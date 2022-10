Il calcio spesso e volentieri diventa un fatto di fede e quindi di religione, molto laica, ma pur sempre divina. Nel caso del Maccabi Haifa, però, ci si mette di mezzo l'ebraismo con il giorno dell'espiazione, al quale diversi giocatori sono forzati dalla loro pratica. Ecco cos'è e quali sono le conseguenze sui calciatori.

Cos'è il giorno dell'espiazione

Il giorno dell'espiazione, in ebraico Yom Kippur, che bloccherà a dir poco i giocatori del Maccabi Haifa, è un giorno sacro per gli ebrei praticanti. Si tratta del giorno sacro più solenne di tutti quelli dell'ebraismo, in quanto dedicato alla penitenza, all'espiazione dei peccati e alla riconciliazione.

Questo periodo così alto inizia il decimo giorno del mese ebraico Tishri, ovvero tra 4 e 5 ottobre 2022, e quindi può prendere anche più di una giornata intera, fino a 26 ore di fila. In queste ore non si può mangiare ne si può assumere liquidi, e questo chiaramente per il Maccabi Haifa è un problema enorme.

Le conseguenze sul Maccabi Haifa

Per l'appunto, il Maccabi Haifa ha molti giocatori ebrei praticanti, essendo una squadra israeliana con sede ad Haifa in Israele, e quindi avrà parecchie defezioni all'inizio del match. Infatti, i calciatori interessati, così come anche l'allenatore Bakhar, digiuneranno fino a 30 minuti prima dell'inizio della partita con la Juventus.

Questo porterà a un inevitabile problema maggiore per il club israeliano, che già deve affrontare una squadra più forte come quella bianconera e che sembra in ripresa dopo la vittoria per 3-0 nel posticipo di domenica seria contro il Bologna.

Il Maccabi punta sugli stranieri

Inutile dire, che il Maccabi Haifa per sopperire al problema relativo al giorno dell'espiazione punterà sugli stranieri. I quali, tuttavia, rappresentano una piccola percentuale della totalità dei giocatori in squadra. Difatti, sono sei i componenti della rosa non isrealiani.

C'è poi una percentuale che ha doppia nazionalità, tra cui c'è pure l'italo-israeliano Shon Goldberg. Ora, non sappiamo quanti tra i calciatori isrealiani siano ebrei praticanti, ma è chiaro che c'è un problema importante per la squadra e l'allenatore Bakhar.

Il Maccabi Haifa, tuttavia, darà tutto e di più per conquistare i primi punti in questa Champions League. Nei due incontri precedenti del gruppo H, la squadra di Haifa ha perso in Portogallo contro il Benfica per 2-0, mentre poi ha ricevuto tre gol dal PSG in casa, dopo però essere passato in vantaggio nel primo tempo.

Per questo, nonostante il giorno dell'espiazione di mezzo, la Juventus dovrà fare attenzione alla rosa avvesaria, che di sicuro proverà a mettere i bastoni tra le ruote dei bianconeri di Allegri.

Il momento della Juventus

La Juventus, come suddetto, arriva dalla splendida vittoria in casa contro il Bologna per 3-0. Un risultato ampio e con molto gol di scarto che non si vedeva da un po' a Torino sponda bianconera, e che ha sorpreso lo stesso Allegri e i suoi giocatori.

Del resto il tecnico toscano è uno che si è sempre esaltato nelle difficoltà, come tutto l'ambiente bianconero, il quale dopo l'ultima e ritrovata vittoria, solo la terza stagionale, ha ritrovato fiducia per gli impegni successivi, a cominciare dalla Champions League e dalla doppia sfida non troppo impegnativa contro il Maccabi Haifa.

Molto più importante e decisiva, proprio per le sorti della stagione juventina, tuttavia, è il big match di sabato alle 18 contro il Milan a San Siro. La Juventus vuole e soprattutto deve vincere per non perdere definitivamente il treno per lo scudetto.

Dopo due anni di lotta lontana dal primo posto, ma solo per il quarto e conseguente accesso alla Champions League, i bianconeri vogliono tornare dove credono di poter stare e per farlo Allegri potrebbe far riposare qualcuno di importante stasera contro il Maccabi.

In particolare, il decisivissimo Milik, che arrivato a Torino si è già preso la squadra e i tifosi. Il polacco sa che può essere decisivo sempre e per questo potrebbe essere risparmiato in Champions League, così da scendere al meglio della forma in campionato contro il Milan.

