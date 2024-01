Serie A 2023/2024, Milan Roma: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il Milan ospita la Roma nella partita valevole per la 20^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

È tutto pronto per il big match della 20^ giornata di Serie A. Milan-Roma sarà una partita molto importante, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Milan-Roma, 20^ giornata di Serie A

I rossoneri si leccano le ferite dopo la tanto intensa quanto discussa sconfitta subita per mano dell'Atalanta in Coppa Italia, partita che è costata l'eliminazione dal torneo agli uomini di Pioli.

In campionato l'obiettivo è quello di blindare il terzo posto, magari accorciando le distanze dalla Juventus, a più sette, e dall'Inter capolista che si trova a nove punti di distanza.

Anche la Roma è stata eliminata in settimana dalla Coppa Italia, a passare è infatti stata la Lazio che si è imposta nel derby capitolino. Per gli uomini di Mourinho sarà fondamentale vincere per risalire la classifica, anche perché l'ottavo posto non può soddisfare di certo società e tifosi.

La partita tra i rossoneri e i giallorossi chiuderà la domenica di Serie A ed è sicuramente la sfida più attesa della 20^ giornata, anche perché entrambe devono vincere per coltivare i propri obiettivi.

Milan-Roma, dove vederla in TV e in streaming

Milan e Roma sono pronte a regalare una partita ricca di emozioni e spettacolo, ecco dove vederla in TV. La sfida del Meazza sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. La si potrà inoltre seguire anche in streaming scaricando l'applicazione su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo, il quale sarà supportato nel commento da Massimo Gobbi.

Quando e dove si gioca

Milan-Roma, big match della 20^ giornata di Serie A, andrà in scena domenica 14 gennaio, alle ore 20:45, allo stadio Meazza a San Siro, Milano.

Probabili formazioni di Milan-Roma

Stefano Pioli sembra orientato a tornare alla difesa a quattro e per questo motivo schiererà la sua squadra con il 4-3-3. In porta ci sarà come di consueto Mike Maignan, davanti a lui Calabria partirà sulla destra mentre Theo Hernandez dovrebbe tornare a sinistra, al centro della retroguardia dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Kjaer e Simic.

In mezzo al campo probabile l'impiego di Adli, apparso in buona forma contro l'Atalanta, al suo fianco fiducia in Reijnders e Loftus-Cheek. In avanti pochi dubbi, Giroud si prenderà il centro dell'attacco con Pulisic e Leao al suo fianco.

Tegola per José Mourinho che dovrà ancora fare a meno di Dybala, uscito anzitempo nel derby capitolino di Coppa Italia. Fiducia nel 3-5-2 per la Roma che partirà con Rui Patricio in porta e con Kristiansen, Mancini e Huijsen in difesa.

Sulle bande laterali via libera alla corsa di Karsdorp e Spinazzola, mentre in mezzo Cristante sarà supportato da Bove e Pellegrini. In avanti Lukaku è un sicuro titolare, al suo fianco El Shaarawy è in vantaggio sui compagni.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristiansen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

Il pronostico

Nonostante l'eliminazione in Coppa Italia, per gli uomini di Stefano Pioli è un periodo positivo per quanto riguarda prestazioni e risultati. Una battuta d'arresto che va presto dimenticata anche perché stiamo per entrare nella fase clou della stagione.

Non si può dire lo stesso per la squadra di José Mourinho che sembra davvero faticare a trovare le giuste strategie per avere continuità. Al Meazza la Roma avrà la grande occasione di ritrovarsi e di dimostrare di essere competitiva.

Considerato il fattore campo, il valore della rosa e lo stato di forma delle due squadre, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Milan parte favorito.

