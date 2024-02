Mehdi Taremi, il nuovo attaccante dell'Inter: chi è il calciatore iraniano

Se qualche anno fa avessimo chiesto ai tifosi della Serie A chi fosse Mehdi Taremi, probabilmente nessuno avrebbe saputo rispondere alla domanda. L'iraniano è sbarcato nel "calcio che conta" solo pochi anni fa, nel 2019, alla veneranda età (si fa per dire) di 27 anni. Ecco chi è Mehdi Taremi, il calciatore iraniano che fa sognare i tifosi interisti.

Sommario:

1. Fisico e tecnica: chi è Mehdi Taremi? 2. La carriera e l'approdo all'Inter 3. Non solo calcio: la protesta contro il regime 4. Quanti anni ha Mehdi Taremi? 5. Quanti gol ha fatto Taremi in carriera?

Fisico e tecnica: chi è Mehdi Taremi?

Dotato di un'eccellente tecnica abbinata a un fisico possente, Mehdi Taremi è un attaccante esplosivo quanto preciso. Non gli manca l'inventiva: è anche un abile rifinitore nell'ultima porzione di campo. Sa calciare con entrambi i piedi, anche se quello preferito rimane il destro. Possiede tutte le caratteristiche del bomber d'area, ma occhio a non limitarlo a questo: non è il classico Pippo Inzaghi.

Se dovessimo paragonarlo a un calciatore in attività, rimbalza subito all'occhio la sua somiglianza con Edin Dzeko non solo per il fisico e la tecnica, ma anche per il suo comportamento in mezzo al campo. Infatti, non è raro trovarlo a centrocampo ad aiutare i compagni, pur non essendo dotato di grande velocità.

La sua caratteristica principale è il colpo di testa: i centimetri (ben 187) non gli mancano. Abile nello smarcarsi e nel dribbling (soprattutto nello stretto) ha impreziosito la sua carriera con gol acrobatici di rara fattura. Emblematica la rete contro il Chelsea ai quarti di finale di Champions League 2020-2021: parabola dalla destra che scende piano e rovesciata perfetta dell'iraniano. Quel gol è stato votato il migliore della stagione per la UEFA, e non c'è da stupirsi.

La carriera e l'approdo all'Inter

Calcisticamente, Mehdi Taremi è sbocciato molto tardi: fino ai 25 anni giocava in patria, al Persepolis, dove ha collezionato 45 gol in 87 presenze. Da lì il trasferimento in Qatar, all'Al-Gharafa.

Raggiunta la soglia dei 27 anni finalmente approda in Europa. È il Rio Ave (squadra portoghese) a credere in lui. Anche il futuro sarà lusitano: dopo appena un anno viene acquistato dal Porto, con cui vincerà due coppe nazionali e un campionato portoghese, il trentesimo nella storia della società.

Nella sessione di mercato di inizi 2024 è stato acquistato a zero dall'Inter. Lo stile di gioco di Simone Inzaghi si adatterà alle caratteristiche dell'iraniano e viceversa? Il paragone con Dzeko azzardato precedentemente non è affatto casuale: Taremi può fare tutto quello che faceva il bosniaco nell'Inter di Inzaghi. E chissà se potrà essere il sostituto di Marcus Thuram per la prossima stagione. La velocità non è sicuramente paragonabile a quella del francese, ma per il resto Taremi se la può giocare tranquillamente.

Non solo calcio: la protesta contro il regime

Taremi, com'è facile intuire, è un simbolo calcistico dell'Iran: è il quarto capocannoniere della storia della nazionale persiana.

Il giocatore però si è distinto anche fuori dal campo: nel 2023, in seguito alle rivolte contro il regime, si è esposto pubblicamente sui social, condannando il governo di Teheran per via della morte di Masha Amini, unicamente colpevole di non aver indossato il velo correttamente.

"La giustizia non può essere fatta con un cappio. Quale società troverà pace con ogni giorno spargimenti di sangue ed esecuzioni?", ha scritto l'attaccante su X.

Quanti anni ha Mehdi Taremi?

Mehdi Taremi è nato il 18 luglio 1992: compirà 32 anni nell'estate 2024.

Quanti gol ha fatto Taremi in carriera?

Mehdi Taremi vanta all'attivo un totale di 184 gol in 364 partite.

