Nel mondo del calcio per fare un trasferimento il tempismo è tutto, ma ci vogliono anche la volontà e i dispositivi economici giusti. Ecco come l'Inter ha ripreso Lukaku grazie pure al Decreto Crescita.

La voglia di Lukaku di tornare all'Inter dopo la fallimentare stagione al Chelsea ha prevalso sui tanti milioni spesi dai blues per portarlo a Londra. Inoltre, per il ritorno a Milano non è bastata solo la volontà del giocatore, bensì pure l'uso del Decreto Crescita, dispositivo ormai fondamentale per le squadre italiane.

Cos'è il Decreto Crescita

La legge che ha introdotto il Decreto Crescita risale al 30 aprile 2019, quando è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Questa in pratica reinserisce il cosiddetto superammortamento, ovvero quell'agevolazione per la quale le imprese possono maggiorare del 30% il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi.

Andando alla sostanza, ci sono diverse agevolazioni che le già citate imprese, e quindi anche i lavoratori, possono ottenere. Ciò in particolare per quanto riguarda le nuove assunzioni, e questo va automaticamente a introdursi nel sistema del calcio italiano.

Il Decreto Crescita si applica nel calcio italiano già dal 2019, ma ancora di più con le modifiche apportate nel corso del tempo. Difatti, grazie all'articolo numero 5, cioè quello cosiddetto "Rientro dei cervelli", questa legge favorisce non solo gli italiani che dall'estero desiderano ritornare in Italia per lavorare, ma in generale anche gli stranieri.

In pratica, il nuovo testo dell'anno in corso è più stringente, però permette ai club di tesserare con maggiori agevolazioni anche e soprattutto calciatori non italiani che abbiano compiuto almeno 20 anni e con contratti dal milione di euro in su. Qui, dunque, rientrano molti affarri tutt'ora in gioco, tra cui quello di Lukaku all'Inter.

Lukaku all'Inter con il Decreto Crescita

Il ritorno di Lukaku all'Inter è ormai cosa fatta. Dopo un anno fallimentare al Chelsea, il gigante belga tornerà lì dove aveva lasciato 11 mesi fa, per cercare di rifare dei nerazzurri nuovamente i più forti d'Italia, superando la concorrenza dei cugini milanisti.

Come detto, il ritorno a Milano di Big Rom non è dovuto solo alla volontà di tutte le parti in causa, ma anche al Decreto Crescita. In pratica, esso ha reso l'Inter, così come le altre società italiane di calcio più competitiva sul mercato, e infatti la società nerazzurra ha speso per il ritorno di Lukaku solo il 25% di tasse, invece del canonico 45%.

Ancora, come se non bastasse, l'ariete può anche usufruire degli sgravi fiscali, in quanto fa ritorno in Italia dopo circa un anno dalla sua partenza. Se il tempo trascorso fosse stato maggiore, in particolare con chiusura dell'affare oltre il 30 giugno 2022, ecco che il Decreto Crescita sarebbe stato inapplicabile.

Il caso Muriqi

Il Decreto Crescita permette dunque ai club di calcio italiani di poter essere più competitivi a livello internazionale. Tuttavia, esso può anche costringere una società a dover tenere per forza un giocatore, così da usufruire delle agevolazioni fiscali della legge.

Stiamo parlando del caso Muriqi, attaccante della Lazio, che almeno fino a gennaio non dovrebbe muoversi dalla capitale. Questo perché a inizio 2023 per lui saranno due anni da quando è arrivato in Italia, con tanto di residenza, quindi una sua cessione in un periodo precedente non permetterebbe alla Lazio di Lotito e Tare di tenere i soldi delle tasse risparmiate grazie al Decreto Crescita.

Il caso Ziyech

Un altro caso che sta tenendo banco negli ultimi giorni di calciomercato è sicuramente quello del Milan e di Ziyech. Il giocatore che si divide tra mediana e trequarti del campo è stato offerto dal Chelsea in prestito ai rossoneri, che però ne valutano le conseguenze a livello del Decreto Crescita.

Per poter sfruttare le agevolazioni derivanti da questa legge, infatti, il club campione d'Italia in carica non può ricorrere al prestito annuale, bensì servono almeno due anni di permanenza, residenza, nel nostro paese. Per questo, al momento, la trattativa è molto poco calda, e il Milan potrebbe decidere di seguire altre strade, come già fatto in passato per alcuni rinnovi come quello di Ibrahimovic.

Lo svedese, difatti, quando ha rinnovato il suo contratto ha fatto sì che sia lui che la società rossonera usufruissero del Decreto Crescita, insomma un affare migliore del previsto.

