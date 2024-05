L’Atalanta vola in Francia per sfidare l’Olympique Marsiglia nella partita d’andata delle semifinali di Europa League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Marsiglia-Atalanta, semifinali di Europa League

Impegno molto complicato ma importantissimo per l’Atalanta di Gasperini, giunta a un passo dall’accesso alla finale di Europa League. Prima di raggiungere questo obiettivo, però, dovrà affrontare in un doppio confronto il temibile Olympique Marsiglia, squadra ostica che ha già avuto modo di dimostrare tutto il suo valore.

Infatti, dopo aver eliminato agli spareggi lo Shakhtar, l’OM è riuscito a imporsi anche sul Villareal e sui portoghesi del Benfica. Insomma, un cammino tutt’altro che semplice per i francesi che sono comunque riusciti a raggiungere le prime quattro della competizione.

Se possibile, percorso ancor più difficile per gli uomini di Gasperini, che dopo aver concluso in vetta il proprio girone, evitando quindi gli spareggi, hanno prima avuto la meglio sullo Sporting e poi sono riusciti nell’impresa di eliminare il Liverpool di Klopp, favoritissimo ai nastri di partenza per la vittoria finale.

Insomma, entrambe le squadre hanno tutte le carte in regola per superare il turno e raggiungere la finale, chi riuscirà a spuntarla in questo doppio confronto?

Marsiglia-Atalanta, dove vederla in TV e in streaming

Momento cruciale per la stagione di entrambe le squadre, che giunte a questo punto non hanno alcuna intenzione di uscire di scena dato che vedono l’obiettivo sempre più vicino. Tra l’Olympique e la Dea ci si attende una partita spettacolare e ricca di emozioni, ecco dove vederla in TV.

Marsiglia-Atalanta sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport. In alternativa, la si potrà seguire in streaming su DAZN, Sky GO e NOW, scaricando le applicazioni ufficiali su qualunque dispositivo compatibile.

Per commentare la partita, DAZN ha scelto Stefano Borghi. I telecronisti Sky, invece, saranno Maurizio Compagnoni e Giancarlo Marocchi.

Quando e dove si gioca

Marsiglia-Atalanta, partita d’andata delle semifinali di Europa League, andrà in scena giovedì 2 maggio, alle ore 21:00, al Velodrome di Marsiglia.

Probabili formazioni di Marsiglia-Atalanta

Gasset schiererà la sua squadra con il 3-5-2. Davanti a Lopez, la difesa a tre sarà composta da Murillo, Mbemba e Balerdi. Clauss dovrebbe prendersi la corsia di destra, mentre quella di sinistra sarà occupata da Luis Henrique.

In mezzo al campo spazio al palleggio e agli inserimenti di Veretout, Kondogbia e Harit. In avanti, largo alla qualità e alla corsa di Aubameyang e Moumbagna.

Gasperini risponde con il 3-4-1-2. In porta ci sarà Musso. Dietro Scalvini ha recuperato ma probabilmente partirà dalla panchina, al suo posto potrebbe arretrare De Roon, a completare il reparto saranno Djimsiti e Kolasinac.

Sulle bande laterali spazio a Zappacosta e Ruggeri, mentre il duo di centrocampo sarà composto da Pasalic ed Ederson. Sulla trequarti, largo alla pericolosità di Koopmeiners mentre in avanti Scamacca farà coppia con De Ketelaere.

MARSIGLIA (3-5-2): Lopez; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Harit, Kondogbia, Veretout, Luis Henrique; Moumbagna, Aubameyang. Allenatore: Gasset.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

Il pronostico

Entrambe le squadre hanno dimostrato fino a qui di avere i valori necessari per raggiungere la finale. L’Atalanta ha stupito tutti eliminando il Liverpool, un doppio confronto che non è di certo passato inosservato e che ha gettato le luci dei riflettori proprio sugli uomini di Gasperini.

L’OM, però, ha compiuto un cammino più che ottimo e potrà fare affidamento sul tifo di casa. Anche per questo motivo, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Marsiglia parte leggermente favorito.

