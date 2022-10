Torna il grande spettacolo della Champions League, questa sera il Milan affronterà il Chelsea in una sfida che ha il sapore di rivincita. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

Dopo la bella vittoria in campionato contro la Juventus, il Milan questa sera sarà impegnato in Champions League contro il Chelsea. Una sfida molto complicata, come ha dimostrato la partita d'andata, ma che i rossoneri vogliono assolutamente vincere. Scopriamo dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Milan-Chelsea, dove vederla in TV

La vittoria contro la Juventus ha riportato serenità e morale tra i rossoneri, energia positiva che potrà diventare molto utile nella sfida di questa sera contro la squadra inglese.

Il Milan è pronto ad affrontare il Chelsea in una sfida importantissima ai fini della classifica, le due squadre sono infatti seconde a pari merito.

Il big match del Gruppo E sarà visibile in chiaro su Canale 5, che lo trasmetterà in diretta senza il bisogno di aver sottoscritto alcun abbonamento.

Sarà inoltre possibile vederlo su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), su Sky Sport (canale 252 del satellite) e su Sky Sport 4K (canale 213 del satellite).

Si potrà inoltre seguire in streaming su NOW TV, Sky Go, Infinity+ e Sportmediaset.

Le probabili formazioni

Il Milan perde anche De Ketelaere che non potrà dunque scendere in campo e non riesce a recuperare nessuno di quelli in infermeria.

Spazio ancora a Tatarusanu in porta dunque, a Gabbia nel centro della difesa, a Krunic in centrocampo e al nuovo modulo: il 4-3-3.

Il Chelsea arriva in condizioni migliori, nessun assente di spicco e finalmente una condizione ritrovata. Koulibaly dovrebbe partire titolare accanto a Thiago Silva e a Chalobah, in mezzo spazio anche a Jorginho e davanti ad Aubameyang.

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Tonali; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All.: Pioli.

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Sterling, Mount, Aubameyang. All. Potter.

Quando e dove si gioca

Dopo aver capito dove vederla in TV e le probabili formazioni andiamo a vedere l'ora d'inizio e lo stadio di Milan-Chelsea.

La partita avrà inizio alle ore 21:00 di oggi, martedì 11 ottobre, allo stadio San Siro di Milano.

Saranno i rossoneri questa volta a poter sfruttare il fattore campo, i tifosi si faranno sentire e promettono di essere il dodicesimo uomo.

Certo, le assenze sono pesanti e dato anche il risultato dell'andata, un secco 3-0 per i blues, la spinta dei tifosi potrebbe non bastare ma sicuramente darà un grande aiuto.

Come arriva il Milan alla partita

La stagione del Milan è iniziata molto bene, soprattutto in campionato dove è già riuscito a racimolare 20 punti in nove partite.

Una sola sconfitta in Serie A, rimediata contro il Napoli che per il momento sembra inarrestabile.

In Champions League però la squadra di Pioli non è sembrata altrettanto sicura.

Intendiamoci, contro la Dinamo Zagabria i rossoneri hanno vinto e convinto, contro il Salisburgo invece ha dimostrato qualche limite in più ma è contro il Chelsea all'andata che si è notata la differenza di rosa.

Le assenze sono state una componente molto importante nella sconfitta contro i blues, ma in una stagione momenti come questo accadano e se in campionato la squadra sembra ben ammortizzare il colpo, in Champions League sembra fare più fatica.

La vittoria contro la Juventus però darà sicuramente maggiori sicurezze, il Milan contro i bianconeri ha dimostrato di poter essere competitivo anche con le seconde linee, e da loro ci si aspetta una gara di personalità.

Come arriva il Chelsea alla partita

Se il Milan ha avuto un inizio di stagione costante, soprattutto in campionato, per il Chelsea bisogna fare un discorso diverso.

Con Tuchel in panchina ha faticato a trovare un buon ruolino di marcia e questo è costato l'esonero al tecnico tedesco, nonostante gli ottimi risultati ottenuti in passato.

L'arrivo di Potter ha dato una scossa all'ambiente, rimettendo ordine nello spogliatoio e dando nuove prospettive alla squadra.

In campionato in otto giornate i blues hanno racimolato 16 punti mentre in Champions League è a quota 4, proprio come i rossoneri.

Gli inglesi arrivano da due 3-0 consecutivi, prima proprio contro il Milan e poi contro il Wolverhampton, dunque con il morale alle stelle.

Milan-Chelsea, il pronostico

Dopo aver capito dove vederla, le probabili formazioni e altro ancora continuiamo l'analisi di Milan-Chelsea con il pronostico della partita.

Gli inglesi volano sulle ali dell'entusiasmo, stanno esprimendo un gioco propositivo e soprattutto efficace, forti anche di alcune individualità di grande valore.

Il Milan dal canto suo non sorprende più, è una squadra in grado di giocarsela con tutti gli avversari e quello dello Stamford Bridge sembra solo uno scivolone.

L'avversario è lo stesso ma il campo è diverso, i rossoneri potranno contare anche sui loro tifosi che daranno una grossa spinta alla squadra di Pioli.

Il Chelsea parte comunque come favorito, per il valore della rosa e per il grande momento che sta vivendo, attenzione però al Milan che non ha nessuna intenzione di perdere per strada altri punti preziosi.

