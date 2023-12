Serie A 2023/2024, Milan Monza: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il Milan ospita il Monza nella partita valevole per la 16^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Milan e Monza si affrontano a San Siro nella partita valevole per la 16^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Milan-Monza, 16^ giornata di Serie A

I rossoneri guidati da Stefano Pioli arrivano dalla vittoria amara ottenuta in Champions League contro il Newcastle, una partita che gli ha consentito di approdare agli spareggi di Europa League ma non di rimanere nella massima competizione continentale.

Ora però è il momento di tornare a pensare al campionato, dopo che nell'ultima giornata è arrivata la deludente sconfitta causata dall'Atalanta di Gasperini.

Adesso la vetta è più lontana, e per rimanere attaccato a Inter e Juventus il Milan deve ritrovare i tre punti. Sulla sua strada, però, incontrerà un Monza in salute che la scorsa settimana ha portato a casa un successo contro il Genoa di Gilardino.

Ora la squadra di Palladino, grazie ai 21 punti conquistati fino a qui, è molto vicina alla zona valevole per un piazzamento europeo e non vuole lasciarsi sfuggire l'occasione di sgambettare una big.

A separare le due squadre ci sono 8 punti, che al termine dei prossimi 90 minuti potrebbero aumentare o diminuire, per questo sarà una partita importante che nessuno vuole perdere.

Milan-Monza, dove vederla in TV e in streaming

Il Milan per tentare di rimanere attaccato a Inter e Juventus, il Monza per avvicinarsi ulteriormente alla zona Europa. La sfida tra i rossoneri e i brianzoli sarà fondamentale, ecco dove vederla in TV.

La partita tra gli uomini di Pioli e quelli di Palladino sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.

Si potrà inoltre seguire anche in streaming su DAZN, Sky GO e NOW, scaricando le applicazioni ufficiali su qualunque dispositivo compatibile. DAZN ha affidato la telecronaca a Riccardo Mancini e Marco Parolo. Sky, invece, ha scelto la coppia formata da Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti.

Quando e dove si gioca

Milan-Monza, partita valevole per la 16^ giornata di Serie A, andrà in scena domenica 17 dicembre, alle ore 12:30, allo stadio Meazza a San Siro, Milano.

Probabili formazioni di Milan-Monza

Il Milan ha l'estrema necessità di vincere e per questo Stefano Pioli schiererà il miglior undici a sua disposizione. Nel 4-3-3, con il quale scenderanno in campo i rossoneri, in porta ci sarà Maignan.

La retroguardia sarà composta da Florenzi, Tomori, Theo Hernandez e Bartesaghi, che si candida a una maglia da titolare. In mezzo al campo Reijnders sarà affiancato da Pobega e Musah, mentre in avanti il tridente sarà formato da Pulisic, Giroud e Leao.

Palladino risponde con il 3-4-2-1. Davanti a Di Gregorio la linea a tre sarà composta da D'Ambrosio, Caldirola e Andrea Carboni. Sulle corsie spazio alla corsa di Ciurria e Kyriakopoulos, mentre al centro partiranno Pessina e Gagliardini. Sulla trequarti, alle spalle di Dany Mota unica punta, via libera alla qualità di Colpani e di Valentin Carboni.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Theo Hernandez, Bartesaghi; Pobega, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; V. Carboni, Colpani; Dany Mota. Allenatore: Palladino.

Il pronostico

Il Milan deve conquistare i tre punti, Roma e Bologna spingono alle sue spalle e Inter e Juventus si allontanano sempre di più. Alla vittoria ottenuta in Champions League va data continuità, la stessa che fino a questo momento sembra essere mancata.

Dal canto suo, il Monza è distante di sole tre lunghezze da Napoli e Fiorentina, e avrà l'occasione di accorciare ulteriormente la classifica. Considerato il fattore campo e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, i rossoneri partono favoriti.

