebbe un investitore del Milan.

Il cestista ha una grande passione per l'Italia e lo dimostra attraverso le frequenti visite soprattutto in costiera amalfitana.

Non sarà solo lui però a rientrare tra i nuovi investitori, infatti a far parte del Main Street Advisors ci sono anche, tra gli altri, Drake e Jimmy Iovine.

Nomi di spicco che aumentano la forza mediatica dell'operazione e dello stesso club che potrà approfittarne.

Oltre ai già citati, Cardinale è riuscito a coinvolgere nell'operazione anche i New York Yankees, la famosa franchigia statunitense di baseball che diventa quindi un altro elemento di rilievo della nuova società.

Gli Yankees sono di proprietà della famiglia Steinbrenner che ha sempre avuto uno sguardo lungimirante nel business legato allo sport.

Lebron James decisivo nell'affare

Il ruolo d'investitore passivo che assumerà Lebron James nel Milan fa pensare che questi non abbia nessuna rilevanza nel nuovo progetto.

Invece, secondo quanto detto da Maverick Carter, socio in affari del cestista americano, il campione dell'NBA ha avuto un ruolo fondamentale fin dal primo giorno.

Sarebbe stato proprio lui a mettere in contatto Cardinale e Paolo Maldini una volta fiutato l'affare e, visto com'è andata, è stata una decisione lungimirante.

Maverick Carter non è solo un socio in affari di Lebron ma è anche uno dei suoi più cari amici nonché il capo della SpringHill Company, società in cui RedBird funge d'azionista.

Amore per l'Italia, passione per lo sport e lungimiranza negli affari, Lebron James non è un campione solamente nel parquet ma anche nelle operazioni finanziarie.

Il progetto della nuova società

Quando una società, una cordata o un gruppo d'investitori sono pronti ad acquisire una squadra di calcio c'è sempre molta curiosità a proposito dei loro progetti futuri.

Il fulcro dell'intero nuovo progetto del Milan non sarà Lebron James, ovviamente, ma Gerry Cardinale, l'uomo che più si è esposto nel corso della trattativa.

È lui che è riuscito a trovare un gruppo nuovo d'investitori pronti a credere nel calcio italiano, ed è a lui che si deve la partecipazione dei nomi di spicco citati in precedenza.

Dalla sua parte ha una grande esperienza proprio tra le fila dei New York Yankees che non solo ha seguito per decenni, ma che ha anche aiutato a crescere.

Fu proprio Cardinale ad essere uno dei primi investitori di YES Network, un canale sportivo che ora si vocifera possa arrivare a trasmettere anche le partite del Milan, portando con più frequenza i match dei rossoneri oltremanica.

Il progetto di Cardinale è chiaro ed è stato egli stesso a renderlo noto, l'obiettivo principale è quello di riuscire a mettere il Milan al centro dei media, creando una piattaforma multimediale industriale in cui poi la società possa anche monetizzare.

In questo senso, Lebron James, i New York Yankees e via dicendo possono assumere un ruolo importante.

Si riparte dalla coppia Maldini-Massara

A ognuno i propri compiti, c'è chi deve lavorare dietro le quinte per riuscire ad avere il capitale necessario per crescere, chi scende materialmente in campo e chi, come Maldini e Massara, devono riuscire a carpire le migliori operazioni di mercato e non solo.

Ruoli dirigenziali che partono dal creare la squadra attraverso acquisti e cessioni per arrivare a gestirla.

Alla luce dei risultati sportivi, e di come si siano evoluti in positivo durante il loro corso, i tifosi milanisti hanno fortemente richiesto il loro rinnovo, indipendentemente da chi fosse il nuovo Presidente.

Inizialmente c'è stato un momento prolungato di suspense, se ne parlava ma il rinnovo non sembrava arrivare mai.

Alla fine l'accordo è stato raggiunto e la coppia ha prolungato per un biennale.

Progetto sportivo da una parte e progetto commerciale dall'altra, le parti sembrano pensare all'unisono e i presupposti per un futuro radioso ci sono tutti.

