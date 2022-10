È venerdì, quindi è di nuovo vigilia di campionato. Domani scenderanno in campo Milan e Juventus, per un big match tutto da vivere. Ecco i precedenti a San Siro di questa sfida molto affascinante.

Dopo la tre giorni europea, ritorna la Serie A in campo con la nona giornata d'andata. Il big match sarà di sicuro Milan-Juventus, che si preannuncia una sfida interessante e passibile di molti colpi di scena. Riviviamo alcuni precedenti di questa partita a San Siro.

Milan-Juventus: i precedenti

Milan-Juventus non sarà mai una partita banale, per questo quando è in calendario è sempre un big match totalizzante di tutta la giornata di Serie A. Del resto, a San Siro si sono svolte battaglie epiche in passato, che nel tempo poi sono diventate storiche.

Certo, però, l'ultima volta a Milano tra le due squadre non è finita alla grande, poiché lo scorso gennaio è stato partorito uno zero a zero che è stato perlopiù inguardabile. A tenere banco furono tuttavia due rigori non dati, uno per parte, facendo innescare quel meccanismo della compensazione che non si dovrebbe più vedere grazie al Var.

Andando a vedere, poi, l'ultima partita finita con una vittoria da parte di una delle due squadre nel big match di San Siro, questa risale al 6 gennaio 2021, quando la Juventus allora allenata da Pirlo si impose per 3-1 in casa dei rossoneri di Pioli. All'epoca i mattatori furono Chiesa e Dyala, con il primo in gol due volte, sempre rifinito dall'argentino.

L'ultima vittoria del Milan contro i bianconeri, invece, risale al 2020, per la precisione a luglio, quando si giocò in estate quello che restava del campionato 2019/2020 bloccato dalla pandemia. La squadra allora di Sarri, che poi vinse lo scudetto, vinceva 2-0, ma il diavolo si trasformò e andò poi a vincere nel vuoto San Siro per 4-2.

Quella appena sopra descritta, tuttavia, è stata la prima vittoria dal 2016, quando a segnare ci pensò Locatelli, oggi alla vecchia signora. Del resto, il decennio scorso ha visto prevalere quasi sempre la Juventus, che ha stravinto tutti gli scudetti del decennio, tranne due.

Milan-Juventus del 2012

L'inizio dell'ascesa della Juventus e dei suoi 9 scudetti di fila, parte con la stagione 2011/2012 e in particolare con la famosa partita a San Siro contro il Milan del febbraio 2012, quella del gol di Muntari. L'arbitro non si avvide che la palla era entrata in porta, scatenando le polemiche che durano ancora oggi.

In più, quella partita fu ripresa dai bianconeri con il pareggio finale di Matri all'83esimo minuto del secondo tempo. Dai più quella sfida è indicata come il passaggio che poi ha portato i rossoneri a cedere il titolo di campione d'Italia ai rivali a fine anno.

Il momento del Milan

Il Milan arriva al big match di San Siro contro la Juventus dopo le tre scoppole prese a Londra contro il Chelsea. La squadra di Pioli, infatti, ha preso acqua un po' da tutte le parti nell'ultima partita di Champions League, e questo di certo ha affosato il morale della sua truppa.

Gli infortuni hanno fatto il resto privando i rossoneri di calciatori importanti e decisivi come Theo Hernandez, che già da ieri si è allenato in gruppo e dovrebbe essere pronto per scendere in campo contro la vecchia signora. Il diavolo dunque vuole dimenticare in fretta e furia la pesante sconfitta e solo vincere mettendo definitivamente fuori gioco la Juventus dai giochi scudetto potrebbe ridarle il giusto morale per il ritorno col Chelsea.

Il momento della Juventus

La Juventus è decisamente in ripresa dopo la sosta nazionale. Se prima di essa aveva conquistato solo due vittorie in stagione, adesso ha vinto due match di fila contro Bologna e Maccabi Haifa, segnando tra l'altro 3 reti in entrambi, sintomo che l'attacco è molto migliorato.

Un Di Maria in grande spolvero, poi, con 3 assist in Champions League, rappresenta un buon viatico per pensare di potercela fare in casa del Milan campione d'Italia. Del resto, per Allegri e i suoi questo big match rappresenta l'ultima chance per accorciare la classfica e ritornare prepotentemente nei giochi per lo scudetto. Infatti, con una sconfitta, la Juve finirebbe a 7 punti dai rossoneri, ovvero una cima difficilmente scalabile in futuro.

