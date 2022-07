Non è da tutti pensare di passare da una squadra che gioca per l'Europa, a una che gioca per salvarsi, ma Matteo Pessina la pensa diversamente. Ecco chi è il campione d'Europa che giocherà col Monza

Il calciomercato estivo 2022, ci sta regalando varie perle, fatte di ritorni o trasferimenti improbabili. Tra di essi c'è quello di Matteo Pessina che dall'Atalanta passa al Monza. Ecco chi è il campione d'Europa che ha deciso di scommettere su se stesso e sul club appena promosso in Serie A.

Chi è Matteo Pessina

Matteo Pessina nasce a Monza il 21 aprile 1997. Proprio nella squadra della città che gli ha dato i natali, il centrocampista inizia a giocare e a mettersi in mostra. Nello specifico, la sua prima stagione nelle giovanili risale al 2014/2015.

Sin da gennaio 2015, inoltre, il ragazzo viene aggregato in prima squadra, esordendo il giorno della befana nell'allora Lega Pro, contro la Pro Patria. Addirittura, l'esordio è bagnato dal suo primo gol in assoluto tra i professionisti, con le reti che a fine stagione diverranno 3, con le altre due segnature utili nei play-out vinti contro il Pordenone.

Il Monza tuttavia fallisce dopo aver conquistato la salvezza sul campo, e quindi Pessina si svincola entrando a far parte del Milan. Qui, tuttavia, non viene mai considerato, anzi sin da subito viene mandato in prestito al Lecce, ciò nella stagione 2015-2016. Questa però non è fortunata, viste le sole 3 presenze totali in Puglia.

Difatti, a gennaio 2016 torna a Milano e rifà le valigie immediatamente per andare a Catania. Anche qui, tra l'altro, non ha molta fortuna, viste le zero presenze in campionato. Altra annata e altro prestito nel 2016/2017 per il centrocampista, stavolta al Como.

Nella sua Lombardia Pessina riesce a prendersi il posto da titolare, e a dimostrarsi decisivo nel corso della stagione per i comaschi. Addirittura, a fine stagione, conta svariate presenze nelle coppe ma soprattutto 35 match giocati in Lega Pro. In essi ha segnato ben 9 gol.

Nella stagione 2017/2018, poi, il monzese passa all'Atalanta nell'affare che porta Andrea Conti al Milan, però la squadra bergamasca lo manda subito in prestito allo Spezia. Con i liguri si conquista il posto da titolare e gioca ben 38 partite di campionato in Serie B.

Nel 2018/2019, finalmente, Matteo Pessina entra in pianta stabile nei piani di Gasperini, esordendo sia in Serie A che in Europa League. Un solo assist nel massimo campionato italiano di calcio, però, fanno dedurre alla Dea che il giovane talento è ancora acerbo, così per la stagione 2019/2020 viene mandato in prestito al Verona.

In Veneto, il centrocampista esplode definitivamente, prendendo parte a ben 35 partite di campionato condite da 7 gol. Questo lo fa riconsiderare dall'Atalanta, che per la stagione 2020/2021 lo mantiene in prima squadra, dandogli fiducia alle spalle del duo d'attacco formato da Muriel e Zapata.

La nazionale

Matteo Pessina è difatti esploso definitivamente nella stagione 2020/2021, ciò grazie a delle ottime prestazioni in Serie A. Questo gli ha permesso di farsi notare pure dal CT Roberto Mancini per la nazionale italiana di calcio. Il centrocampista, tuttavia, aveva già esperienza con la maglia azzurra.

Nel 2015 e nel 2016 ha giocato rispettivamente con l'Italia Under 19 e con l'Italia Under 20. All'ottobre 2017, poi, risale la prima convocazione con gli azzurrini dell'Under 21, con allenatore Di Biagio. Poi, arriva nel 2020 la chiamata della nazionale dei grandi.

Pessina, si può dire, che abbia avuto fortuna attraverso il rinvio dell'Europeo a causa del Covid-19. Infatti, è solo grazie alle prestazioni col Verona che il giovane talento azzurro è riuscito a conquistare Mancini, che lo ha convocato nel novembre del 2020, e lo ha fatto giocare contro l'Estonia in una partita già decisa nel risultato.

La fortuna, inoltre, è ancora dalla sua parte quando viene convocato al posto dell'infortunato Stefano Sensi per l'Europeo del 2021. Il centrocampista ormai ex Atalanta, però, non è solo una meteora nel gruppo azzurro, anzi svolge un ruolo decisivo sia ai gironi con il Galles, sia agli ottavi con l'Austria, facendoci accedere ai quarti.

Pessina al Monza

Come detto, ormai Matteo Pessina può considerarsi un ex giocatore dell'Atalanta. Il club bergamasco, infatti, lo ha mandato in prestito al Monza di Berlusconi e Galliani, lì dove tutto è iniziato per il centrocampista nativo proprio della città del famoso autodromo della F1.

La formula prevede un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, se la società neopromossa in Serie A dovesse salvarsi. Visto il poco prezzo del cartellino, la domanda è perché nessuna big del nostro campionato ha opzionato il talento di Pessina.

