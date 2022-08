La Sampdoria ha ingente bisogno di acquistare sul mercato, dopo un inizio di campionato veramente pessimo, con 1 punto in tre partite e nessun gol fatto. Ecco chi è Marko Pjaca, il croato più volte in passato accostato alla Doria che potrebbe finalmente avverare questo vecchio pallino del calciomercato italiano.

Chi è Marko Pjaca

Marko Pjaca nasce a Zagabria il 6 maggio 1995. Alto 1,86 m per 83 Kg, sin da giovanissimo inizia la sua avventura calcistica con la Dinamo Zagabria, la squadra principale della sua città. Infatti, al 2009/2010 risale il suo approdo nella squadra giovanile di questo club.

Dal 2011/2012, poi, passa alla Lokomotiva Zagabria con la quale gioca una sola partita del massimo campionato croato. Nel 2012/2013, tuttavia, l'attaccante esterno riesce a entrare maggiormente nel turnover dell'allenatore, e a fine anno registra ben 17 partite con tanto di 2 gol e 2 assist.

Nel 2013/2014 avviene la sua prima consacrazione, che vede Marko Pjaca mettere a referto 14 tra gol e assist, equamente distribuiti, in ben 33 presenze tra campionato e preliminari di Europa League. Questa sua stagione gli vale il richiamo della Dinamo Zagabria, che l'anno successivo lo acquista per 1 milione di euro.

Nella principale squadra della sua città natale, il croato si mette subito in mostra, dimostrando tutto il suo valore. 11 gol nella massima serie del suo paese più altri 3 contando la fase a gironi di Europa League. Inoltre ci sono pure 6 assist totali.

Nel 2015/2016 più o meno riesce a ripetere la stagione precedente, con due gol di meno, 12, e lo stesso numero di passaggi chiave per i propri compagni. Inoltre, l'annata è la prima per lui in Champions League, in cui esordisce contro l'Arsenal nella partita clamorosamente vinta dalla Dinamo per 2-1.

La Juventus e i prestiti

Nel 2016/2017 per poco più di 20 milioni di euro e un contratto di ben 5 anni, Marko Pjaca passa alla Juventus. Dopo la consacrazione in patria, ci si aspetta da lui che mostri tutto il suo potenziale in una delle squadre più forti d'Europa, la più forte all'epoca d'Italia.

Il suo primo anno in Italia, tuttavia, è falcidiato dagli infortuni, che lo vedono a fine anno con appena 22 presenze tra tutte le competizioni. L'anno seguente non è dei migliori, anzi dopo il ritorno dall'infortunio trova spazio solo in Primavera, così viene ceduto a gennaio allo Schalke 04, in prestito. Tuttavia, anche qui, nonostante i 2 gol in 9 partite viene rispedito a Torino a fine anno.

Nel 2018/2019 Pjaca entra a far parte ancora a titolo non definitivo della rosa della Fiorentina, ciò sin dall'inizio della stagione. L'esterno d'attacco non parte titolare e la titolarità non riesce quasi mai a conquistarla in stagione, quindi ecco il suo ritorno a fine anno alla Juventus.

Altra annata e altro prestito, stavolta in Belgio all'Anderlecht. Ancora una volta, tuttavia, come in precedenza, si tratta di soli 6 mesi a partire da gennaio, a causa di un altro infortunio patito precedentemente. Il 2020/2021 rivede un ritorno in Italia del croato, stavolta al Genoa.

Coi rossoblu riesce sempre a essere nel turnover dei vari allenatori che si accingono sulla panchina, ma in 35 presenze mette a segno solo 3 gol e 2 assist. L'ultima stagione, poi, l'ha giocata al Torino, partendo spesso titolare ma senza incidere più di tanto, viste le sole 3 reti messe a segno.

La Sampdoria

Ad oggi la situazione di Marko Pjaca è uguale a quella delle ultime stagioni. Non rientra nei piani della Juventus e il giocatore difatti è sul mercato. Nessuno lo prenderà a titolo definitivo ma in prestito se ne può parlare e se ne parla.

Al momento la squadra più avanzata sembra la Sampdoria, che dopo gli scarsi risultati ottenuti nelle prime tre partite di Serie A, ha un ingente bisogno di un esterno come l'ex Dinamo Zagabria. Tuttavia, la trattativa si è già interrotta a inizio agosto, e ora il tempo stringe.

Su Pjaca, inoltre, ci sono anche altre squadre italiane come il Lecce, che domenica sera ha messo a segno il primo punto nel massimo campionato italiano, dopo il pareggio contro l'Empoli. Quindi la Sampdoria deve muoversi per potersi assicurare un giocatore che potrebbe fare la differenza se riuscisse a trovare finalmente un ambiente consono.

