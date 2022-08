La sessione estiva di calciomercato è stata un po' più anomala rispetto al normale, visto l'andirivieni tra diversi difensori, soprattutto centrali. Il Milan pure si è invitato a questa festa con l'acquisto di Malick Thiaw. Ecco chi è il nuovo centrale dei campioni d'Italia che arriva direttamente dalla Germania.

Chi è Malick Thiaw

Malick Thiaw nasce a Dusseldorf in Germania l'8 agosto 2001. La sua prima squadra in assoluto è proprio quella della sua città natale, visto che già nel 2009-2010 inizia a giocare nelle giovanili del Fortuna Dusseldorf, dopo una parentesi nella società sportiva Kalkum 1911.

In men che non si dica, tuttavia, il difensore centrale viene notato dal Bayer Leverkusen e subito nella stagione 2010/2011 passa alle giovanili di questo club. La sua parabola non accenna a diminuire così come il suo viaggio, che lo porta nel 2011/2012 al Borussia Monchengladbach.

Qui Malick Thiaw riesce finalmente a mettere radici, anche se non per moltissimo tempo. Infatti, il classe 2001 sempre a titolo gratuito come in tutti gli altri casi precedenti, passal dal Gladbach allo Schalke 04. A Gelsenkirchen arriva nel 2015/2016, e inizia una bella storia.

Lo Schalke 04

Come detto, allo Schalke 04 inizia ufficilamente ad alti livelli la carriera di Malick Thiaw. Il difensore centrale infatti dopo due stagioni di rodaggio in primavera entra a far parte della squadra giovanile che precede la prima squadra del club tedesco.

I suoi miglioramenti sono tali che nel 2019/2020 riesce pure a esordire in Bundesliga, per la precisione il 7 marzo 2020 contro l'Hoffenheim. Poi altre tre sfide lo vedono impegnato dopo lo stop dovuto alla pandemia, con la sua squadra che soccombe al Francoforte, al Wolfsburg e al Friburgo.

La stagione 2020/2021 è quella del primo vero anno da facente parte della prima squadra dello Schalke 04 per Thiaw. Tuttavia, nonostante le sue 19 presenze nel massimo campionato tedesco, non riesce a evitare la retrocessione della squadra nella seconda divisione. Da registrare comunque il primo gol della sua carriera, avvenuto il 30 ottobre contro lo Stoccarda.

Il 2021/2022 è certamente stata un'annata migliore per quanto riguarda la squadra di Gelsenkirchen che con una buona cavalcata si è presa subito la promozione per risalire nel calcio che conta. Qui il centrale ha fatto vedere ciò di cui è capace, attirando su di se le attenzioni di diversi club, tra cui il Milan.

Il Milan

Come suddetto, il Milan campione d'Italia è stato sin dalla scorsa stagione uno dei club interessati al difensore centrale ormai ex Schalke 04. Malick Thiaw, alto 1,94 m, infatti, oggi pomeriggio dovrebbe essere ufficializzato a tutti gli effetti come nuovo calciatore dei rossoneri, il tutto dopo le visite mediche di rito.

L'operazione imbastita da Maldini e Massara per portarlo a Milano, vede uscire dalle case rossonere 7 milioni di euro circa, bonus compresi. Di certo, non si è trattato di una trattativa semplice tra i due club, con una prima offerta addirittura registrata a inizio 2022, nel mese di gennaio dopo l'infortunio di Kjaer.

Oltre al Milan, ancora, a giugno sono stati registrati i sondaggi pure di Bologna e Torino, ma è chiaro che il centrale ha aspettato la squadra di Pioli campione d'Italia. Adesso, quindi, l'allenatore potrà avere a disposizione un nuovo giocatore per la sua difesa.

La difesa del Milan

La difesa del Milan ha fatto la differenza nella seconda parte dello scorso campionato, quando nonostante l'assenza del già citato infortunato Kjaer, Tomori e Kalulu sono saliti di livello, e hanno formato una diga quasi sempre impenetrabile per gli attaccanti avversari.

Con l'arrivo ora pure di Thiaw, Pioli può avere un'arma in più nel reparto arretrato, grazie alla duttilità del tedesco. Infatti, seppure limitato al centro della difesa, questi può spaziare sia a sinistra che a destra dello stesso, e può anche impostare grazie ai suoi piedi tutt'altro che macchinosi.

Di certo questo acquisto va a completare la difesa del Milan e permette all'allenatore dei campioni d'Italia di poter giostrare meglio i suoi uomini e dargli più respiro con un turnover maggiore in vista del doppio impegno Serie A e Champions League.

