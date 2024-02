Quanto costa una lezione privata di tennis con Nadal? La cifra ti lascerà senza parole

Il "Re della Terra rossa" ha annunciato il ritiro al termine della stagione 2024. Nel frattempo, ha organizzato con Alcaraz un match di esibizione, con pacchetti che offrono lezioni private impartite dai due tennisti in persona.

Il 3 marzo 2024 Rafa Nadal si scontra con Carlos Alcaraz in un match di esibizione a Las Vegas. Ci saranno anche offerte che includono lezioni con il tennista spagnolo più forte di tutti i tempi. Ma quanto costa una lezione con Rafa Nadal in persona?

Nadal-Alcaraz, l'ultimo scontro: ecco dove si può vedere il match

Il 3 marzo è in programma la partita di esibizione tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Probabilmente questo sarà il loro ultimo scontro, dato l'imminente ritiro del "Re della Terra rossa".

Il match è organizzato a Las Vegas, nella prestigiosa Michelob ULTRA Arena al Mandalay Bay Resort and Casino. Preoccupa l'infortunio di Alcaraz, che ha rimediato una distorsione laterale alla caviglia di secondo grado. Di per sé, questo inconveniente non dovrebbe mettere a rischio la partita: nel mentre, Las Vegas aspetta paziente.

La partita è visibile su Netflix alle 21.00 del 3 marzo, sotto il titolo di "Netflix Slam".

Quanto costano le lezioni di Nadal?

In programma con il match vengono offerti pacchetti che includono non solo il biglietto per assistere alla partita, ma anche delle lezioni private con i due tennisti spagnoli.

Una lezione con Nadal costa all'incirca 150mila dollari, equivalenti a 140mila euro. La cifra folle ha già fatto notizia in tutto il mondo, soprattutto perché quei 140mila euro rappresentano esclusivamente il prezzo base per una singola ora di lezione: chi è disposto a pagare cifre simili? La risposta è ancora più scioccante del prezzo, dal momento che i pacchetti contenenti questa particolare offerta sono già quasi tutti esauriti.