In seguito alle semifinali di Champions League che si sono svolte, è stato svelato quale sarà la finale corrente. Molti, a tal proposito, si sono giustamente chiesti dove si possono acquistare i biglietti per la partita citata, che si ricorda essere Liverpool-Real Madrid.

Questa partita, che si è già giocata parecchie volte nel corso dei periodi visti in precedenza, mostra numerose sfaccettature differenti tra loro. Per esempio, il fatto che siano due squadre in forma e che ad oggi sembrano quasi un muro insormontabile per qualsiasi tipo di avversario.

Liverpool-Real Madrid: dove acquistare i biglietti?

Nonostante la data prevista sia infatti ancora piuttosto lontana, è una scelta saggia quella di iniziare ad organizzarsi di conseguenza. Questo, poichè ci potrebbero essere appunto delle problematiche per quanto concerne i posti. Una cosa che, per una serie di motivi noti a tutti, è sicuramente da evitare. Il pubblico che si potrebbe ritrovare a voler vedere un evento simile, potrebbe infatti essere a dir poco numeroso.

Innanzitutto bisogna capire in quale luogo acquistarli: se fisico o digitale. Per fortuna, il mercato del calcio attuale permette di poter considerare entrambe le opzioni. I biglietti per la sfida in questione, essendo tra l'altro un evento molto seguito per forza di cose, hanno dei riferimenti ben precisi.

Ovvero, tutta una serie di rivenditori di riferimento che si possono appunto occupare della diretta promozione dei biglietti. Volendo, il ticket apposito per poter accedere all'evento si può comprare tranquillamente sul sito ufficiale della UEFA.

Tra l'altro, una questione emersa di recente potrebbe di fatto cambiare le carte in tavola. I prezzi per la finale, infatti, sono stati abbassati. Tuttavia, le varie promozioni per poter ottenere uno o più biglietti gratis, hanno subito una drastica riduzione.

Invece di offrire 5000 biglietti gratuiti per club, verranno scontati i biglietti di categoria 3 e 4 per i tifosi. Quindi i biglietti di categoria 4 costeranno 60 euro invece di 70 e quelli di 3 categoria costeranno 150 invece di 180.

Inoltre la UEFA dà la possibilità di partecipare a un contest per poter vincere 2 biglietti gratis per vedere la partita più alloggio a Parigi e volo aereo.

Quando si giocherà

Il giorno da segnare sul proprio calendario è quello del 28 maggio alle 21:00. Il luogo previsto, sarà inoltre lo Stade de France di Parigi.

Inizialmente, lo stadio selezionato era quello dell'arena di San Pietroburgo, uno scenario sicuramente molto suggestivo che avrebbe saputo rendere onore allo spessore di un evento del genere. Tuttavia, per via della guerra, si è ritenuto giusto selezionare un'altra destinazione, Parigi, che potrà offrire le stesse emozioni nella stessa identica maniera.

Il periodo in cui questa partita si giocherà, come detto in precedenza è sicuramente una fase piuttosto delicata. Dal canto suo, infatti, si potrà godere di un Real Madrid in piena ascesa. Reduci da una vittoria del campionato spagnolo arrivata con largo anticipo, i Blancos potranno così concentrare tutte le loro energie sull'importante finale contro i Reds.

Dal canto loro, invece, gli uomini allenati dal tedesco Jurgen Klopp dovranno dimostrare come la loro condizione atletica straordinaria sia effettivamente un qualcosa di voluto e fortemente ricercato. Il rush finale contro il Manchester City per la corsa al titolo potrebbe infatti prosciugare tutte le energie dei Reds.

In questo caso, dunque, bisognerà essere messa in evidenza una gestione a dir poco impeccabile. Questo, per far sì che la legittima fatica non arrivi a condizionare l'esito della gara prevista per la fine del mese attuale.

Le quote del match

Quando si parla di eventi come Liverpool-Real Madrid, non è importante solamente il dove acquistare i biglietti ma anche il parere dei vari bookmakers coinvolti. Un evento simile, infatti, è in grado di cogliere varie sfaccettature differenti.

Cosa che, con molta probabilità, poche altre partite sarebbero in grado di poter garantire in pianta stabile. Sapere dunque i pronostici e le varie quote che una sfida simile è in grado di saper garantire, può permettere così di costruire un quadro molto più dettagliato.

I precedenti tra le due squadre, a prescindere dal loro esito, dunque che siano favorevoli o meno, rendono comunque molto difficile poter prevedere quello che potrebbe essere appunto l'esito più probabile. Dunque, ci si può concentrare su altri dati che sono decisamente molto più meritevoli di uno sguardo introspettivo.

O in particolar modo, di uno sguardo più analitico e basato sulle statistiche. Ad oggi, dunque a varie settimane di distanza dall'evento, i vari pronostici non sottolineano ancora nessun tipo di pronostico preciso e ben definito. La scelta più probabile, paradossalmente, secondo alcuni siti appartenenti al settore è quella di un under 3.5. Ovvero, meno di 4 gol in tutta la partita.

Tuttavia, bisogna fare alcune considerazioni utili. Considerando il fatto che mancano appunto ancora diverse settimane prima che questo evento si svolga in via ufficiale, non è possibile fare dei pronostici così tanto dettagliati come ci si potrebbe aspettare. Pertanto, le varie quote che emergono allo stato attuale sono da considerarsi assolutamente ipotetiche.

E questo, quando si parla di scommesse e di relative quote di importo, è un principio che bisogna applicare a livello generale. E ciò che viene consigliato dai bookmaker, in quanto tale, potrebbe non rispettare affatto quelle che sono poi gli avvenimenti che si svolgono nella realtà dei fatti.

Dunque, bisogna sempre prendere certe considerazioni con le pinze prima di trarre conclusioni affrettate. O piuttosto, prima di fidarsi aprioristicamente delle parole che si leggono in giro per la rete.

Dove vederla

Canale 5, come da tradizione, si occuperà infatti di trasmettere l'evento con copertura nazionale. Così, questo evento sportivo di rilievo potrà essere reso disponibile per una platea di pubblico vasta e numerosa. Includendo dunque, anche coloro che non sono abbonati ad alcun servizio di streaming.

Probabilmente, anche Sky si occuperà di trasmettere l'evento. Cosa che, almeno per il momento, non è comunque stata resa ancora specifica in tutto e per tutto. In seguito, probabilmente, verranno resi pubblici i canali presso i quali sarà possibile vedere l'evento in maniera del tutto legale e soprattutto scorrevole. Ma prima di allora, non si potranno affatto fare previsioni.

Se non quella di ipotizzare come sarà appunto Sky a potersi affiancare a Mediaset per la trasmissione di questo evento di grande rilievo. La scelta di rendere disponibile una partita del genere per abbonati e non, è sicuramente uno spot pubblicitario incommensurabile per quanto riguarda il calcio. Questo, poiché si sceglie appunto di estendere un servizio simile a tante categorie.

Facendo sì che i vari servizi ne possano godere in fatto di visibilità e promozione relativa. Naturalmente, un'opzione più che valida è quella di Mediaset Play. Il servizio in questione, è infatti in grado di poter trasmettere l'evento anche tramite l'utilizzo di altri dispositivi.

Dunque, parlando di PC così come smartphone e tablet. La finale in questione, sfortunatamente, non sarà invece trasmessa da Amazon Prime Video.