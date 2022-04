L'agente Mino Raiola non è morto, come è stato erroneamente diffuso a causa di una fake news. Invece si è trattato di un errore perché, al momento, si trova ricoverato al San Raffaele.

Mino Raiola morto

Mino Raiola ha lavorato tanto per diventare una delle figure più influenti del panorama calcistico, facendo intermediazione con mega-offerte che coinvolgono alcuni dei giocatori più importanti. È stato rappresentante di Pogba, Haaland, Ibrahimovic, Romelu Lukaku, Mario Balotelli, Marco Verratti e Henrikh Mkhitaryan. Raiola ha guadagnato fino a 20 milioni di sterline dalla vendita record mondiale di 89 milioni di sterline di Pogba dalla Juventus al Manchester United nel 2016. Per Raiola si prospettava un'estate piena di impegni, con Pogba e Haaland tra i suoi clienti che si aspettavano di trasferirsi. Forbes ha stimato l'anno scorso che il patrimonio di Raiola era di 62 mln di dollari.

Durante i primi anni del 1990, Raiola ha lavorato per una società in Olanda e ha collaborato per trasferire diversi giocatori olandesi di alto profilo, tra cui Dennis Bergkamp, a club italiani. Raiola ha studiato i metodi dei suoi colleghi per imparare a condurre tali trasferimenti da solo, colpendo per negoziare il passaggio della stella ceca Pavel Nedved da Sparta Praga al Lazio nel 1996. Da allora, Raiola ha supervisionato numerosi trasferimenti di Ibrahimovic in tutta Europa, così come il passaggio di Balotelli dall'Inter al Man City nel 2010 e il suo successivo passaggio all'AC Milan. Nell'estate del 2016, ha supervisionato le mosse di tre giocatori - Ibrahimovic, Pogba e Mkhitaryan - verso il Manchester United tutti nella stessa finestra.