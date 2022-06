Lukaku torna a Milano ed è pronto a ricomporre la fortissima coppia d'attacco insieme a Lautaro Martinez. Si tratta di un importante trampolino per i Mondiali in Qatar.

Con lo sbarco di Romelu Lukaku a Milano prende forma la nuova avventura con i nerazzurri di Inzaghi, dopo la breve e sfortunata parentesi in Inghilterra con la maglia del Chelsea.

Una giornata lunga e importante aspetta dunque il talento dei Diavoli Rossi, pronto a riprendere il discorso interrotto due anni fa con la vittoria dello scudetto. Si parte con l'Humanitas di Rozzano, per poi passare al Coni di Milano per l'accertamento dell'idoneità sportiva e infine si giungerà alla tanto agognata firma, che porterà Lukaku a indossare per la seconda volta la maglia nerazzurra.

Lukaku è arrivato a Milano

Romelu Lukaku, giunto a Milano alle sette del mattino del 29 giugno, una volta uscito dall'aeroporto ha pronunciato poche ma significative parole, che ben esprimono il suo stato d'animo: "Sono troppo contento di essere tornato."

Ad attenderlo ovviamente un manipolo di tifosi, che non hanno certo dimenticato le valanghe di reti e i successi che Lukaku ha contribuito a realizzare di concerto con la sorprendente squadra allenata da Antonio Conte.

Ci si chiede però se tutti i tifosi potranno dimenticare l'addio improvviso all'inter nel 2021. Se un buon numero di tifosi pare aver "perdonato" il talento di Anversa, altri invece si mantengono più cauti nell'esprime giudizi.

Evidentemente le future prestazioni di Lukaku avranno un peso non indifferente nel cambiamento di umore da parte della tifoseria, sconvolta dalla partenza di colui che aveva conquistato i cuori nerazzurri di grandi e piccoli.

Le cifre del ritorno

Ma quali sono le cifre del clamoroso ritorno? Nell'ambito delle trattative con il Chelsea si è certamente distinto Marotta, amministratore delegato dell'Inter, il quale è riuscito a scucire al club londinese condizioni estremamente vantaggiose.

Se infatti Lukaku è stato venduto al Chelsea per ben 115 milioni di euro, Marotta è riuscito invece a riprenderselo con la formula del prestito, per la cifra di 8 milioni.

In particolare Lukaku percepirà 11 milioni lordi (circa 8,5 milioni netti). Si tratta della cifra che avrebbe percepito nell'eventuale terza stagione con l'Inter, nel 2021-22 e che è stata pattuita nel contratto con cui è stato acquistato dagli inglesi del Manchester United.

A tale cifra vanno poi ad aggiungersi eventuali bonus, per un massimo di 5 milioni, che verranno calcolati sulla base dei successi che i nerazzurri potrebbero portare a casa nel corso della stagione 2022-23.

Un indizio che depone a favore della reale felicità del bomber belga per il suo ritorno all'Inter si può desumere dal fatto di essersi volontariamente "decurtato lo stipendio". Infatti al Chelsea avrebbe percepito ben 12 milioni: in sostanza, per tornare a Milano, Lukaku avrebbe rinunciato a ben 3 milioni netti.

Queste le cifre pattuite, ma non è detto che, dopo un eventuale buona stagione in nerazzuro Big Rom, il quale non sembra affatto intenzionato a tornare al Chelsea, non decida di proseguire la propria avventura nella squadra di Inzaghi, magari con un clamoroso acquisto a titolo definitivo.

Lukaku: un importante rinforzo

Sembra dunque giunta al termine la pratica "Lukaku-bis", che fino a qualche settimana fa sembrava solo una chiacchiera da bar senza alcun fondamento.

E come in una telenovela, si è addirittura parlato di un intervento dell'amico rapper Jay-Z, il quale avrebbe convinto il bomber belga ad accettare il ritorno nel capoluogo milanese.

Si ricompone dunque la fortissima coppia d'attacco Lukaku-Martinez, con il primo capace di realizzare ben 47 reti in 72 match giocati, tra il 2019 e il 2021.

Senza contare che il ritorno in una squadra come l'Inter, in cui ha sempre trovato le giuste sensazioni (non come a Londra), potrebbe rappresentare il giusto trampolino per tuffarsi in piena forma ai prossimi Mondiali in Qatar, in cui il Belgio ha buone probabilità di fare bene.

Il fenomeno belga è così pronto a terrorizzare le nuovamente le difese avversarie nel campionato italiano e ovviamente ci si chiede se riuscirà a replicare i numeri da bomber delle due stagioni in nerazzurro. Il talento c'è e anche la voglia di replicare. La sfida è lanciata.