Giunge al termine, non senza rimpianti, la storia d’amore tra “Ciro” Mertens (come ribattezzato dai suoi ormai ex tifosi) e il Napoli.

Un fulmine a ciel sereno per la tifoseria partenopea che dopo aver salutato Koulibaly, dice addio anche al belga, amato e coccolato sin dal suo arrivo nel lontano 2013. Mertens ha conquistato la piazza a suon di apprezzamenti verso la città e il suo popolo, ma soprattutto con i suoi gol, ben 148 in 397 partite, che lo hanno reso il miglior marcatore all time del Napoli, lasciando alle spalle di icone come Hamsik e Maradona.

Alla conclusione naturale del suo contratto, sembrava ci fosse spazio per una trattativa sul rinnovo, che probabilmente avrebbe significato la chiusura della sua carriera in maglia azzurra, ma le volontà delle parti non si sono incontrate, come dichiarato dal presidente Aurelio De Laurentiis:

"Mertens si è proposto per un altro anno perché ha 35 anni. Ma se ne fa una questione di vil denaro allora devo lasciarlo andare per il bene della società. Ha rifiutato 4,5 lordi. Lo ringrazio per quello che ci ha dato, gioia, serenità e gol straordinari. Ma non possiamo andare contro la nostra possibilità e capacità. Devo comprare i giovani per il nostro futuro."

Dove giocherà allora Mertens? Proseguirà la sua carriera in Italia o muoverà verso altri lidi?

Dove giocherà Mertens: le ipotesi in serie A

Considerando che Mertens vive in Italia da ormai quasi dieci anni, è plausibile che stia vagliando le offerte provenienti dalla Serie A per evitare bruschi trasferimenti, ma quali sono i potenziali club italiani interessati a lui? Nelle ultime ore circolano le ipotesi Inter, Lazio e Salernitana.

La squadra allenata da Inzaghi non ha mai nascosto il suo interesse per il belga, ma l’età del giocatore e la sua richiesta di stipendio sono difficilmente conciliabili con le esigenze del club nerazzurro. Inoltre, l’Inter dispone in quel ruolo di giocatori simili, come Lautaro, Correa e Sanchez, e la spesa legata a Mertens, per le ragioni precedentemente esposte, costituirebbe un plus di non poco conto.

Per tali motivi, sembra più percorribile la strada che lo porterebbe a vestire la maglia della Lazio. Qui, infatti, Mertens ritroverebbe Maurizio Sarri, che, nella stagione 2016/2017, lo reinventò come falso nueve, ruolo in cui Dries segnò 28 gol in campionato, fermandosi a una sola lunghezza dal capocannoniere Dzeko. A rendere la trattiva ancora più verosimile, vi è la necessità per i biancocelesti di trovare una valida alternativa a Immobile, unico vero realizzatore in casa Lazio.

L’ipotesi più affascinante è quella di vedere Mertens con un’altra maglia campana, quella della Salernitana. Il presidente Iervolino non è nuovo a questi colpi di mercato (vedasi l’acquisto di Ribery), e pare abbia contattato personalmente il belga per convincerlo a diventare protagonista in una realtà minore.

Le alternative estere

Escludendo l’interessamento dei top club europei, data soprattutto l’anagrafica del belga, analizziamo quali possono essere le squadre estere affascinate da Mertens.

Le indiscrezioni del momento legano il belga a tre scenari principali:

Psv Eindhoven , dove la carriera di Mertens è esplosa tra 2011 e 2013, prima dell’approdo a Napoli;

, dove la carriera di Mertens è esplosa tra 2011 e 2013, prima dell’approdo a Napoli; Valencia , dove ritroverebbe Gattuso , già suo allenatore al Napoli, di cui ha sempre tessuto le lodi. Questa scelta gli permetterebbe inoltre di restare in uno dei quattro campionati europei principali e quindi di continuare a esibirsi su palcoscenici di alto livello ;

, dove ritroverebbe , già suo allenatore al Napoli, di cui ha sempre tessuto le lodi. Questa scelta gli permetterebbe inoltre di restare in uno dei quattro campionati europei principali e quindi di continuare a esibirsi su ; Il ritorno a casa, in Belgio. Questa è l’opzione meno probabile, considerato l’appeal della Pro League. Un suo trasferimento in patria sarebbe da considerare come il desiderio di chiudere anzitempo la sua carriera.

Non è ancora dato sapere con certezza dove giocherà Mertens nel 2022, ma siamo convinti possa ancora regalare tanti gol ed emozioni al mondo del calcio.