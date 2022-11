Dopo la sconfitta in campionato contro il Torino, in una notte da dimenticare per la squadra di Stefano Pioli, il Milan affronta il Salisburgo in una partita fondamentale per raggiungere gli ottavi di Champions League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Milan-Salisburgo, dove vederla in TV e in streaming

Capitato in un girone insidioso ma non insuperabile, il Milan di Stefano Pioli si trova ora a un passo dalla qualificazione grazie ai 7 punti conquistati nelle prime 5 partite.

Attualmente ricopre la seconda posizione distante appena un punto dal Salisburgo che insegue, e che questa sera cercherà il sorpasso.

Sarà dunque fondamentale non abbassare la guardia e cercare di ottenere almeno un punto in casa, così da assicurarsi il passaggio del turno e raggiungere gli ottavi di finale.

La squadra austriaca è però molto ostica e difficile d'affrontare, come sanno i rossoneri che all'andata hanno ottenuto solamente un pareggio.

Sarà una partita difficile che si prospetta al cardiopalma, ecco dove vederla in TV.

Milan-Salisburo si potrà seguire solamente su Amazon Prime Video, di conseguenza in TV sarà necessario scaricare l'apposita applicazione.

Per chi invece volesse seguire la partita in streaming, potrà farlo sempre attraverso l'app di Amazon Prime Video, disponibile per tutti i dispositivi.

La telecronaca sarà affidata alla storica voce di Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini, ex giocatore proprio del Milan.

Orario e dove si gioca

Milan-Salisburgo, partita fondamentale per decretare chi tra le due passerà alla fase a eliminazione diretta, si giocherà questa sera, mercoledì 2 novembre, alle ore 21:00.

I rossoneri giocheranno in casa al Meazza, e cercheranno di dare un'ulteriore gioia ai propri tifosi.

È infatti dalla stagione 2013/2014 che il Milan non riesce a raggiungere gli ottavi di finale di Champions League, in panchina sedeva Clarence Seedorf.

La squadra di Stefano Pioli, dopo aver vinto lo scorso campionato, cercherà di ottenere il passaggio del turno anche per ridare la giusta dimensione europea a una squadra che ormai può competere con tutte.

Milan-Salisburgo, probabili formazioni

Il Milan recupera Tomori dalla squalifica che tornerà dunque al centro della difesa accanto a Kjaer, Kalulu invece slitterà sulla destra.

Il dubbio più grande per Stefano Pioli è sulla trequarti, dove centralmente ci sono tre giocatori per un solo posto: De Ketelaere, Diaz e Krunic.

Proprio quest'ultimo sembra il favorito per partire titolare, come spesso è accaduto nelle partite decisive nello scorso campionato.

Dubbio anche sulla trequarti di destra dove Messias viene insidiato da Rebic che per il momento sembra favorito.

Sicuri invece Leao, Giroud, Theo Hernandez e il duo di centrocampo formato da Bennacer e Tonali.

In porta Tatarusanu continua a coprire l'assenza di Mike Maignan.

Il Salisburgo dovrebbe recuperare Adamu ma che probabilmente si accomoderà in panchina, disponibile solo per uno spezzone.

Probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Rebic, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Sesko, Okafor. Allenatore: Jaissle.

Classifica Milan in Champions

Il Milan è dunque a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale, obiettivo che non è più riuscito a raggiungere dalla stagione 2013/2014 quando in panchina c'era ancora Clarence Seedorf.

Un traguardo importante che rimetterebbe il Milan sotto la luce dei riflettori del grande calcio europeo, sancendo una volta per tutte il suo ritorno tra le big d'Europa.

Per farlo, però, dovrà prestare la massima attenzione alla partita di questa sera contro il Salisburgo, anch'essa ancora in lotta per il passaggio del turno.

Attualmente il Milan ricopre la seconda posizione, distante proprio di un punto dagli avversari austriaci.

In prima posizione si trova invece il Chelsea con 10 punti e già sicuro del passaggio del turno, il fanalino di coda è la Dinamo Zagabria con 4 punti.

Attraverso una vittoria o un pareggio la squadra di Stefano Pioli raggiungerebbe il primo obiettivo stagionale, accodandosi a Inter e Napoli tra le italiane agli ottavi.

La classifica del Gruppo E:

Chelsea 10 punti Milan 7 punti Salisburgo 6 punti Dinamo Zagabria 4 punti

Il pronostico

Dopo aver capito dove vederla in TV, le formazioni e molto altro ancora proviamo a fare il pronostico di Milan-Salisburgo.

Il Milan, nonostante rimanga orfano di Maignan in porta, recupera Tomori che si posizionerà al centro della difesa ridando ulteriori certezze al reparto anche in Champions League.

I rossoneri giocheranno di fronte al proprio pubblico, pronto a far tremare il Meazza e a sostenere i giocatori in campo.

In virtù delle motivazioni e della rosa, il Milan parte come la squadra favorita ma attenzione al Salisburgo, una squadra in grado di giocare un calcio intenso, divertente e difficile da contrastare.

