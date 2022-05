Mino Raiola, scomparso all'età di 54 anni, aveva la gestione di vari assistiti a suo carico. Alcuni di questi nomi, tra l'altro, ad oggi sono probabilmente i calciatori più importanti di tutta Europa e non. Questo dato, seppur apparentemente di poco rilievo, fa in realtà capire il suo status da procuratore.

Gli assistiti di Mino Raiola

Tra i suoi assistiti, infatti, figuravano nomi del calibro di Haaland e Verratti. Indubbiamente due nomi di assoluto rilievo, che certamente godono di una buona compagnia, come si avrà modo di vedere a breve. Molti di questi giocatori, inoltre, sono delle presenze fisse del calcio italiano.

Altri ancora, ricoprono una vera e propria posizione di rilievo, nell'albo d'oro della Serie A. Dal punto di vista meccanico, tuttavia, questa comparsa cambierà sicuramente le cose all'interno del mondo del calcio. In uno sport nel quale il ruolo del procuratore acquisisce sempre più rilievo, una perdita del genere costringe per forza di cose a reinventarsi.

Così, gli assistiti di Mino Raiola dovranno dunque capire in quale modo potersi "posizionare" dal punto di vista del mercato. Una risposta, in tal senso, è stata già ampiamente fornita. I calciatori in questione, infatti, pare abbiano già identificato una nuova figura che si occuperà della loro gestione all'interno del mercato.

Per esempio, il centrocampista francese del Manchester United Paul Pogba, altro pezzo pregiato della corte del procuratore, si affiderà a Rafaela Pimenta. Nota avvocatessa brasiliana presente da svariati anni all'interno del settore. Altre situazioni, nonostante siano momentaneamente in una fase di stallo, stanno comunque trovando una solida via d'uscita.

E questa, è una cosa che sicuramente si potrebbe rivelare fondamentale, soprattutto per questioni di tempistica. Il calciomercato estivo, infatti, sembrerebbe essere ormai alle porte. Dunque, è bene prepararsi al meglio. Purtroppo, anche al fronte di determinati eventi così spiacevoli. Eventi che, in quanto tali, devono appunto comportare una pronta reazione da parte dei protagonisti coinvolti.

Da Pogba a Ibrahimovich

Gli assistiti di Mino Raiola, come anticipato, includono dei nomi a dir poco sensazionali. La carriera pluri-ventennale sviluppata dal famoso procuratore sportivo, ha infatti dato alla luce alcune tra le più note trattative che il calcio abbia mai potuto conoscere. Tra i nomi più importanti, si possono citare:

Paul Pogba

Herling Haaland

Marco Verratti

Zlatan Ibrahimovich

Mario Balotelli

Per quanto concerne il campionato italiano, figurano anche nomi come Matthijs De Ligt e Giacomo Bonaventura, tanto per citarne alcuni. Si distinguono inoltre numerosi giocatori che militano all'estero, tra cui:

Alphonse Areola

Emre Mor

Blaise Matuidi

Xavi Simons

Gianluigi Donnarumma

In questo numeroso e prestigioso roaster, figura anche una delle più importanti calciatrici presenti nel panorama italiano: Barbara Bonansea, attaccante della Juventus nonché della Nazionale italiana. All'occorrenza, può anche svolgere il ruolo del centrocampista, dimostrando così ottime doti.

Doti che hanno impressionato il suo ex procuratore a tal punto da averla voluta fortemente all'interno della sua affermata scuderia. I seguenti giocatori, allo stato attuale, dovranno così agire di conseguenza. Ovvero, affidandosi ad altre agenzie o ad altri tutori legali, in vista dei loro futuri e ipotetici accordi. Oppure, di eventuali trattative.

Alcuni giocatori, come annunciato nel corso delle righe lette in precedenza, hanno già trovato il sostituto che andrà appunto a svolgere i loro compiti di gestione verso i suddetti clienti. Mentre invece, per quanto riguarda altri nomi altrettanto presenti nel corso della lista elencata, dovranno invece trovare una sistemazione.

Sistemazione che, stando ad alcune indiscrezioni presenti sul web, non tarderà comunque ad arrivare. La fine della stagione calcistica corrente, sancirà di conseguenza l'inizio del calciomercato estivo. E sarà un appuntamento al quale non si dovrà affatto arrivare impreparati.

Sia in vista di eventuali trasferimenti, che in vista di altrettanto eventuali rinnovi con i propri club di appartenenza.

Carmine Raiola malattia

La malattia che ha preso il sopravvento sul noto procuratore Carmine Raiola, riguarda un grave problema che ha colpito la zona dei polmoni. O almeno, questo è ciò che si può leggere dalle varie indiscrezioni trapelate dall'ospedale in cui era ricoverato. Ovvero, l'ospedale San Raffaele.

Nonostante numerosi avvenimenti stiano venendo alla luce soltanto adesso, nel corso del suo periodo di ricovero sono stati mantenuti numerosi accordi di riservatezza. La privacy che la famiglia ha deciso di mantenere, si è rivelata di fatti inviolabile.

Non c'è stata nessuna fuga di notizie o presunte tali, escludendo volutamente l'episodio in cui la sua morte è stata annunciata in maniera prematura dalla maggior parte delle testate nazionali. Episodio che, pochi attimi dopo, pare sia stato smentito proprio dal diretto interessato tramite un post apposito apparso sui suoi principali canali social.

Tuttavia, sebbene la triste notizia non fosse ancora ufficiale in via definitiva, il suo stato di salute versava comunque in condizioni critiche. E questo, era dunque solamente un triste posticipo. Il momento in cui venne ricoverato, che risale al 12 gennaio scorso, fu l'inizio di un lungo periodo di silenzio dal quale scaturirono pochissime voci.

Sintomo di una privacy che, come definito sopra, si è rivelata davvero difficile da scalfire in alcun modo. Le prime ipotesi messe in atto dai tifosi riguardavano probabilmente l'ennesimo caso di Covid, ma il motivo non sembrava essere affatto quello ipotizzato.

Inoltre, nuovamente in via ufficiale, è stato dichiarato a suo tempo come la situazione era in fase di verifica, con dei controlli giornalieri e altamente specifici. Nessun ricovero d'urgenza, come molti erroneamente avevano inizialmente sospettato. Per il resto, della malattia che lo ha colpito in maniera fatale non si conoscono chissà quanti dettagli.

Ma con molta probabilità, perlomeno prossimamente, si potranno sicuramente conoscere maggiori particolari in merito.

Patrimonio del procuratore di Zlatan Ibrahimovic

Il patrimonio del procuratore di Zlatan Ibrahimovich, che corrisponde alla figura protagonista di questo articolo, ammonta ad una cifra particolarmente esorbitante. Il periodo altamente concitato in cui poi alla fine è stata dichiarata la sua scomparsa ufficiale, ha poi messo alla luce tanti altri aspetti del noto procuratore.

Uno dei più interessanti, è sicuramente quello che riguarda il suo patrimonio. Che, come detto sopra, presenta delle cifre davvero importanti. Si parla infatti di un guadagno di circa 75 milioni di euro, diviso ovviamente in 25 anni di carriera.

Nel complesso, si parla dunque di una cifra sensazionale, se si considera inoltre lo spessore da lui ricoperto all'interno del mondo del calcio. La sua figura, inoltre, è stata rilevante anche in passato. Dunque, ben prima di quello che oggi viene definito con l'appellativo di "calcio moderno".

Come si potrà vedere nel corso dei prossimi paragrafi, inoltre, il procuratore venuto a mancare qualche giorno fa, oltre all'incredibile valore monetario accumulato negli anni, si è potuto aggiudicare anche una fucina di talenti davvero niente male. Molti dei principali top player europei che si conoscono in questo momento, erano infatti sotto la sua personale gestione.

Gestione che, come si avrà modo di vedere successivamente, verrà affidata ad altri professionisti. I giocatori, infatti, nel corso delle principali sessioni di mercato che si tengono nel corso di ogni stagione, non possono affatto rimanere orfani di una figura gestionale.

Specie se tale figura ricopre la persona di spessore che è stata appunto descritta nel corso di questo articolo di approfondimento. Ad ogni modo, come promesso, nel corso del prossimo paragrafo si potranno finalmente vedere tutti i calciatori sotto la sua gestione direttiva.

Facendo riferimento anche a coloro che ormai sono, di fatto, degli ex giocatori.