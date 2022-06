Il mercato del Milan rischia di avere un budget al ribasso: complici i rinnovi che tardano di Maldini e Massara, alcune trattative sono state messe in stand-by.

La vittoria nello scudetto contro i rivali dell'Inter aveva riacceso l'entusiamo della piazza intorno al Milan. Il Diavolo è infatto tornato a dominare nel campionato italiano e i tifosi ora si aspettano gli stessi risultati anche in campo europeo. Per far questo però, la rosa a disposizione di Stefano Pioli potrebbe non bastare.

L'acquisto - ancora non formalizzato - del Milan da parte del fondo americano ReBird con la cordata guidata da Gerry Cardinale, aveva innalzato ancora di più le aspettative dei tifosi in vista del mercato estivo: tuttavia il calciomercato del Milan rischia di essere a basso budget, complice appunto il campio di proprietà e i rinnovi di Maldini e Massara che tardano ad arrivare.

Mercato Milan: ecco il budget stimato

Le aspettative dei tifosi andranno dunque, per forza di cose, ridimensionate. Proprio il cambio di proprietà è uno dei motivi alla base del mercato al ribasso del Milan: la sessione estiva in corso sarà infatti condotta ancora dal gruppo Elliott, ed è difficile pensare che il fondo possa stanziare molti soldi su un prodotto che a breve non sarà più suo.

Inoltre, la politica di Elliott è sempre stata quella di un mercato low-cost, con acquisti mirati ed oppurtunità colte: basti pensare al mercato dello scorso anno che - con soli 40 milioni stanziati - portò all'arrivo di Maignan, Giroud, Brahim Diaz, Messias e Florenzi, decisivi per lo scudetto.

La cifra che verrà stanziata dal fondo non sarà troppo dissimile rispetto a quella dell'anno precedente: si parla infatti di circa 50 milioni di euro. Questa la cifra con cui il diavolo dovrà cercare di assicurare una squadra competivia sia in Serie A - alla luce dei movimenti attuali delle rivali - sia in Champions League, dove il Milan sarà di nuovo testa di serie.

Le trattative in stand-by

Questa modifica al budget ha fatto si che molte trattative - già intavolate o prossime ad esserlo - venissero messe in stand-by dai dirigenti rossoneri. Complice la riduzione volontaria del budget, il diavolo è stato costretto ad arretrare di fronte alle richieste delle società dei giocatori per cui erano interessati.

Rischia di saltare soprattutto la trattativa legata a Renato Sanches, erede disegnato di Franck Kessié e fino a qualche settimana fa promesso sposo del Milan. L'offerta del Milan di 18 milioni sembrava sufficiente, quando però si è registrato l'inserimento del PSG pronto ad offrire al Lille 25 milioni di euro e 5 al giocatore (contro i 3.2 offerti dal Milan). La trattativa con i rossoneri è congelata, e la dirigenza francese sembra prossima alla chiusura dell'affare.

Congelata - stavolta più per volontà del Diavolo - anche la trattativa legata a Sven Botman, roccioso difensore olandese per cui il Lille chiede 30 milioni. Visto il budget ridotto, la società rossonera ha deciso di destinarlo all'acquisto di un mediano e di un trequartista. Trequartista che dovrebbe essere Charles De Kateleare, centrocampista belga del Club Brugges.

Per il giovane talento, il Brugges non si sposta da una valutazione di 40 milioni. Tuttavia, la società di Milanello sembra decisa a proiettare l'80% del budget di mercato sul belga, e trasferire gli altri 20 milioni sull'acquisto di un mediano. La trattativa è in corso, si aspettano sviluppi nelle prossime ore.

L'alternativa al belga potrebbe essere Hamed Junior Traore, classe 2000 e talento purissimo del Sassuolo. I dirigenti del Milan hanno per ora chiesto solo informazioni ai neroverdi, e il giocatore per ora è solo un'alternativa.

Rinnovo Maldini-Massara: il punto

Il mercato del Milan, oltre che dal budget è anche frenato dalla situazione legata ai rinnovi di Maldini e Massara. Proprio nel momento in cui al Diavolo servono intuizioni e nuove scoperte sul mercato, il rinnovo dei due dirigenti sembra più che mai necessario.

Dopo giorni di calma piatta che aveva inevitabilmente fatto preoccupare i tifosi, sono ripresi i contatti tra i due dirigenti in scadenza e il fondo RedBird. Filtrano le prime sensazioni vicine, con più fonti che sostengono la buona riuscita dell'accordo già entro lunedì della prossima settimana.

I due dirigenti - che tanto bene hanno fatto fin qui - dovrebbero firmare un contratto di due anni - quindi fino al 2024 - con un opzione di rinnovo per il terzo.