Chi è Luigi Nasca: tutto sull'arbitro retrocesso in Serie B

Un gol convalidato in Inter-Verona, partita disputata il sei gennaio, ha portato sotto la luce dei riflettori Luigi Nasca, esperto arbitro addetto al VAR. Ecco chi è e la sua carriera.

Chi è Luigi Nasca

Luigi Nasca è un ex arbitro classe 1977, ora addetto al VAR, cresciuto a Carrassi. Considerato un esempio per via della sua professionalità, Nasca ha sempre mostrato dedizione allo studio. Il suo percorso è stato caratterizzato da una costante volontà di progredire, nonostante i risultati altalenanti dell'ultimo periodo.

La sua dedizione agli studi si è estesa anche allo sport, con una particolare passione per il tennis, il nuoto e il calcio, praticati tutti a livello amatoriale. Una cura quasi maniacale della propria forma fisica e un'ottima abilità decisionale gli hanno consentito di arrivare a grandi livelli, come confermano le direzioni in Serie A e in Serie B.

La carriera

La carriera di Nasca è iniziata quasi per caso, quando da giovane appassionato di calcio e di regole ha deciso di frequentare un corso da arbitro nel giugno del 1998, spinto più dalla curiosità che dall'intenzione d'intraprendere una carriera in quel mondo.

La passione lo ha però coinvolto profondamente nel corso del tempo regalandogli molti anni con il fischietto in bocca. Nel 2019 si ritira ufficialmente, a causa dell'età, ma non c'è tempo per riposare.

Nasce infatti il "Gruppo VAR PRO", composto da arbitri ritirati che si occupano proprio del video assistant referee, e lui viene coinvolto nel progetto. In questo contesto nasce la sua seconda parte di carriera che lo vede impegnato in gare di Serie A e di Serie B.

L'Intervista a Nasca

In un'intervista rilasciata a "L'arbitro," un periodico mensile dedicato al mondo arbitrale, Nasca ha condiviso la sua storia e la sua passione per il calcio. Ha raccontato di come da giovane andasse allo stadio con suo padre per vedere le partite, oltre al fatto di aver giocato egli stesso.

Il suo ingresso nell'arbitraggio è stato inizialmente motivato dall'interesse e dalla curiosità del momento, ma la passione ha preso il sopravvento.

Nell'intervista, Nasca ha condiviso un monito per le giovani leve del mondo arbitrale. Ha invitato i giovani a essere ambiziosi e a credere nelle proprie capacità, esortandoli a non abbattersi quando le cose non vanno bene e a non esaltarsi quando vanno per il verso giusto.

Nasca ha sottolineato l'importanza di mantenere l'equilibrio, impegnandosi sempre al massimo con la consapevolezza di aver dato il meglio in ogni gara.

Una passione chiamata calcio

La carriera arbitrale è molto complicata, è necessario possedere carattere, saper digerire le critiche e avere una tenuta mentale molto resistente. Per svolgere questa professione si deve amare lo sport e le regole che lo caratterizzano, e Nasca è riuscito a coniugare queste due passioni trasformandole in un lavoro.

Nel corso degli anni a volte ha subito critiche e altre volte ha ricevuto complimenti, ma lui lo sa: fa parte del gioco, fa parte di uno dei mestieri più particolari al mondo, quello dell'arbitro.

