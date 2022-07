L’attesa per l’inizio del campionato di Serie A sta per terminare. L’edizione 2022-2023, oltre al debutto del Monza berlusconiano, vedrà un altro esordio, quello del primo arbitro donna nella storia della massima serie: Maria Sole Ferrieri Caputi.

Ferrieri Caputi avrà dunque il ruolo di rappresentare un profondo cambiamento in un ambiente che molti hanno sempre ritenuto essere appannaggio solo degli uomini. Senza nascondersi dietro un dito, sarà inizialmente circondata dallo scetticismo generale, soprattutto da parte dei tifosi più che degli addetti ai lavori, ma queste nubi potranno diradarsi con le sue prestazioni in campo.

Maria Sole Ferrieri, chi è il primo arbitro donna tra vita privata e carriera

Il nome sembrerebbe tradire origini nobili, ma Ferrieri Caputi ha raggiunto la massima serie grazie alla dedizione e alla perseveranza che solo le persone umili sanno mettere in gioco.

La sua carriera comincia con la dura trafila che tocca a chi sogna di diventare un arbitro. Dopo i primi anni tra categorie provinciali e regionali, nel 2015 debutta in Serie D arbitrando il match Levico-Atletico San Paolo. Nel 2019 arbitra il Torneo di Viareggio e, sempre nello stesso anno, diventa arbitro internazionale dirigendo l’incontro tra Scozia e Cipro valido per le Qualificazioni al campionato europeo di calcio femminile 2022; per la stessa competizione, la partita Macedonia del Nord-Serbia. A settembre 2020 conosce la Serie C, a cui segue la designazione in sala Var per la Serie B.

Il 15 dicembre 2021 arriva la grande svolta, Ferrieri Caputi viene designata infatti per la direzione del match valido per i sedicesimi di Coppa Italia Cagliari-Cittadella. La prestazione è di quelle convincenti, soprattutto per la personalità dimostrata nell’arbitraggio in campo e nella gestione delle proprie emozioni. Le capacità dimostrate le sono valse i complimenti dei propri colleghi e superiori, congratulazioni che si sono poi tramutate in fatti con il passaggio alla squadra arbitrale della Serie A.

Ricordiamo che Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna nella storia della Serie A, e lei stessa ha spiegato di preferire che l’attenzione cada sul suo ruolo e non sulla sua identità di genere:

Non chiamatemi arbitra, ma arbitro. Novanta volte su cento quando mi dicono arbitra è per sottolineare che sono una donna. Quindi preferisco arbitro. Credo che quando non ci sarà più l’esigenza di sottolinearlo, allora vorrà dire che ci sarà davvero parità.

La cosa che più colpisce è che la giovanissima Ferrieri Caputi è sì un arbitro di calcio ma è anche ricercatrice alla Fondazione Adapt (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali) e dottoranda all’Università di Bergamo.

Cosa sappiamo su di lei

Maria Sole Ferrieri Caputi è nata il 20 novembre 1990, ha quindi 31 anni ed è livornese di nascita, pur avendo vissuto a Bergamo per motivi lavorativi.

Ferrieri Caputi non è attiva nel mondo social e questo ovviamente riduce di molto le notizie riguardanti la sua vita privata. Tutto ciò di cui si è a conoscenza è ciò che lei stessa ha deciso di condividere con la stampa tramite dichiarazioni e interviste.

Di certo l’arbitro ha una relazione amorosa da lei stessa riconosciuta, ma a riguardo ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli. Interrogata però sui rapporti con i calciatori e le loro avances, Ferrieri Caputi ha dichiarato:

È successo che mi abbiano chiesto il numero di telefono, o i contatti Facebook o Instagram. Ma siccome non uso i social, la mia riservatezza non è stata scalfita. Comunque, se un giocatore ci prova non mi lusinga né mi dà fastidio: mi fa ridere.

L’arbitro ha inoltre raccontato di come il gesto più bello che le sia stato rivolto dopo aver ricevuto la notizia della promozione in Serie A, sia stato quello della mamma che l’ha accolta con tanti articoli riguardanti la sua impresa affissi in giro per casa, dimostrando con l’aneddoto un forte legame familiare.