Mbappé è nuovamente stanco del PSG e vuole la cessione già a gennaio, dopo la spedizione in Qatar per i Mondiali. L'attaccante francese torna a far parlare di sé e ancora una volta non per le prestazioni in campo, ma per la sua volontà di cambiare casacca. Questa volta non sembrano esserci molti margini di dialogo e il campione francese può presto lasciare Parigi.

Mbappé è stanco del PSG, vuole la cessione

Dopo soli pochi mesi si riaccendono i riflettori su Kylian Mbappé e ancora una volta per motivi legati alla sua cessione.

Dopo aver fatto passare un'estate infernale al PSG che alla fine è riuscito a trattenerlo, i malumori sembrano riemersi e la situazione è tornata al punto di partenza se non peggiore.

La stampa francese ne parla, fa lo stesso quella spagnola ed entrambe danno per assodato che la serenità è già scomparsa.

Forse il mancato approdo al Real Madrid non si è mai assorbito del tutto, forse alcune promesse non sono state mantenute ma fatto sta che Mbappé ora è scontento.

Secondo quanto sta trapelando non ci sarebbe più la volontà da parte del giocatore di continuare a vestire la maglia dei bleus, e questo già a partire dal calciomercato di gennaio che si aprirà subito dopo i Mondiali in Qatar.

Perché Mbappé vuole lasciare Parigi

A questo punto è lecito chiedersi che cosa sia cambiato nel corso degli ultimi mesi, e perché Mbappé vuole la cessione e lasciare il PSG.

Alla base di tutto questo ci potrebbero essere le promesse mai mantenute da parte della società, che si era mossa in questo senso verso il campione francese con grande disponibilità lasciandoli grande potere decisionale.

Qualcuno parla anche della mancata cessione di Neymar, che secondo quanto sta trapelando sarebbe stata richiesta da Mbappé ma che poi non si è concretizzata.

Una cosa invece è sicura, la sua posizione in campo non gli piace e ha già chiesto ripetutamente di cambiarla poiché non si sente efficace.

Galtier lo schiera come punta centrale ma Mbappé vorrebbe fungere da pivot, avendo così maggiori possibilità di spaziare diventando più pericoloso e meno vincolato da compiti tattici.

Per poter giocare contemporaneamente a Neymar e a Messi, però, questa sua richiesta è difficile da accogliere ed ecco che quindi non potrà concretizzarsi.

Da stella messa al centro del progetto tecnico a doversi adattare anche alle caratteristiche dei suoi compagni, tutti campioni che brillano anch'essi di luce propria.

Questo potrebbe essere uno dei motivi che stanno alla base del suo malumore e che potrebbero portarlo lontano da Parigi.

Il PSG fa muro

Dunque, che Mbappé voglia la cessione e lasciare una volte per tutte il PSG ormai è cosa nota, ma come si sta comportando la società? Accetterà questa situazione?

È molto probabile che la dirigenza continui nella sua politica e che dunque cerchi di trattenere nuovamente il campione francese.

Questa volta, però, non basterà alzare la cifra dell'ingaggio e nemmeno servirà l'intervento di alcuni politici e volti noti francesi, com'è avvenuto invece nella sessione estiva.

Il PSG dovrà andare incontro, nuovamente, alle esigenze e alle richieste di Mbappé e dovrà farlo a tutto tondo.

Altrimenti avrebbe più convenienza a venderlo una volta per tutte senza tenersi in casa un giocatore forte sì, ma scontento.

È prevedibile che comunque cercherà di fare muro e di non accettare nessuna vendita, così com'è successo solamente qualche mese fa, rimane da capire se questa volta sarà possibile.

Strada chiusa al Real Madrid

Una storia d'amore che non è potuta sbocciare, potremmo riassumere così il rapporto tra il Real Madrid e Kylian Mbappé, si sono cercati, si sono voluti ma non si sono incontrati.

Secondo alcuni questa potrebbe essere l'occasione giusta per innamorarsi definitivamente, ma di mezzo c'è il Paris Saint Germain che ha messo una veto fin da subito su un'ipotetica cessione ai Blancos.

I due club sono in pessimi rapporti, soprattutto per via della visione diametralmente opposta sulla Superlega.

Se il francese vorrà lasciare Parigi quella per Madrid sarà la strada più lunga e tortuosa, fatta intoppi e difficoltà, sarebbe più facile approdare in qualunque altro club.

Inoltre, bisogna considerare anche che il Real Madrid in questo momento sembra una squadra assestata, che accetterebbe volentieri Mbappé in rosa ma non ne ha necessità assoluta.

Ipotesi Liverpool

Sembra molto più percorribile invece la strada che porterebbe il francese al Liverpool alla corte di Kloop.

I reds sono rimasti orfani di Mané e non sono riusciti ad ammortizzare l'uscita come credevano.

La partenza in questa stagione è stata pessima, ben al di sotto delle aspettative di tutti quanti e ora è necessario invertire la rotta.

L'innesto di un campione assoluto come Mbappé potrebbe sicuramente aiutare gli inglesi a rimettersi in carreggiata ma ci sono comunque delle complicazioni.

Il primo è il prezzo del cartellino, molto alto e che difficilmente si può pagare a gennaio, il secondo è l'ingaggio del francese che dovrebbe abbassarsi lo stipendio per poter andare a Liverpool.

Infine, Mbappé ha sempre usato parole d'amore verso il Real Madrid, non si è però espresso con la stessa forza verso il club inglese.

