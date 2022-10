Dopo la dura sconfitta contro il Milan la Juventus cerca il riscatto in Champions League contro il Maccabi Haifa. Una partita importante per i bianconeri, ecco dove vederla in TV.

Un inizio di stagione decisamente deludente, poche idee e spesso confuse e i risultati parlano chiaro. L'ultima sconfitta contro il Milan ha rigettato ombre sul periodo della Juventus che questa sera cerca il riscatto immediato contro il Maccabi Haifa. Una partita dunque veramente importante, ecco dove vederla in TV.

Maccabi Haifa-Juventus, dove vederla in TV e in streaming

La partita di questa sera non è solamente importante per il morale e per ritrovare certezze, ma anche ai fini della classifica.

I bianconeri per rimanere in corsa qualificazione devono necessariamente fare il risultato, se non dovessero conquistare i tre punti la situazione diverrebbe drammatica.

Maccabi Haifa-Juventus dunque è una partita fondamentale, scopriamo dove vederla in TV.

La sfida di Champions dei bianconeri sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), in streaming invece si potrà vedere su Sky Go, NOW TV e Infinity+.

La telecronaca Sky sarà affidata ad Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Quella di Infinity+, invece, sarà affidata a Riccardo Trevisani con commento tecnico di Massimo Paganin.

Maccabi Haifa-Juventus, probabili formazioni

Dopo la partita di campionato saltata per squalifica, la Juventus potrà nuovamente contare su Angel Di Maria, fondamentale nello scacchiere di Massimiliano Allegri.

Probabile il ritorno al tridente dunque con Dusan Vlahovic e Kostic, ballottaggio a destra tra Danilo e Cuadrado, con il brasiliano diffidato che potrebbe riposare e lasciare spazio al colombiano.

In mezzo con grande probabilità troveranno spazio Paredes e McKennie che si affiancheranno a Rabiot.

Milik probabilmente partirà dalla panchina, anche perché Allegri deve riuscire a preservarlo fisicamente.

MACCABI HAIFA (5-3-2): Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud; El Fazaz, Chery, Abu Fani; Pierrot, Tchibota. All: Bakhar.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All.: Allegri.

Quando e dove si gioca

Dopo aver scoperto dove vederla in TV e le probabili formazioni andiamo a vedere quando e dove si gioca Maccabi Haifa-Juventus.

La sfida andrà in scena nella data di oggi, martedì 11 ottobre 2022, alle ore 18:45 allo Stadio Sammy Ofer.

Una trasferta dunque per i bianconeri che non dovranno lasciarsi intimidire dal caloroso tifo degli avversari, una piazza particolarmente calda che non deve minare le sicurezze dei giocatori della Juventus.

La Juve recupera Di Maria

Tra le tante variabili che hanno contraddistinto questo avvio di stagione di alti e bassi, più bassi che alti, della Juventus, c'è l'impiego di Angel Di Maria.

Fuori prima per infortunio e poi per squalifica, l'argentino quando ha giocato è stato incisivo e ha dimostrato di essere un giocatore imprescindibile dei bianconeri.

Massimiliano Allegri questa sera lo avrà a disposizione e cercherà di sfruttarlo per aggiungere qualità al reparto offensivo della sua squadra.

Con Vlahovic l'intesa è buona, e lo hanno già dimostrato, e nella partita di oggi contro il Maccabi Haifa questa può diventare un fattore.

La classifica in Champions della Juve

Il sorteggio ha decretato che la Juventus in Champions League fosse impegnata nel Gruppo H assieme a Paris Saint Germain, Benfica e appunto a Maccabi Haifa.

Le prime due partite per i bianconeri non sono andate bene, sia dal punto di vista dei risultati che di gioco.

Contro il PSG la Juventus ha disputato un primo tempo disastroso, corretto poi nel secondo tempo ma che non è bastato per fermare i parigini.

Prima sconfitta dunque e appuntamento con i tre punti rimandato alla sfida contro il Benfica.

Contro i portoghesi, però, le cose sono andate ancora peggio, sconfitta su tutti i punti di vista la squadra di Max Allegri si è ritrovata dopo due partite a zero punti.

È toccato poi al Maccabi Haifa, in casa davanti ai propri tifosi, finalmente, i bianconeri sono riusciti a vincere non senza però soffrire.

Ora si ritrova al terzo posto con soli tre punti inseguendo PSG e Benfica a quota sette.

La Juve deve necessariamente vincere se vuole raggiungere la fase a eliminazione diretta della competizione.

Ecco la classifica del Gruppo H:

PSG 7 punti

Benfica 7 punti

Juventus 3 punti

Maccabi Haifa 0 punti

Maccabi Haifa-Juventus, pronostico

La Juventus è vero, arriva da un inizio di stagione deludente e sotto le aspettative.

Oggi alle ore 18:45 giocherà fuori casa in un campo difficile, questo però non può essere un alibi per un'eventuale sconfitta o pareggio.

La Juventus è indubbiamente più attrezzata e oggi può e deve dimostrarlo, anche perché la mancanza di una vittoria condannerebbe i bianconeri a una virtuale uscita di scena dalla Champions League.

La Juventus dunque parte come la squadra favorita, il Maccabi Haifa però ha già dimostrato di poter essere una squadra pericolosa.

Attenzione massima dunque, sarà fondamentale chiudere la partita al più presto possibile.

L'appuntamento è fissato alle ore 18:45 dunque, a dare la risposta finale sarà come sempre il campo.

