È ufficiale, Robert Lewandowski sarà un nuovo giocatore del Barcellona. Dopo avere fatto le fortune del Bayern Monaco ed essersi affermato come uno dei migliori centravanti d'Europa il bomber polacco si trasferisce in Liga, campionato in cui cercherà di fare nuovamente la differenza. Andiamo a vedere le cifre del contratto, del cartellino e come si è svolta la trattativa tra i due club.

Lewandowski al Barcellona, prezzo del cartellino

Il bomber polacco dunque si trasferisce in Catalogna dai Blaugrana e scuote con decisione il calciomercato estivo.

Lewandowski e il Bayern Monaco si salutano dopo molte stagioni trascorse a suon di trofei e di gol, l'attaccante e il Barcellona invece s'incontrano dopo che si sono cercati per molte settimane dichiarandosi amore a vicenda.

Un vero e proprio colpo di mercato che è destinato a spostare gli equilibri della Liga e non solo, i Blaugrana si assicurano uno dei bomber più prolifici in circolazione con l'obiettivo di tornare a competere su altissimi livelli.

Il Bayern Monaco non voleva privarsi del giocatore, e questo ha rallentato molto la trattativa per la sua cessione.

Inizialmente chiedeva almeno 60 milioni di euro ma il Barcellona non era disposto a darglieli.

Lewandowski, però, voleva fortemente la partenza e questo ha sbloccato la trattativa costringendo il club bavarese ad abbassare le pretese.

Alla fine si è chiuso a un prezzo di circa 45 milioni di euro più 5 di bonus, il costo del cartellino del giocatore, dunque, è di circa 50 milioni di euro.

Lewandowski al Barcellona, il contratto

Dopo un lungo tiro alla fune quindi Lewandowski riesce a ottenere la cessione e riesce ad accasarsi al Barcellona, squadra in cui voleva fortemente giocare.

Anche per questo si è tagliato parte dell'ingaggio, percepirà infatti meno di quanto guadagnava nel club bavarese ma poco importa, il bomber polacco voleva i Blaugrana.

L'entourage del giocatore e il club catalano hanno raggiunto un accordo che prevede un ingaggio netto di 7/8 milioni di euro per quattro anni, con l'opzione di rinnovare poi nuovamente il contratto.

In Baviera Lewandowski aveva un stipendio di circa 12 milioni di euro che lo rendeva il più pagato della Bundesliga.

La scelta di ridursi l'ingaggio fa ben capire quanto l'attaccante polacco volesse fortemente legarsi al Barcellona, e quanto fosse sicuro di voler cambiare casacca dopo un lungo periodo trascorso in Germania.

La clausola rescissoria

Se da un lato possiamo vedere come Lewandowski volesse fortemente accasarsi al Barcellona, accettando un contratto che prevede uno stipendio più basso rispetto a quello che percepiva in Baviera, dall'altro possiamo vedere come anche il club lo volesse a tutti i costi e quanto crede in lui.

Non solo ha sborsato 45 milioni di euro per un giocatore di 34 anni, ma lo ha anche blindato con una clausola rescissoria dalla cifra incredibile.

Se qualcuno volesse soffiare il bomber polacco ai Blaugrana dovrebbe prima pagare una clausola rescissoria da ben 500 milioni di euro.

In questo modo il Barcellona si assicura un attaccante prolifico, di esperienza e in grado porta oltre che esperienza anche tanta qualità nel reparto offensivo.

A Xavi il giocatore piace molto, ed è probabile che sarà la punta titolare della prossima stagione.

Nello scacchiere dell'allenatore spagnolo Lewandowski si sposa benissimo, attaccante centrale nel 4-3-3 in grado sia di manovrare che di finalizzare al meglio.

Lewandowski decisivo nella trattativa

Se Lewandowski e il Barcellona hanno potuto finalmente incontrarsi gran parte del merito va data proprio al giocatore.

È lui infatti che ha spinto per ottenere la cessione con dichiarazioni che non hanno lasciato dubbi sulla sua volontà, con grande franchezza nei confronti del club bavarese e abbassando le pretese sul contratto.

Il Bayern Monaco, dal canto suo, ha provato a fare ostruzionismo sulla sua partenza ma alla fine ha dovuto accontentarlo, il rischio era quello di trovarsi in una situazione da separati in casa.

L'attaccante polacco, però, è sempre stato un professionista esemplare ed è stato corretto assecondare la sua richiesta accettando di farlo partire per una cifra ragionevole.

Un bomber di razza in Liga

Con l'acquisto di Lewandowski il Barcellona si assicura un attaccante che segna un numero incredibile di gol.

I numeri con il Bayern Monaco sono incredibili e in questi anni sono in molti a credere che avrebbe meritato di vincere almeno un pallone d'oro.

I Blaugrana sono in uno dei momenti peggiori della loro storia moderna, a Robert Lewandowski spetta l'arduo compito di riportarli in alto.

Il Real Madrid rimane, almeno per il momento, la grande favorita per vincere la Liga ma grazie a una buona seconda parte di stagione, e a un calciomercato estivo oculato e dispendioso, il Barcellona si ricolloca tra le favorite.

Anche in Europa può finalmente tornare a essere competitiva, ovviamente se le aspettative saranno mantenute.

Se Lewandowski riuscirà a giocare come ha fatto in Germania i Blaugrana si assicurano almeno 30 gol a stagione, proprio quelli che in questi ultimi anni sono mancati.