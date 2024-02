Sorteggi Europa League, Milan-Slavia Praga: quando si gioca e dove comprare i biglietti

I sorteggi di Europa League si sono rivelati particolarmente clementi con i rossoneri: i cechi dello Slavia Praga sono certamente degli avversari più morbidi rispetto a tante altri compagini che avrebbero potuto trovare il Milan sul loro cammino. L'imperativo, comunque, è quello di non sottovalutarli: lo Slavia Praga ha comandato il suo girone europeo dall'inizio alla fine, arrivando sopra la Roma di Mourinho. Se sei in trepidante attesa di scoprire le sorti di Milan-Slavia Praga, affrettati ad acquistare i biglietti: ecco dove comprarli e quando si gioca.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Milan-Slavia Praga: tutte le info sulle date e i biglietti 2. I prezzi dei biglietti 3. A che ore giocano Milan-Slavia Praga?

Giovedì 7 marzo 2024 il Milan affronta per la prima volta nella sua storia lo Slavia Praga. I rossoneri hanno un bilancio positivo contro i club della Repubblica Ceca: per esempio, su 8 incontri disputati contro lo Sparta Praga, il Milan ne ha vinti ben 6 pareggiandone 1. Insomma, tutto fa ben sperare nel passaggio del turno del diavolo. Ma mai dire mai: dopotutto, lo Slavia Praga è riuscito a battere in casa propria la Roma di Mourinho. Affrontarli potrebbe dunque rivelarsi più complicato del previsto per i rossoneri, che hanno però il dovere di provare a qualificarsi ai quarti di Europa League, tenendo soprattutto conto della differenza tra le due squadre.

Il ritorno si gioca giovedì 14 marzo 2024 in Repubblica Ceca: l'atmosfera caldissima degli stadi tipica dell'est Europa può mettere a repentaglio le speranze rossonere, ma il diavolo ha l'obbligo di mantenere i nervi saldi fino alla fine.

I biglietti per la gara d'andata sono già stati resi disponibili sul sito singletickets.acmilan.com. Possono essere acquistati anche nel Ticket Office di Casa Milan oppure nelle biglietterie fisiche sparse per l'Italia che utilizzano i circuiti Vivaticket.

I prezzi dei biglietti

I prezzi dei biglietti per Milan-Slavia Praga variano da un minimo di 21 euro (nel terzo anello rosso centrale) fino ai 144 della tribuna d'onore rossa.

La vendita inizialmente è riservata agli abbonati del club e aprono per tutti a partire dalle 15:00 di lunedì 26 febbraio.

A che ore giocano Milan-Slavia Praga?

Gli orari di entrambe le gare degli ottavi di Europa League tra Milan e Slavia Praga non sono ancora stati resi disponibili dalla UEFA. Ma nei giorni appena successivi ai sorteggi vengono date ufficialità.