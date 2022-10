Nella quarta giornata dei gironi della Champions League è arrivata la seconda sconfitta di fila per il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera, dopo il pesantissimo 0-3 di Stamford Bridge di una settimana prima, è caduto ancora una volta contro i Blues di Potter nella gara disputatasi martedì sera allo stadio San Siro. Per il Diavolo, penalizzato però pesantemente dall'espulsione rimediata da Tomori intorno al diciottesimo minuto del primo tempo, la strada verso gli ottavi di finale della competizione si fa ora più complicata, anche se non tutto è perduto. Ecco le possibili combinazioni con cui il Milan può passare il turno.

Milan, contro il Chelsa altro ko: Jorginho e Aubameyang stendono i rossoneri

Dopo la bruttissima sconfitta rimediata a Stamford Bridge, con il Chelsa impostosi nettamente con il risultato di 3-0 sui campioni d'Italia, il Milan arrivava alla sfida di ritorno contro la formazione guidata da Potter con tantissima fiducia e voglia di conquistare un risultato positivo che potesse mettere in discesa la strada verso il traguardo della qualificazione agli ottavi di finale del torneo, obiettivo fallito nella scorsa stagione con l'ultimo posto nel girone con Liverpool, Atletico Madrid e Porto.

Il Milan, nella serata europea di San Siro, si è però dovuto arrendere ancora una volta alla formazione inglese. I Blues sono infatti riusciti a conquistare i tre punti anche a Milano imponendosi alla fine con il risultato di 2-0 grazie alle reti, arrivate entrambe nel primo tempo, di Jorginho e dell'ex della sfida Aubameyang. A pesare pesantemente sul risultato finale è stato però quanto accaduto poco dopo il quarto d'ora della prima frazione di gioco: a causa di un presunto fallo nell'area di rigore rossonera da parte di Tomori è stato assegnato il penaly ai Blues, con conseguente espulsione del centrale difensivo inglese.

I rossoneri sono stati costretti a giocare dunque con un uomo in meno praticamente per l'intera partita, non avendo di conseguenza la possibilità di potersela giocare ad armi pari con i diretti avversari. Pur mettendo in campo grande generosità e nonostante qualche occasione come ad esempio quella capitata a Giroud nel primo tempo, gli uomini di Pioli sono dunque incappati in uno stop che rischia di complicare il cammino verso gli ottavi di finale. Non tutto però è compromesso, con i rossoneri che si giocheranno il tutto per tutto negli ultimi due impegni del girone.

Il Milan agli ottavi se: le combinazioni che premierebbero la squadra di Pioli

La seconda sconfitta contro il Chelsea costituisce un doloroso stop per il Milan soprattutto dopo la bella prestazione di cui si erano resi protagonisti i tososneri nell'anticipo del sabato pomeriggio contro la Juventus. Contro i bianconeri, la squadra di Stefano Pioli aveva immediatamente rialzato la testa dopo lo 0-3 di Londra mettendo alle corde gli uomini di Allegri e passando con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Tomori e di Brahim Diaz.

Il ko di San Siro di martedì sera complica quindi i piani di qualificazione agli ottavi. Con lo 0-2 contro il Chelsea, il Milan si trova attualmente al terzo posto del Gruppo E con quattro punti, frutto del pari della prima giornata in casa del Salisburgo e del successo per 3-1 di San Siro contro la Dinamo Zagabria. A pari punti con il Diavolo, anche se all'ultimo posto per via dello scontro diretto, vi sono i croati, mentre al comando del girone vi è il Chelsea, a quota sette e con una lunghezza di vantaggio sul Salisburgo.

A due punti dal secondo posto occupato dalla formazione austriaca, il Milan ha ancora speranze di passaggio del turno, ma per i rossoneri sono ovviamente vietati altri passi falsi. Per poter riuscire a centrare l'obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale della Champions League, le combinazioni possibili sono diverse. In caso di sei punti tra Dinamo Zagabria e Salisburgo il passaggio del turno sarebbe praticamente certo. Diverso il caso in cui la squadra di Pioli centrasse invece una vittoria e un pareggio.

Con quattro punti negli ultimi due turni con vittoria in Croazia il Milan si qualificherebbe in caso di successo del Chelsea contro il Salisburgo, mentre i rossoneri chiuderebbero invece al terzo posto nel caso in cui gli austriaci dovessero battere gli inglesi e in cui questi ultimi non dovessero perdere contro la Dinamo. In caso di pareggio tra Salisburgo e Chelsea si dovrebbe poi guardare alla classifica generale, mentre con un successo contro il Salisburgo e un pareggio in Croazia il Milan passerebbe il turno nel caso in cui il Chelsea dovesse perdere entrambe le sue partite o anche con una mancata vittoria del Salisburgo contro i Blues.