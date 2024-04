Un calciatore sudafricano è stato ucciso a colpi di pistola: ecco chi era Luke Fleurs

La mattina del 4 aprile 2024 è stata diffusa la notizia della morte di un calciatore sudafricano, a seguito delle ferite causate da dei colpi di arma da fuoco. Ecco chi era Luke Fleurs, giocatore ucciso a Johannesburg.

Chi era il calciatore Luke Fleurs

Luke Fleurs aveva 24 anni ed era nato a Città del Capo il 3 marzo 2000. Era alto 1,85 m e giocava come difensore centrale nei Kaizer Chiefs, squadra che milita nella massima serie del campionato Sudafricano.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Ubuntu Cape Town, ha esordito in prima squadra nel 2017 contro il Stellenbosch, in National First Division (l'equivalente della nostra Serie B).

Alla fine della stagione è stato acquistato dal Supersport United, che gioca nella "Serie A sudafricana". Rimane a Pretoria, città in cui gioca il club, per un totale di 5 stagioni, collezionando in totale 70 presenze con il club e 2 gol. Nel 2022 ha vinto anche il titolo di miglior giovane della stagione.

La squadra però decide di non rinnovargli il contratto e lui rimane svincolato. Più di un mese dopo Fleurs, a ottobre 2023, ha firmato un contratto con i Kaiser Chiefs. Il giocatore purtroppo non ha mai potuto esordire con la sua nuova maglia a causa della sua tragica e prematura scomparsa.

Il difensore ha anche giocato nella Nazionale sudafricana Under23 e ha potuto rappresentare il suo Paese alle Olimpiadi di Tokyo, disputate nel 2021.

La notizia della morte di Luke Fleurs

Luke Fleurs è morto in ospedale la notte del 3 aprile 2024. Era stato ricoverato a causa della ferita procurata da un proiettile che lo ha colpito sul busto. La potenziale dinamica del tragico evento è stata spiegata da Mavela Masondo, tenente colonnello e portavoce della polizia di Gauteng.

I sospettati lo hanno puntato con un’arma da fuoco e lo hanno portato fuori dal suo veicolo, poi gli hanno sparato una volta sulla parte superiore del corpo.

La sparatoria è avvenuta in una stazione di servizio, in un sobborgo di Johannesburg. Il giocatore sembra fosse fermo in auto in attesa di soccorso per un inconveniente di cui ancora non si sa la natura. È stato avvicinato da uomini armati che gli hanno ordinato di scendere dal veicolo. Solo a quel punto sarebbe partito il colpo che ha ferito mortalmente Luke Fleurs.

I video di sorveglianza mostrano che, dopo l'accaduto, uno dei due malviventi è salito sull'auto del calciatore e si è allontanato dalla scena del crimine. Ciò fa pensare che le cause del gesto siano da ricondurre a una rapina finita male.

Il comunicato dei Kaiser Chiefs

La squadra per cui Luke Fleurs giocava e per cui, per diverse ragioni, non era ancora riuscito a scendere in campo, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia della vittima:

Siamo profondamente scioccati e rattristati nell’apprendere della tragica e prematura scomparsa di uno dei nostri giocatori, Luke Fleurs. Il 24enne ex Nazionale giovanile ha perso la vita dopo essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco durante un tentativo di furto a Johannesburg. Portato d’urgenza in ospedale è morto a causa delle ferite riportate. La dirigenza, i giocatori e lo staff tecnico sono profondamente sconvolti da questi devastanti eventi. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento estremamente difficile. Il Club farà ulteriori annunci in una fase successiva.

Leggi anche: L'ex presidente della Federazione spagnola Luis Rubiales arrestato per corruzione