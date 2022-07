Mattia Caldara passa ufficialmente dal Milan allo Spezia, e questo non fa che aumentare i rimpianti per quello che poteva essere senza infortuni coi rossoneri. Ecco chi è il centrale che non ha mai svoltato.

Sono tanti i giocatori che non riescono a svoltare la propria carriera in positivo, nonostante un grande talento manifestato da giovanissimi. Tra di essi Mattia Caldara, che passa ufficialmente dal Milan allo Spezia. Ecco chi è il grande rimpianto rossonero e della nazionale italiana, il quale però può ripartire alla grande.

Chi è Caldara

Mattia Caldara nasce a Bergamo il 5 maggio 1994. Da bambino inizia a giocare a calcio, entrando tra le fila della Scanzorosciate, e viene notato dagli osservatori dell'Atalanta, che lo portano nel 2004 nel proprio vivaio. Qui cresce alla perfezione come ottimo centrale di difesa, dal grande futuro.

Nel 2011/2012 passa all'Atalanta Under-19, selezione orobica nella quale resta fino al 2015, riuscendo anche a esordire nella prima squadra in Serie A nel 2014, ciò contro il Catania. La stagione successiva è l'anno del primo prestito, con l'approdo in Sicilia e per la precisione a Trapani.

Qui, Caldara gioca 20 partite di campionato di Serie B mettendo anche a referto 2 gol, più una partita di Coppa Italia. A fine anno ecco un nuovo prestito, stavolta a Cesena per la stagione 2015/2016. In Emilia-Romagna, il centrale è spesso titolare nella serie cadetta, giocando 27 match conditi da 3 reti, più altre 2 partite nella coppa nazionale.

L'esplosione a Bergamo

Nella stagione 2016/2017, Mattia Caldara è finalmente pronto per meritarsi una prima annata in prima squadra con l'Atalanta. Parte, inoltre, il corso Gasperini che tanto bene fa a lui e al club nerazzurro. Difatti, pur iniziando male, a partre dalla vittoria contro il Napoli all'epoca primo in classifica e prima partita in assoluto del difensore in quella stagione, i bergamaschi iniziano un percorso che non si ferma più.

Il centrale guida alla grande la difesa prendenosi il posto da titolare, inoltre riesce a trovare pure la via del gol più volte. La prima è contro il Pescara, poi ancora per 2 partite di fila contro Sassuolo e Roma. Nel girone di ritorno, la sua consacrazione avviene con una doppietta proprio al Napoli contro cui aveva esordito in stagione, suggellando già a febbraio tutto il suo talento.

Alla fine dell'annata, Caldara avrà all'attivo ben 30 presenze totali con l'Atalanta, più 7 gol, un borsino di tutto rispetto per entrare nel calcio che conta. E difatti, il difensore viene acquistato dalla Juventus per 19 milioni di euro, ma i bianconeri decidono di lasciarlo un altro anno in prestito agli orobici.

Il 2017/2018 è un altro ottimo anno per il difensore centrale, che fa anche il suo debutto nelle coppe europee, nello specifico in Europa League. Un infortunio, però, ne mina le presenze nella seconda parte di stagione, il che gli fa chiudere l'annata con 24 partite in Serie A più altre 10 tra coppa nazionale ed europea. I gol invece sono solo 3.

Gli infortuni

Mattia Caldara è dunque in rampa di lancio per essere il nuovo centrale della Juventus, insieme a Chiellini, tuttavia la dirigenza non è d'accordo in quanto rivuole Bonucci per la stagione 2018/2019. Difatti, l'ex Atalanta viene messo nello scambio che riporta Leonardo alla Continassa, mentre lui va a Milano sponda rossonera.

Il tutto per 35 milioni di euro, che però saranno mal spesi dal Milan, che non si può godere le prestazioni del nuovo acquisto. Ciò a causa di una serie di infortuni che lo tengono costantemente lontanissimo dal campo, tanto che giocherà solo 90 minuti in nazionale, 65 in Coppa Italia, 90 in Europa League e 45 in Primavera, nessuno in Serie A.

Tutto questo fa si che Caldara ritorni in prestito all'Atalanta per la stagione 2019/2020, ma non riesce a tornare quello di prima. Infatti, col suo mentore Gasperini non ritrova la giusta serenità, e a fine anno le presenze sono molto poche. Nonostante tutto, il prestito viene rinnovato anche per il 2020/2021, ma il giocatore non riesce a sbloccarsi.

Lo Spezia

L'ultima stagione di Caldara è stata in prestito dal Milan al Venezia, e qui il difensore non è riuscito a salvare la squadra, che è stata la peggiore dell'ultima Serie A giungendo all'ultimo posto. Almeno, il centrale ha ritrovato la titolarità, viste le 31 partite giocate, tutte per 90 minuti.

Dalla stagione successiva, perciò, l'ex Atalanta è riuscito a trovare un nuovo contratto, sempre in prestito ma stavolta con diritto di riscatto fissato a 3 milioni. La squadra che lo ha voluto è quella dello Spezia, che vuole salvarsi ancora per la terza volta di fila. Vedremo se Mattia Caldara riuscirà a ritrovarsi per il bene della sua carriera.

