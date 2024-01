Insulti razzisti a Maignan durante Udinese-Milan: chi sono i tifosi coinvolti

Durante Udinese-Milan sono piovuti insulti razzisti nei confronti di Mike Maignan. Ecco chi sono i tifosi coinvolti e quello che sta succedendo in queste ore.

Udinese-Milan, partita valevole per la 21^ giornata di Serie A, è stata teatro di un episodio increscioso: dagli spalti sono piovuti insulti razzisti nei confronti di Mike Maignan. Ecco chi sono i tifosi coinvolti e che cosa sta succedendo.

Insulti razzisti a Maignan durante Udinese-Milan

Calcio e razzismo, un binomio che non dovrebbe esistere ma che nonostante le varie campagne di sensibilizzazione continua a manifestarsi giornata dopo giornata.

È stato questo anche il caso di Udinese-Milan, partita valevole per la 21^ giornata di Serie A conclusasi con la vittoria dei rossoneri con il risultato di 3-2.

Le prime pagine delle maggiori testate, però, non si sono potute concentrare sul lato sportivo a causa degli insulti razzisti arrivati a danno di Mike Maignan, portierone francese del club meneghino.

Al Bluenergy di Udine, Maignan è stato continuamente preso di mira con insulti incresciosi fino a quando non ha deciso di dire basta e di abbandonare il terreno di gioco.

Un evento che ha portato alla temporanea sospensione della partita, decisione presa correttamente dall'arbitro Maresca, fino a quando la situazione non è tornata sotto controllo.

Un episodio che riporta in auge la questione e che pone nuovi interrogativi, si sono realmente fatti passi in avanti per quanto riguarda il razzismo negli stadi?

Chi sono i tifosi coinvolti negli insulti a Maignan

Al termine della sfida tra i friulani e i rossoneri, sono partite le indagini con l'obiettivo d'individuare i tifosi coinvolti negli insulti razzisti a Maignan. La buona notizia è che un supporter è già stato individuato, ora la Digos proseguirà nel suo lavoro con l'obiettivo di scovare anche gli altri.

Fondamentale è stata la pubblicazione sui social network di un video nel quale si sente il tifoso in questione inveire contro l'estremo difensore del club meneghino, il tutto in seguito alla rete del momentaneo pareggio dell'Udinese arrivata dopo la temporanea sospensione del match.

Si tratta di u uomo di 46 anni già noto alle forze dell'ordine al quale è stato inflitto un Daspo della durata di circa 5 anni in tutti gli stadi. Decisa e convinta anche la punizione inflitta da parte dell'Udinese che ha bandito a vita l'uomo dallo stadio dei friulani.

Proseguono le indagini

Non è però finita qui, gli uomini della Digos stanno continuando a visionare i filmati con l'intento di scovare gli altri responsabili. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di altre tre o quattro persone e anche per loro, al momento del riconoscimento, arriverà sicuramente una pena sostanziosa.

Le nuove norme anti-razzismo, introdotte dalla FIGC, possono contribuire a limitare questi episodi, ma il lavoro di sensibilizzazione deve essere svolto anche fuori dagli stadi e proseguire senza sosta fino a quando non ci sarà un reale cambiamento.

