Non è semplice tenere separata la vita privata da quella pubblica, soprattutto per i personaggi divenuti famosi e che sono da tempo sulla cresta dell'onda. Lo sanno bene i calciatori che hanno avuto un matrimonio nel 2022, che hanno potuto celebrare nel migliore dei modi il loro amore festeggiando con la famiglia e gli amici.

Matrimonio calciatori 2022

Per qualche giocatore la stagione sportiva è andata bene, mentre per altri meno, fortunatamente oltre al calcio c'è altro nella vita e anche chi ha avuto un'annata difficile può sorridere per altri motivi.

Il matrimonio dei calciatori suscita sempre un grande responso mediatico, spesso le telecamere arrivano fino all'altare ma c'è anche chi, come ad esempio Del Piero, preferisce tenere ben separate immagine pubblica e privata.

Ricordiamo tutti il matrimonio stellare di Totti con Ilary Blasi, un evento a cui molti italiani hanno partecipato seguendolo direttamente da casa, come succede con molte star.

Qualunque sia la scelta in tal proposito non si può negare che esso sia un evento emozionante, e che ogni persona ha il diritto di celebrarlo come meglio crede. In questo articolo andremo a scoprire i calciatori che si sono sposati nel corso di questi mesi, e come questi si sia svolto e quali ospiti ci siano stati.

Il matrimonio di Manuel Locatelli

Apriamo il nostro articolo sul matrimonio dei calciatori nel 2022 con Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus ex Sassuolo e Milan che ormai si è assicurato un posto fisso tra i bianconeri.

Dopo le grandi prestazioni all'Europeo disputato in Inghilterra, vinto con onore dagli Azzurri, si è trasferito a Torino e ha disputato una stagione molto positiva.

La ciliegina sulla torta, però, è arrivata in amore grazie al matrimonio con Thessa Lacovic, un momento particolare e romantico che ha vissuto anche con alcuni compagni di squadra.

Locatelli si è sposato martedì sulle colline di Firenze, precisamente a Villa Palmieri e tra gli invitati ci sono stati tanti giocatori. La storia d'amore dura da più di cinque anni e ora finalmente è culminata nel grande passo di questo giugno. Thessa è originaria del Costa Rica ed è laureata in Digital Communication Strategy all'università Sacro Cuore.

Tra gli invitati non sono mancati i compagni di squadra e i calciatori, tra cui troviamo Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia Perin e Alessandro Matri. Non sono mancati i momenti di commozione e di festa, tanti auguri!

Il matrimonio di Gaetano Castrovilli

Il matrimonio dei calciatori nel 2022 ha una meta comune, Firenze, anche Gaetano Castrovilli ha infatti deciso di convogliare a nozze nel capoluogo toscano.

Il forte centrocampista della Fiorentina ha sposato Rachele Risaliti, ex Miss Italia, dopo un anno di fidanzamento. Il ritardo nel matrimonio è dovuto alla curva dell'emergenza epidemiologica, la coppia ha preferito attendere di svolgere la cerimonia in completa sicurezza e tranquillità, cosa che infatti poi è avvenuta.

L'organizzazione dell'evento è stata affidata a Enzo Miccio, volto noto della televisione oltre che wedding planner. La chiesa scelta dagli sposini è quella di San Salvatore a Monte, situata in una collina dietro Piazzale Michelangelo.

La meta scelta per la lune di miele sono le Maldive, location da sogno costellata da panorami incontaminati e mare cristallino. Oltre alla coppia si aggiunge anche il fisioterapista, questo per via della riabilitazione che segue l'intervento al ginocchio del centrocampista.

Il matrimonio di Domenico Berardi

Se Firenze è la meta scelta per il matrimonio nel 2022 dei due precedenti calciatori, Domenico Berardi ha scelto il Lago di Garda per convogliare a nozze con Francesca Fantuzzi.

L'influencer e modella e il calciatore si sono sposati il 16 giugno e assieme hanno anche uno splendido bambino: Nicolò di un anno e mezzo. La loro storia d'amore dura da più di dieci anni e il matrimonio è stato semplicemente da favola.

La chiesa scelta è stata Santi Pietro e Paolo a Toscolano Maderno, i festeggiamenti si sono poi svolti a Villa Bertoni che somiglia molto a un castello fiabesco. Anche in questo caso a organizzare l'evento è stato Enzo Miccio, che sembra essere il wedding planner preferito dai calciatori.

All'evento hanno partecipato molti vip e anche molti colleghi di Domenico Berardi, la vista lago ha avuto sicuramente il suo fascino e ora la coppia prenderà del tempo per sé.

Il matrimonio di Kevin Prince Boateng

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati, e questa è una delle coppie dello sport più belle dell'estate.

Valentina, oltre che essere un'imprenditrice, è anche cinque volte campionessa italiana di arti marziali, i due sono convogliati a nozze l'11 giugno in un evento molto romantico.

La cerimonia si è svolta al podere Tesoro, un posto segreto nel borgo toscano di Radicondoli scovato, ovviamente, dall'organizzatore delle nozze Enzo Miccio.

Prima dell'evento la coppia non aveva mai visto la location che è rimasta segreta fino alla fine, una volta raggiunta, però, si è subito capito che ne è valsa la pena.

