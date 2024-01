Serie A 2023/2024, Lecce Juventus: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Juventus affronta in trasferta il Lecce nella partita valevole per la 21^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

Lecce-Juventus, 21^ giornata di Serie A

Dopo una grande partenza i meccanismi del Lecce si sono un po' inceppati, e ora è il momento di tornare a conquistare punti. La distanza dal Verona, squadra che ricopre la terzultima posizione, è di sole quattro lunghezze e quindi per i salentini è fondamentale cambiare marcia.

La classifica è molto corta e attraverso una vittoria gli uomini di D'Aversa potrebbero già riconquistare qualche posizione, ma non sarà affatto semplice.

Al Via del Mare arriva la Juventus, squadra in grande spolvero che nelle ultime settimane ha letteralmente demolito tutti gli avversari che le si sono posti di fronte.

I bianconeri sanno che attraverso una vittoria sarebbero momentaneamente in vetta. L'Inter, infatti, non giocherà questo turno di Serie A e recupererà la sfida contro l'Atalanta solamente a fine febbraio, e a livello emotivo questo potrebbe diventare un fattore.

Se gli uomini di Allegri riuscissero a conquistare i tre punti, allora per la prima volta in stagione si troverebbero al primo posto.

Lecce-Juventus, dove vederla in TV e in streaming

I salentini per staccarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, i bianconeri per conquistare il primo posto momentaneo in classifica. Lecce-Juventus sarà una partita fondamentale, ecco dove vederla in TV.

La sfida sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. La si potrà seguire in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Edoardo Testoni, il quale sarà affiancato nel commento da Massimo Ambrosini.

Quando e dove si gioca

Lecce-Juventus, partita valevole per la 21^ giornata di Serie A, andrà in scena domenica 21 gennaio, alle ore 20:45, al Via del Mare di Lecce.

Probabili formazioni di Lecce-Juventus

D'Aversa non cambia configurazione tattica e schiera la sua squadra con il 4-3-3. A difendere la porta dei salentini sarà Falcone, davanti a lui la retroguardia sarà composta da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo.

In mezzo al campo Kaba e Gonzalez affiancheranno Ramadani, mentre in avanti partiranno Almqvist, Piccoli (in vantaggio su Krstovic) e Strefezza.

Massimiliano Allegri risponde con il suo consolidato 3-5-2. In porta confermato Szczesny, apparso in grande spolvero contro il Sassuolo. Davanti a lui la difesa a tre sarà composta da Gatti, Bremer e Danilo.

Sulle corsie ancora spazio a Cambiaso e Kostic, attenzione però a Weah che scalpita. In mezzo al campo Locatelli sarà in cabina di regia, al suo fianco partiranno McKennie e Rabiot. In avanti, Vlahovic è un sicuro titolare, al suo fianco uno tra Chiesa e Yildiz con il primo in vantaggio sul secondo.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Piccoli, Strefezza. Allenatore: D'Aversa.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Il pronostico

Il Lecce è una squadra che ha dimostrato di poter dare fastidio a tutte, e la prima parte di stagione ne ha dato ampia prova. Ora non si trova in un gran momento, ma ha tutte le carte in regola per risalire la china.

La prima occasione utile ce l'avrà contro i bianconeri, una sfida che può sembrare proibitiva dato lo stato di forma della squadra di Allegri, ma che sarà molto più combattuta di quello che si può pensare.

Considerato il valore della rosa delle due squadre e gli ultimi risultati ottenuti, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Juventus parte favorita.

