Perquisizioni della Guardia di Finanza in casa Milan: cosa rischia la squadra rossonera?

Nel pomeriggio del 12 marzo la Guardia di Finanza ha fatto visita ai vertici rossoneri. L'accusa formale è quella di "violazioni in materia gestionale ed economica" per via della situazione non chiara riguardo la proprietà rossonera.

La Guardia di Finanza e la FICG vogliono vederci chiaro: il Milan è di proprietà di Elliott o di Redbird? La questione non sembra scontata per i vertici della Federcalcio e ora il club di via Aldo Rossi potrebbe rischiare grosso. Ecco cosa rischia il Milan a livello sportivo e societario dopo le perquisizioni della Guardia di Finanza.

La situazione rossonera

La questione è tanto semplice quanto incerta: la FIGC non sa se il proprietario del Milan sia Elliott o Redbird. Qualche mese prima delle perquisizioni, erano state avviate delle indagini per ipotesi di reato riguardanti il passaggio della quota di maggioranza da un fondo newyorkese all'altro. E a marzo 2024 sono scattate le perquisizioni. La società rossonera si è dichiarata estranea ai fatti e offre piena collaborazione all'autorità inquirente.

Elliott parla di "false accuse", poiché sostiene che il fondo non ha più "alcuna partecipazione azionaria o controllo sull'AC Milan". Secondo la Federcalcio, invece, il club apparterrebbe ancora a Elliott: questo fatto sarebbe stato nascosto ai vertici della FIGC, che vuole vederci chiaro. Il Milan avrebbe ostacolato l'esercizio delle funzioni delle autorità che si occupano di vigilare sia sulla gestione ordinaria dei club sia sui cambi di proprietà. Non convince neanche la cifra della vendita del Milan, stimata su 1,2 miliardi di euro e ritenuta troppo alta: le indagini in corso tentano di far luce sulla presunta simulazione di compravendita.

Si parla inoltre di un possibile conflitto di interessi: Elliott, infatti, è proprietario del Lille. Se il fondo risultasse proprietario anche dell'AC Milan potrebbe esercitare pressioni sulla squadra francese, che partecipa alle stesse competizioni della compagine rossonera. In sostanza, uno stesso proprietario potrebbe scegliere se avvantaggiare l'una o l'altra, e questo porterebbe proprio al cosiddetto "conflitto di interessi".

Redbird tramite un comunicato ufficiale ha risposto così alle accuse:

RedBird Fund IV e i suoi sottoscrittori possiedono il 99,93% di AC Milan. Il restante 0,07 è in mano a singoli azionisti italiani tifosi di lunga data del Club. L’idea che RedBird non possieda e non controlli l’AC Milan è assolutamente falsa ed è contraddetta da tutte le prove e i fatti, compresi quelli che presumibilmente sono alla base dell’indagine.

Cosa rischia il Milan dopo i controlli della Guardia di Finanza?

Dopo i controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza in casa Milan, i rischi per il diavolo sono molteplici e vanno da danni di lieve entità (pochi punti di penalizzazione) a situazioni decisamente più drastiche, come la retrocessione o addirittura l'esclusione dal campionato. Il diavolo potrebbe evitare gli scenari più apocalittici grazie a una specifica: le sanzioni sono più severe qualora le falsificazioni - in questo caso riguardanti la proprietà - venissero messe in atto per iscriversi al campionato in assenza dei requisiti economici richiesti. Fortunatamente per i rossoneri, questo non è il caso del Milan. Anche se, comunque, la situazione rimane drastica per il club di via Aldo Rossi.

Tutti gli scenari sono ugualmente presenti nei regolamenti FICG e UEFA. E a proposito di UEFA: il Milan potrebbe rischiare anche l'esclusione dalle coppe europee nel caso in cui le accuse si rivelassero fondate. Ma tutto resta in bilico in attesa di sviluppi: per il momento non si può procedere, perché la procura federale non ha ancora ricevuto gli atti necessari. Il Milan attende paziente e così sono costretti a fare anche i suoi tifosi.