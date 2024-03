Maccabi Haifa Fiorentina: dove vederla in TV, in streaming e le probabili formazioni

Iniziano gli ottavi di finale di Conference League. La Fiorentina va a Budapest per affrontare il Maccabi Haifa su campo neutro. Ecco dove vederla in TV, in streaming e quali sono le probabili formazioni per l'incontro.

Maccabi Haifa e Fiorentina si affrontano nell'andata degli ottavi di finale della Conference League, terza competizione Uefa per importanza: ecco dove vederla in TV e streaming e quali sono le possibili formazioni.

Maccabi Haifa-Fiorentina, l'andata degli ottavi di Conference League

Il Maccabi Haifa arriva a questa partita dopo aver ottenuto 5 risultati utili consecutivi nel campionato israeliano, dove occupa la seconda posizione, a un solo punto dal Maccabi Tel-Aviv primo in classifica. In Conference ha dovuto affrontare il turno di spareggio contro in Gent, passato con un risultato finale di 2-1, dopo essere retrocesso dall'Europa League poiché arrivato terzo nel girone composto da Villareal, Panathinaikos e Rennes.

La Fiorentina ha vinto agevolmente il suo girone di Conference League e ha saltato il turno di spareggio accedendo direttamente agli ottavi. In campionato attualmente occupa l'ottava posizione in classifica, a un punto dal Napoli, ed è in piena lotta per la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione. Nell'ultima partita prima della Conference, disputata sabato 2 marzo 2024, la squadra di Italiano non è riuscita ad andare oltre allo 0-0 contro il Torino.

Maccabi Haifa-Fiorentina, dove vederla in TV e streaming

La partita si gioca giovedì 7 marzo 2024, al Boszik Stadium di Budapest. La partita si gioca in campo neutro e non in casa del Maccabi Haifa perché non ritenuto luogo sicuro in seguito alle vicende che stanno coinvolgendo Israele e la Palestina. Il fischio d'inizio è programmato alle 21.00.

È possibile seguire la diretta della partita su Sky Sport Calcio, su Sky Sport e su DAZN. Inoltre, è possibile vederla sulle relative app di streaming Sky Go, DAZN e Now TV, disponibili su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili.

Le probabili formazioni

Messay Dego arriva a Budapest dovendo fare a meno di Sundgren, espulso per doppia ammonizione nella partita di ritorno contro il Gent. La formazione scelta è il 4-3-3, meno conservativa rispetto al 5-3-2 con cui la squadra ha affrontato l'ultima partita di Conference League. Tra i pali gioca Kaiuf. La difesa è composta da Khalaili sulla sinistra, Seck, Gershon al centro e a destra da Feingold. In mezzo al campo Saief, Chow e Mohamed, mentre l'attacco è composto da Khalaili e Rafaelov larghi con Pierrot al centro.

Vincenzo Italiano scende in campo con il 4-2-3-1 e decide di far riposare due pezzi pregiati del suo attacco, Beltràn e Belotti. In porta c'è Terracciano. La difesa è composta da Kayode a destra, Milenkovic e Ranieri difensori centrali e Parisi gioca sulla fascia sinistra. La mediana è occupata dalla sostanza di Duncan e dalla qualità di Arthur. Ad agire da trequartista dovrebbe rivedersi Barak dopo tante panchine, ma occhio anche a Bonaventura. Sulla fascia sinistra ecco il solito Nico Gonzalez, mentre sulla destra Ikoné sembra spuntarla al ballottaggio con Sottil. Davanti gioca Nzola.

MACCABI HAIFA (4-3-3): Kaiuf, Khalaili, Seck, Gershon, Feingold, Saief, Chow, Mohamed, Khalaili, Pierrot, Rafaelov. Allenatore: Messay Dego.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Arthur, Duncan, Gonzalez, Barak, Ikoné, Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano

Pronostico

La squadra di Firenze ha più qualità e per questo è data come favorita per la vittoria nonostante giochi fuori casa, anche perché in realtà si gioca in campo neutro e non in Israele.

Per quanto riguarda le quote sui gol, invece, c'è molto equilibrio, perché sono due squadre dallo stile di gioco opposto ma comunque offensivo. Tuttavia, nelle ultime partite entrambe hanno segnato pochi gol.