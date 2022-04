Smentita la notizia della morte di Mino Raiola. Al momento il famoso procuratore calcistico si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, in condizioni gravissime a seguito di un intervento chirurgico. Il dottor Alberto Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, fa sapere che il famosissimo agente sta “combattendo” e che la notizia della sua dipartita era una fake news ripresa da molte testate giornalistiche erroneamente. Mino Raiola non è morto Sta facendo il giro del web il Tweet pubblicato dallo stesso Mino Raiola in cui ironizza sulla falsa notizia della sua morte prematura. "Il mio stato di salute, per chi se lo stesse chiedendo: furioso perché per la seconda volta in 4 mesi mi hanno ucciso. Mi sembra di essere in grado di risuscitare."

Queste le parole con cui l'agente calcistico ha commentato l’accaduto. Le sue condizioni, però, restano gravi a causa di una malattia che lo tormenta da diversi anni e che lo ha costretto più volte a sottoporsi ad interventi chirurgici. Chi è Mino Raiola Mino Raiola è una delle figure più influenti del panorama calcistico per aver fatto intermediazione con mega-offerte che coinvolgono alcuni dei giocatori più importanti. Tra i vari incarichi, è stato rappresentante di Pogba, Haaland, Ibrahimovic, Romelu Lukaku, Mario Balotelli, Marco Verratti e Henrikh Mkhitaryan. I numerosi successi in qualità di agente gli hanno fatto guadagnare un posto nella classifica di Forbes del 2020, in cui è risultato al quarto posto tra i procuratori più influenti e ricchi del mondo: il suo fatturato ammonta a 84,7 milioni di dollari.

Isabella Policarpio

Copywriting Specialist, classe 1992.

Appassionata di linguaggio Seo, scrivo contenuti per il web con focus su attualità, lavoro e diritti. Mi sono laureata in Giurisprudenza all'Università di Teramo e in seguito ho approfondito il Management d'impresa presso La Sapienza a Roma e il Business immigration law durante un periodo di pratica legale all’estero. Nel 2018 ho deciso di dedicarmi a 360° al mondo dell'informazione online. Ho conseguito un master che mi ha insegnato il linguaggio SEO e mi sono specializzata nel “tradurre” i contenuti legali in un linguaggio semplice e diretto. Dicono di me che sono instancabile e curiosa mentre io mi definisco sensibile e battagliera.