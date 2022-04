Immaginatevi lo stadio pieno, prevalentemente rosso, con sfumature bianche e uno spicchio giallo per i tifosi ospiti. Liverpool - Villareal, semifinali di Champions League, gara di andata. Così introdurrebbe Caressa se la diretta della partita fosse su Sky. Ma non stasera. Chi ha Sky e vuole seguire la Champions League, ha due opzioni: o volare ad Anfield oppure arrivare in fondo a questo articolo per sapere dove vedere la partita in TV.

E dopo la partita stupenda di ieri sera tra Manchester City - Real Madrid finita 4-3 per i padroni di casa, quella di questa sera si preannuncia un'altra grande sfida tra una squadra inglese e spagnola: stasera ad Anfield si gioca Liverpool - Villareal. Segnati l'imepegno alle 21 e scopri dove vedere la partita in TV.

Stiamo per affrontare la sfida peggiore nel calcio: giocare contro una squadra italiana a cui basta un pareggio." Parole di Kloop, allenatore del Liverpool, prima di una partita contro la Juventus.

Stasera non sarà diverso da quella notte di Champions per il coach dei Reds che, alle 21, affronterà una squadra spagnola che probabilmente punterà a giocarsi tutto nella gara di ritorno in casa.

Il Liverpool, squadra da finale

Liverpool - Villareal non hanno grandi precedenti da rivedere in TV. In quasi un secolo di calcio le due squadre si sono incontrate solo due volte. L'ultima nel 2016 vinta per 3-0 dal Liverpool.

Per quanto riguarda i tifosi del Liverpool, si può dire che sono già abituati a questo tipo di stress da semifinale. Su ben 12 semifinali di Champions League giocate, i Reds hanno raggiunto 9 volte la finale, di cui 2 di queste poi giocate con il Milan ed entrate nella storia del calcio. Due nomi: Dudek e Inzaghi.

Il Liverpool è una squadra fondata nel 1892 in Inghilterra. Ora di proprietà del Fenway Sports Group Holdings, società proprietaria anche dei Boston Red Sox della Major League Baseball e dei Pittsburgh Penguins della National Hockey League.

Tifosi del Liverpool che attendono buone notizie per il rinnovo di Mohamed Salah, stella della squadra che in qualche cassetto tiene ancora gli scarponcini di quando ha giocato alla Roma. Liverpool che ha vinto buona parte delle partite anche grazie al campione egiziano; Liverpool che ha passato il girone come prima del turno vincendo tutte e sei le partite e passando con 18 punti pieni.

Nella bancarella della Champions League il Liverpool sarebbe una squadra cecchino grazie anche all'occhio e al mancino di Salah: 10 partite 8 gol nella sola competizione europea. Attaccante che in 31 partite ha esultato per 22 gol segnati e servendo ai compagni ben 13 assist trascinando il Liverpool al secondo posto in classifica, a un punto dal Manchester City, primo in classifica e rivale sia in Europa che in Inghilterra.

Per Salah contratto in scadenza a giugno 2023, ma che la dirigenza vuole siglare subito per non rischiare di perdere l'anno prossimo il giocatore a parametro zero. Salah che ha detto non vorrebbe mai rinunciare alla canzone a lui dedicata dai fan. Valore attuale del giocatore 100 milioni di euro, anche se Salah afferma:

Il rinnovo non è una questione di soldi

Ma per il calcio mercato c'è tempo. Il Liverpool ora sta attraversando un periodo di forma straordinario e, dopo aver superato il Benfica nell'ultima giro di Champions, ha sconfitto il Manchester United 4-0 e vinto il derby del Merseyside (nome contea) contro l'Everton. Il problema per Kloop stasera sarà dover fare a meno di Firmino, uno dei suoi attaccanti migliori.

Villareal, Yellow Submarine

Nome: Villareal Club de Futebol. Nazione: Spagna. Anno fondazione: 1923. Allenatore: Unay. Punti di forza: il gruppo. Punti deboli: niente stelle. Il Villareal nell'universo del calcio è una galassia senza sole, illuminata dalla sola energia elettrica dei propri pianeti giocatori.

Settimo in classifica, il Villareal rischia l'anno prossimo di non partecipare a competizioni europee. Motivo per cui la squadra spagnola viene da molti considerata la grande intrusa di questa Champions League.

Villareal che arriva da due vittorie consecutive in campionato e galvanizzato dall'aver sconfitto il Golia tedesco Bayern Monaco. Villareal che, come già accennato, non dispone di una vera e propria stella ma che è una squadra compatta, completa. Top team tuttavia con dei difetti, come dimostra la classifica della Liga.

Il Sottomarino Giallo, Submarino Amarillo in spagnolo, così soprannominato per le divise gialle indossate dagli anni '40, si presenta ad Anfield senza la punta Gerard Moreno. In ogni caso non mancano le armi nel borsone dell'allenatore Unay per sostituire il suo attaccante.

Al suo posto viene quotato Paco Alcacer, numero 9 del Villareal che, anche se in questa stagione per la maggior parte delle partite è rimasto seduto in panchina, nel momento del bisogno si è sempre fatto trovare pronto. Suo l'assist della vittoria per 2-1 contro il Getafe giocata il 16 aprile. Non solo Gerard Moreno l'assente nel Villareal. A casa anche Alberto Moreno e Yeremi Pino. In dubbio Francis Coquelin.

Liverpool-Villareal: le formazioni

Liverpool. Kloop potrebbe sistemare le sue preziose pedine con un 4-3-3, mettendo in campo: Alisson in porta; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson in difesa; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara a centrocampo; Salah, Mané, e Diego Jota in attacco al posto di Firmino.

In panchina anche: Kelleher, Konate, Tsimikas, Gomez, Milner, Keita, Oxlade-Chamberlailn, Jones, Minamino, Jota.

Villareal. Unay, che può contare su una difesa di cemento, non dovrebbe rinunciare al 4-3-3. Così il suo Villareal potrebbe essere così schierato: Rulli il giocatore in porta con i guanti; a proteggerlo Foyth, Albiol, Pau Torres ed Estupiñán; a centrocampo Parejo, Capoue, Coquelin; e infine in attacco Lo Celso, Alcácer, Danjuma.

In panchina per il Sottomarino Giallo: Asenjo, Filip Jorgensen, Mandi, M. Gaspar, Pedraza, Aurier, Trigueros, Iborra, Moi Gomez, Chukwueze, Paco Alcacer, Dia.

Un tempo si diceva la "terna arbitrale", ma ormai non è più un trio. L'arbitro è il polacco Marciniak. I suoi connazionali Sokolnicki e Listkiewicz i guardalinee. Per loro che dovranno correre sulle fasce con le bandierine in mano si preannuncia una partita da torcicollo. Il quarto uomo è Vincic dalla Slovenia. In sala VAR al caldo: Kwiatkowski e Frankowski, entrambi polacchi.

Liverpool Villareal, dove vedere la partita in tv

La semifinale di Champions League di stasera è disponibile solo Amazon Prime, che nel 2020 ha acquistato i diritti delle partite più importanti di Champions League per il triennio 2021-2024.

Per vedere la partita Liverpool - Villareal e le partite del prossimo mondiale in Quatar 2022, si può fare l'abbonamento sul sito Amazon. Usufruendo di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, e pagando 3,99 euro al mese (36 euro l'anno) si ha inoltre accesso a film, documentari e serie.

Tutto per la felicità di Andy Jassy, CEO di Amazon, multinazionale fondata da Jeff Bezos e che sta crollando a picco nel mercato azionario con un -17,52% nell'ultimo mese. Che aspetti?! Bezos ha bisogno di te. Per ora ci tocca abbonarci ad Amazon e gustarci la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Curiosità inglesi

All'Anfield ci si aspetta il tutto esaurito e una partita piena di emozioni. Diretta dalle ore 21, ora italiana. Prendete due birre e ordinate la pizza e preparatevi in anticipo, perché per vedere Liverpool - Villareal non basta una TV. I più fortunati sono già in Inghilterra con i biglietti in mano, ancora aquistabili su Omegaticket.com. I prezzi partono da 236 sterline a ticket, corripondenti a 280 euro circa, fino ad arrivare a 708 sterline, che sono 839 euro.

A questi dovete aggiungere il viaggio, e sono altri 170/270 euro per l'aereo, a seconda di dove si vuole partire. Affrettatevi però che il tempo scorre e ci sono solo due voli al giorno da Roma e Milano. Dopo un volo che va dalle 3 alle 5 ore eccovi atterati sul suolo della Regina Elisabetta. Portatevi dietro un regalo, che il 21 aprile era il suo 96esimo compleanno. Forse ci sarà pure la Regina allo stadio per Liverpool - Villareal, se non sa dove vedere la partita. Anche se si sa, la Regina tifa da sempre Arsenal.

Tra i Vip a tifare da casa ci sarà Daniel Craig, già pizzicato negli spogliatoi dell'Anfield, come ricorda Vanity Fair. Prendendo spunto da un articolo del 2014 della Gazzetta dello Sport, a inneggiare l'inno del Liverpool stasera ci saranno Lebron James, Brad Pitt e Angelina Jolie, grandi tifosi dei Reds dichiarati. Quindi non sentitevi soli, anche i Vip forse stanno cercando di capire dove vedere la partita Liverpool Villareal in TV.

Pronostici dall'Italia

Per molti Liverpool - Villareal non è solo una partita da vedere assolutamente, ma è anche una partita da Gol, quotato 2.02 su Eurobet. Anche secondo il sito il Veggente.it, che suggerisce un possibile risultato è 2-1.

Il Corriere dello Sport consiglia la Combo 1+Under 3,5 che tradotto sarebbe: il Liverpool vince segnado massimo 3 reti. Date le goleade a cui ci ha abituato il Liverpool, il Corriere sottolinea anche 1+Under 4,5 con un rischio minore e meno guadagno.

Infobetting.it la pensa in un altro modo. Dato il precedente del Villareal con il Bayern Monaco, prevede una partita degli spagnoli chiusa in difesa, una forte difesa, la terza migliore della Liga con 31 gol subiti. Quindi 1+Under 2.5 oppure solo Under 2.5, senza ne vincitori ne vinti.

Calciodangolo.com è certo della vittoria del Liverpool: 1 fisso, quotato 1,27 su Eurobet e di una goleada puntando un Over 2.5. Più che su Salah, Calciodangolo.com conta su Sadio Mané segnalandolo come Marcatore dell'Incontro a 2,25 e ricordando i 5 gol nelle ultime 6 gare.