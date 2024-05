Il Milan, dopo aver conquistato la matematica la Champions, ospita a San Siro il Genoa in quella che potrebbe essere una delle ultime gare di Pioli sulla panchina rossonera: ecco dove vederla in TV e in streaming e quali sono le probabili formazioni.

Milan Genoa, 35^ giornata di Serie A

Il Milan ospita a San Siro il Genoa nella 35^ giornata di Serie A. I rossoneri, reduci dal pareggio contro la Juventus, hanno raggiunto la matematica qualificazione alla prossima Champions League e si ritrovano un finale di campionato nel quale cercano di posizionarsi nel miglior modo possibile.

Discorso simile anche dall’altro lato per il Genoa, che ha già conquistato la salvezza nell’ultimo turno contro il Cagliari e cerca di chiudere al meglio la prima stagione dal ritorno in Serie A.

Milan Genoa, dove vederla in TV e in streaming

La partita è in onda su DAZN domenica 5 maggio 2024 a partire dalle 18.00, con gli abbonati Sky che possono accedere all’applicazione tramite il decoder Sky Q.

In streaming il match è disponibile sulle app ufficiali di DAZN, Sky Go e NOW, scaricabili gratuitamente dagli store mobile. La telecronaca è affidata a Dario Mastroianni con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Le formazioni

Pioli deve fare a meno dell’infortunato Maignan, con Sportiello pronto a partire al suo posto. In difesa sono previsti Florenzi, Thiaw, Gabbia e Theo Hernandez, mentre in mediana spazio ad Adli e a Reijnders. Bennacer dovrebbe essere schierato in posizione avanzata al posto di Loftus-Cheek, con Pulisc e Leao sugli esterni a supporto di Giroud.

Gilardino conferma invece il suo 3-4-1-2, con Vogliacco, De Winter e Vasquez davanti a Martinez, Sabelli e Martin sugli esterni e Frendrup e Badelj in mezzo. In attacco è previsto invece Gudmundsson dietro a Reteguie ed uno tra Vitinha ed Ekuban.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leao; Giroud

GENOA (3-4-1-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Martin; Gudmundsson; Retegui, Vitinha

Le quote dei bookmakers

Il Milan viene dato dai bookmakers nettamente in vantaggio, con l’1 dei rossoneri che è quotato 1,40. Troviamo poi il pari, con l’X dato a 4,33, mentre la vittoria del Genoa appare improbabile, con il 2 che si aggira attorno al 7,50.

Leggi anche: Chi è Joshua Zirkzee, tutto sull’attaccante del Bologna.