Finita la due giorni di Champions League, arriva l’Europa League con una gran quantità di partite tutte insieme. Tra di esse, c’è la sfida della Lazio al Midtjylland. Ecco dove vederla in tv e le probabili formazioni delle due squadre

Midtjylland-Lazio, dove vederla in tv

Seconda giornata di Europa League e seconda partita per la Lazio impegnata in Danimarca contro il Midtjylland. Per vederla in tv sarà necessario per forza essere abbonati a Sky o a Dazn, visto l’orario di inizio fissato per le 18:45.

Riguardo l’azienda del satellite, ecco che il match sarà visibile su: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go. Lo stesso dicasi per Dazn, che sarà visibile solo tramite applicazione su un dispositivo smart.

Lazio, la probabile formazione

La Lazio è reduce dalla vittoria sofferta in casa contro il Verona per 2-0, arrivata dopo un turnover ampio e necessario. Contro il Midtjylland, Maurizio Sarri non dovrebbe cambiare il modulo della sua squadra, e al netto delle assenze, non dovrebbe scompaginare le carte.

Ciò vuol dire che i biancocelesti dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3, un classico del tecnico toscano. In campo dovrebbero esserci: Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Cancellieri, Immobile, Felipe Anderson. Attenzione all’assenza di Milinkovic il quale potrebbe riposare.

Midtjylland, la probabile formazione

Il Midtjylland è chiaramente una squadra inferiore alla Lazio, ma ciò non toglie che già la settimana passata abbiamo visto dei pronostici ribaltati per le italiane. La Roma e la Fiorentina infatti hanno perso le loro partite contro un avversario più morbido, e per questo i danesi sono da prendere con le pinze.

Il modulo dell’allenatore Capellas dovrebbe essere speculare a quello di Sarri, quindi un 4-3-3 con in campo: Lossl; Andersson, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Martinez, Olsson, Evander; Isaksen, Kaba, Sisto. Quest’ultimo è decisamente l’uomo più pericoloso.

Il momento Lazio

Come suddetto, la Lazio arriva a questa seconda sfida di Europa League dopo la vittoria col Verona per 2-0 in casa all’Olimpico, e l’altrettanto vittoriosa sfida alla prima giornata contro il Feyenoord. La squadra di Sarri ha decisamente svoltato dopo la sconfitta casalinga col Napoli in Serie A.

Certo, però, i biancocelesti non sono capaci di poter abbassare molto i ritmi nelle varie sfide, e questo li rende vulnerabili nei momenti meno concitati dei match, quando gli avversari potrebbero coglierli di sorpresa. Sta a Sarri e ai suoi cambiare le cose.

Il momento Midtjylland

Il midtjylland arriva da ben tre partite senza vittorie. Due di queste sono arrivate in campionato, nella prima serie danese, con la sconfitta contro l’Alborg in casa per 2-0 e il pareggio contro il Nordsjaelland per 1-1. Al momento, i danesi si trovano in ottava posizione in campionato, lontani 9 punti dalla vetta.

Non va meglio in Europa League, in cui la squadra di Capellas ha perso la prima sfida in Austria contro lo Sturm Graz per 1-0, non riuscendo a pareggiare nel finale nonostante la superiorità numerica. Sta al tecnico e ai suoi giocatori cercare di strappare un punto contro la Lazio che è nettamente favorita.