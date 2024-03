Svolta in Iran: chi è Mahsa Ghorbani, la prima donna arbitro in una partita maschile

In Iran le donne sono vittime di oppressioni che stanno diventando sempre più intense, in particolare dopo la tragica morte di Mahsa Amini. Nel mondo del pallone però c'è una svolta: a un arbitro donna il compito di giudicare gli uomini.

Velo obbligatorio, violenze, il ritorno delle pattuglie di polizia, espulsioni dalle università: sono solo alcune delle condizioni di oppressione a cui sono sottoposte le donne in Iran, come attestato dal report condotto da Amnesty International. A fare la differenza ora ci pensa il calcio: per la prima volta in Iran una donna arbitro è chiamata a giudicare una partita maschile. Ecco chi è Mahsa Ghorbani.

Mahsa Ghorbani fa la storia: ecco chi è

Forse è difficile crederci, ma anche in Iran il calcio fa spazio alle donne: Mahsa Ghorbani è l'arbitro scelto per il derby tra Persepolis ed Esteghlal, che si è disputato allo stadio Azadi di Teheran. Mahsa non era in campo, bensì in sala Var: a comunicarlo è stato Khodadad Afsharian, il capo del comitato arbitri della Lega calcio iraniana.

L'arbitro, 34 anni, è già noto nel mondo del pallone: ha diretto alcune partite della Coppa d’Asia femminile AFC e altre nella Coppa del Mondo femminile del 2023. Questa volta però ha fatto la storia: è lei la prima donna ad aver giudicato una partita di calcio maschile ed è una svolta epocale per la Repubblica islamica.

Sugli spalti ad assistere al match giocato mercoledì 13 marzo 2024, inoltre, sono state ammesse anche le donne. E non si tratta di una decisione tanto scontata: ebbene sì, perché l'ingresso delle tifose negli stadi iraniani è stata autorizzata per la prima volta in 40 anni solo nel 2019.

La svolta era arrivata a seguito delle pressioni da parte della Fifa sul governo iraniano. Era stata la tragica morte di Sahar Khodayari ad accendere i riflettori sulle repressioni e sui diritti negati alle donne iraniane. La tifosa, all'epoca 30enne, si era data fuoco pur di non tornare in carcere dopo essere stata avvistata sulle tribune in mezzo a tifosi uomini.

Nel Paese le donne versano ancora in condizioni difficili e le oppressioni si sono fatte più severe e stringenti in seguito alla morte di Mahsa Amini, con tanto di proteste e tafferugli contro il regime. L'esempio offerto dal mondo del pallone porterà davvero al riconoscimento di alcuni diritti fondamentali?

