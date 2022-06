L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport celebra la città di Milano: non potrebbe essere altrimenti, visto la mole di titoli sportivi ottenuti all'ombra del Duomo, che valgono alla città l'appellativo di "Capitale dello Sport" assegnato proprio dalla Rosea.

Sono infatti ben 5 i trofei conquistati dalle squadre di Milano: lo scudetto di Serie A del Milan, quello del campionato di Basket e la Coppa Italia vinte dall'Olimpia Milano e infine la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia vinte dall'Inter. Insomma, un vero e proprio anno d'oro sportivo per la città, che però ha radici profonde.

Milano capitale dello sport: miracolo sportivo tra Covid e guerra

Gli ultimi due anni non sono stati certo dei più semplice. Dai pesanti lockdown, necessari visto il dilagare del contagio da Covid-19, in cui Milano e la Lombardia sono stati pesantemente colpiti, e la più recente Guerra in Ucraina, le cui sorti stanno provocando una situazione economica instabile, con inflazione e aumento repentino dei prezzi.

Milano ha saputo comunque rialzarsi e, complice una mentalità da città aperta, è stata in grado di compiere un vero e proprio miracolo sportivo - si legge ancora sulla rosea - che ha restituito, non solo una parvenza di normalità ai tifosi, ma anche gioia e serenità. Distrazioni necessarie di questi tempi.

La vittoria della Serie A del Milan - tra l'altro in un vero e proprio testa a testa milanese contro l'Inter - i successi di quest'ultimi in Supercoppa e Coppa Italia, e l traguardi dell'Olimpia Milano di Basket, hanno restituito a Milano la posizione di Regina dello sport per questa stagione.

Una città, tre proprietà

Interessante è notare come Milano abbia ottenuto questi trofei, beneficiando dell'intervento di proprietà di diverse nazionali: questo sottolinea ancora una volta il carattere internazionale e mondiale della città, non solo sul piano puramente sportivo.

Il fondo americano Elliot controlla il Milan dal 2018, ed ha versato per i rossoneri - tra quota d'acquisto e vari versamenti effettuati - circa 705,65 milioni di euro. Dopo annate fatte di alti e bassi, culminate quest'anno con la vittoria dello scudetto, i rossoneri stanno per passare a RedBird Capital, che acquisterà il Diavolo per una cifra vicina a 1.2 miliardi di euro: nonostante il cambio di proprietà però, il Milan resterà un affare americano.

Discorso geograficamente opposto per l'Inter, controllata dalla Suning Holdings Groups, che nel 2016 ha acquistato il 68,55% dell'Inter. La società cinese, facente capo alla famiglia Zhang, ha condotto i neroazzurri ad un percorso di crescita graduale, culminato nella vittoria dello scudetto nel 2019 e il ritorno in Champions League.

Discorso prettamente nostrano invece per l'Olimpia Milano, di proprietà dello stilista Giorgio Armani, che l'ha resa una realtà dirompete per quanto riguarda l'italbasket.

USA, Cina e Italia: un triangolo singolare, che ha portato alla città successi come non se ne vedevano da tempo e contribuisce a garantire quello status di città economica e commerciale a Milano.

Reddito e stadi: i numeri degli spettatori

Ovviamente a questo, fa riflesso una qualità della vita differente nella città della Lombardia rispetto ad altre situazioni italiane. I dati infatti spingono ancora una volta verso Milano, incoronando la città della Lombardia come regina anche del reddito medio italiano: 31.778. Evidente il divario con altre realtà come Padova - in seconda posizione con 25.486 euro, o Roma, addirittura quinta con 24.964 - che si traduce nella presenza degli spettatori agli eventi sportivi.

Complice un campionato apertissimo, sia nella lotta al vertice, che in quella per l'Europa e anche per non retrocedere, la serie A di quest'anno è stata seguitissima sia in TV che allo stadio. Incredibile il numero degli spettatori presenti negli impinati, complici anche la fine delle restrizioni.

Ad aggiudicarsi lo scettro di regina degli spalti è l'Inter, con i suoi 854.983 spettatori totatli e una media di 45.000 ad evento. Al secondo posto ancora Milano, con il Milan che ha fatto segnare 836.510 spettatori totali per una media di poco più che 44.000 spettatori a partita.

Contando anche i dati europei, si evince come San Siro nella stagione appena giunta al termine abbia fatto registrare un dato impressionante: infatti, circa due milioni di persone hanno riempito i seggiolini del Meazza.

Dato che diminuisce per forza di cose nel Basket, data la capienza ridotta degli impianti e le restrizioni Covid più severe. Il dato è comunque confortante: nelle tre partite valide per l'assegnazione del titolo, i palazzetti hanno fatto registrare un totale di 37 mila spettatori.

Gli Obiettivi futuri: Champions e Eurolega

Ora per Milano è tempo di guardare al futuro. Il dominio sportivo sul territorio italiano è un successo da festeggiare ma anche da archiviare in fretta per puntare allo step successivo: le vittorie anche in Europa.

Sul fronte calcistico, Milano è l'unica città nella storia ad aver vinto la Champions League con due squadre diverse: sette volte con il Milan, e tre con l'inter. Neppure i colossi di Londra e Madrid sono riusciti in quest'impresa. Tuttavia, la coppa dalle grandi orecchie manca da troppo tempo nelle bacheche milanesi: l'ultima volta il 2010 con l'Inter, addirittura nel 2007 il Milan.

Ora il bisogno è quello di tornare a vincere anche in Europa: Inter e Milan si stanno già attrezzando per la prossima stagione, nel tentativo di rinforzare la rosa sul mercato in vista degli impegni futuri.

Per l'Olimpia Milano, ormai realtà consolidata del campionato italiano di Basket, l'obiettivo dichiarato - anche da Giorgio Armani - è quello dell'Eurolega. Per far si che Milano non sia soltanto Capitale dello sport italiano, ma anche europeo.

