Milan Rennes: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il Milan ospita a San Siro i francesi del Rennes nella partita d'andata dei playoff di Europa League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Milan-Rennes, spareggi di Europa League

Tornano le emozioni europee per i tifosi milanisti, i rossoneri saranno infatti impegnati nell'andata degli spareggi di Europa League. In Champions League gli uomini di Pioli non sono riusciti a raggiungere l'obiettivo, e il terzo posto nel girone lo dimostra, ma ora avranno l'occasione di rifarsi nella seconda competizione più importante del continente.

Il Milan è una squadra in salute, in campionato ha trovato continuità di rendimento e di risultati e ora il secondo posto è a un passo. A San Siro, però, arriverà un Rennes che se la passa ancora meglio, come dimostra la striscia di vittorie che dura dal 20 dicembre 2023.

Il grande neo della stagione dei francesi è proprio il secondo posto nel girone di Europa League, arrivato a causa della sconfitta subita nell'ultima giornata per mano del Villareal.

Milan-Rennes, dove vederla in TV e in streaming

Momento cruciale per la stagione dei rossoneri che a San Siro avranno l'obiettivo di blindare il passaggio del turno, ma non sarà un'impresa facile. Buone notizie per i tifosi del Diavolo, Milan-Rennes sarà visibile in diretta e in chiaro su TV8.

In alternativa si potrà seguire, previo abbonamento, su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Infine, la partita si potrà vedere anche in streaming su DAZN, Sky GO e NOW.

Maurizio Compagnoni e Aldo Serena commenteranno la partita su Sky e TV8 mentre DAZN non ha ancora annunciato chi commenterà la sfida.

Quando e dove si gioca

Milan-Rennes, partita d'andata degli spareggi di Europa League, andrà in scena giovedì 15 febbraio, alle ore 21:00, allo stadio Meazza a San Siro, Milano.

Probabili formazioni di Milan-Rennes

Stefano Pioli schiererà il suo Milan con il 4-2-3-1. Maignan confermato tra i pali, davanti a lui non ci sarà Calabria sulla destra, infortunato e sostituito da Florenzi, completeranno il reparto Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez.

In mezzo al campo torna Reijnders accanto ad Adli, mentre Loftus-Cheek partirà sulla trequarti assieme a Pulisic e Leao alle spalle del bomber Giroud.

Stephan risponde con il classico 4-4-2, configurazione che sta portando prestazioni e risultati. A difendere la porta dei francesi ci sarà Mandanda, mentre la retroguardia sarà composta da Guéla Doué, Omari, Theate e Truffert.

Sulle bande laterali partiranno Bourigeaud e Désiré Doué, mentre il duo di centrocampo sarà formato da Le Fee e Santamaria. In avanti, spazio a Kalimuendo e Terrier.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Le Fee, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier. Allenatore: Stephan.

Il pronostico

Solitamente, quando l'Europa chiama il Milan risponde, anche se in questa stagione l'obiettivo ottavi di finale in Champions League è fallito. Ciò non toglie che i rossoneri siano una squadra molto temibile, soprattutto in Europa League dove gli avversari sono più alla portata.

Il Rennes non va però sottovalutato, è una squadra che gode di ottima salute e ha tutte le carte in regola per impensierire gli uomini di Pioli. Vietato dunque cedere a cali di concentrazione, sarà necessario giocare con intensità e attenzione per provare a chiudere la pratica già nella gara d'andata.

Considerato il fattore campo e il valore della rosa a disposizione dei due tecnici, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Milan parte favorito.

