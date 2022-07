Big Rom è tornato all'Inter e ora deve prepararsi al meglio per affrontare la prossima stagione. Per farlo si sta allenando duramente e sta seguendo un regime alimentare che gli consentirà di raggiungere il peso ideale. Ecco la dieta di Lukaku pensata da Pincella, nutrizionista nerazzurro, solamente per lui.

Lukaku a dieta

Non solo le persone comuni devono mettersi a dieta ma anche i calciatori professionisti come Romelu Lukaku i quali, per raggiungere il peso ottimale, devono seguire un regime alimentare a volte molto ferreo.

A seguire i calciatori dell'Inter c'è Pincella, nutrizionista dalle grandi capacità che ora sta lavorando per mettere in forma Big Rom in vista della prossima stagione.

Il calciatore appare appesantito ma è normale, fa parte del percorso di preparazione personalizzato e creato su misura per lui. La stagione trascorsa al Chelsea ha creato diversi dubbi sulle capacità del belga, almeno in Inghilterra, ma qui in Italia tutti hanno potuto ammirare le sue qualità sia calcistiche che fisiche, anche grazie a un gran lavoro atletico svolto con Conte.

Lukaku quindi è a dieta, e la combina con un lavoro intensivo fisico che lo farà partire ai nastri di partenza in perfetta forma. L'obiettivo è migliorare lo score della sua precedente esperienza in nerazzurro, i tifosi interisti sperano vivamente che questo accada mentre quelli delle squadre avversarie cominciano a preoccuparsi.

Che cosa mangia Lukaku

Il nutrizionista dell'Inter Pincella dunque ha creato una dieta personalizzata per Romelu Lukaku, il quale la sta seguendo passo dopo passo con l'obiettivo di arrivare in forma alla prima gara ufficiale della prossima stagione.

Big Rom si è presentato a Milano già vicino al suo peso forma ideale ma non è ancora abbastanza, motivo per cui deve seguire un buon regime alimentare creato appositamente per lui.

Vietata assolutamente la pasta, la quale viene sostituita da altri alimenti e che può essere assunta da Big Rom solo nella sua variante "shirataki", dunque con farina di konjac. Questa aiuta a prevenire l'assorbimento di glucidi e lipidi e dunque ha un impatto positivo sul corpo del bomber belga.

Lukaku assume in modo vario pollo, patate dolci e riso nero, oltre che a un'ampia gamma di alimenti che sono utili al suo organismo. La voglia dell'attaccante ex Chelsea di rimettersi in gioco è tanta, dunque siamo sicuri che stia prendendo la legge di Pincella in modo serio e professionale.

Obiettivo 101 kg

Il fisico di ogni persona cambia, in base all'età, al tipo di vita che si svolge e al proprio metabolismo, di conseguenza non c'è una dieta o un peso specifico ideale che sia uguale per tutti.

Lo sa bene Pincella e lo sa bene anche lo staff dell'Inter, il peso ideale di Romelu Lukaku in questo momento, per rendere al meglio nell'attività sportiva, è di 101 kg.

Un numero che Big Rom deve raggiungere attraverso un grande lavoro atletico e la dieta pensata appositamente per lui. In base a quello che sta dimostrando in questa fase di preparazione non avrà problemi a raggiungerlo, anche perché si è presentato a Milano già molto vicino al peso forma.

All'attaccante belga servirà solamente un po' di costanza prima di raggiungere il suo obiettivo, e poi potrà definitivamente tornare a essere un pericolo per tutte le difese della Serie A.

La preparazione iniziata in Sardegna

Se Romelu Lukaku si è presentato a Milano vicino al suo peso forma ideale non è solo grazie alla stagione trascorsa in Inghilterra, ma anche grazie alla sua serietà fuori dal campo.

Nessuno ha mai potuto mettere in discussione la sua professionalità, il belga è ben conscio che il fisico va curato e mantenuto come un tempio, soprattutto se è l'arma principale della propria professione.

L'ha imparato anche grazie ad Antonio Conte, il quale gli ha insegnato a prendersi cura del proprio corpo in modo quasi religioso. Dunque ha un terapista che lo segue per 365 giorni all'anno e può beneficiare della vasca criogenica che arriva a toccare i meno 160 gradi.

Tutto questo però non basta e infatti Lukaku, oltre alla dieta, lavora duramente anche in solitudine com'è successo questa estate in Sardegna. Le sue corse tra Arzachena e Olbia assieme Onana sono diventate un'attrazione turistica, ma sono anche le stesse che hanno portato Big Rom ad avvicinarsi alla forma ideale.

Obiettivo prima partita di Serie A

Il lavoro fisico e atletico, oltre che la dieta, non servono a Lukaku in questo momento ma per tutta la stagione che sta arrivando. L'obiettivo non è quello di rendere Big Rom micidiale in questo momento, ma è quello di renderlo tale a metà agosto quando ci sarà la prima sfida di Serie A in cui l'Inter affronterà il Lecce.

Se il lavoro che sta compiendo l'attaccante belga darà i suoi frutti, e siamo sicuri che sarà così, allora la forma ideale la raggiungerà tra poco meno di un mese. Il ritorno di Lukaku all'Inter rappresenta un valore aggiunto per la massima serie italiana, che sempre più spesso si priva dei suoi campioni.

Lukaku e l'Inter hanno già lanciato la sfida al Milan campione in carica, l'obiettivo è tornare a vincere il più presto possibile.