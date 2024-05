Nella gara del sabato sera il Milan ospita a San Siro un Cagliari affamato di punti utili a blindare la salvezza con qualche giornata d’anticipo: ecco dove vederla in TV e streaming, le probabili formazioni e tutto ciò che c’è da sapere sulla sfida della 36^ giornata di Serie A.

Milan Cagliari, 36^ giornata di Serie A

Il Milan ospita a San Siro il Cagliari nella gara del sabato sera di Serie A. Per i rossoneri in caso di vittoria potrebbe già arrivare la matematica del secondo posto, anche se ciò dipenderà dal risultato della Juventus obbligata a portare a casa i tre punti contro la Salernitana.

Discorso simile per il Cagliari, con la squadra di Ranieri che in caso di trionfo sarebbe a un passo dalla salvezza matematica, con l’allenatore romano che avvicinerebbe un’altra grande impresa.

Milan Cagliari, dove vederla in TV e in streaming

La partita è trasmessa in diretta su DAZN ed è visibile su smart TV e console. La gara è disponibile anche per gli abbonati Sky su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, oltre che su DAZN tramite il decoder Sky Q per gli abbonati a entrambi i servizi.

Milan Cagliari può essere seguita anche in streaming attraverso DAZN, SkyGo e NOW con le rispettive app, scaricabili su tutti i dispositivi mobile. Su DAZN la telecronaca è affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Fabio Bazzani.

Le probabili formazioni

Il Milan deve fare ancora a meno di Maignan e Loftus-Cheek, con Pioli che ripropone Sportiello e Chukwueze dal primo minuto, con Gabbia e Tomori in difesa e Pulisic alle spalle di Giroud.

Per il Cagliari assetto offensivo con il tridente Lapadula, Luvumbo e Shomurodov. Azzi favorito in difesa.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud.

CAGLIARI (4-3-3): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Luvumbo, Lapadula, Shomurodov.

Le quotazioni dei bookmakers

I bookmakers danno ampiamente in vantaggio il Milan, con l’1 quotato tra l’1.37 e l’1.45. L’X viene dato tra il 4.75 e il 5.10 mentre il 2 è si aggira tra il 6.50 e l’8.

