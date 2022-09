Tra le sfide del lunedì quella che crea maggior curiosità è Monza-Atalanta, la squadra di Stroppa è ancora a caccia del primo punto in Serie A. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

La squadra di Stroppa è ancora a caccia del primo punto in Serie A e questo malgrado le buone prestazioni offerte fino ad ora. Questa sera il Monza aspetterà in casa l'Atalanta con l'obiettivo d'invertire la rotta in una partita che si prospetta divertente. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Monza, obiettivo primo punto

Il calciomercato estivo del Monza è stato spumeggiante, ricco di colpi importanti che hanno fatto ben sperare in una salvezza tranquilla.

L'avvio di campionato però è stato tutt'altro che in discesa e la squadra di Stroppa si ritrova fanalino di coda senza nemmeno un punto in classifica.

L'approccio con la massima serie è stato più duro del previsto e ora ogni partita pesa come un macigno sulla schiena di staff e giocatori.

La sfida di questa sera non sarà semplice, ovviamente, dato che l'avversario si chiama Atalanta e ha già messo a referto 10 punti in quattro partite.

La squadra di Gasperini sembra tornata a brillare ma dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza in attacco.

Motivazioni diverse ma un obiettivo comune: vincere. Sarà una partita da non perdere e che potrà riservare interessanti colpi di scena.

Monza-Atalanta: dove vederla in TV e in streaming

I presupposti per una sfida spettacolare e segnata dal bel gioco ci sono tutti, non è infatti solo l'Atalanta a esprimere un calcio divertente ma anche il Monza di Stroppa.

È importante dunque capire dove vederla in TV e in streaming dato che, come di consueto, rimane sempre il dubbio tra Sky e DAZN.

La sfida di oggi andrà in onda alle ore 18.30 e sarà visibile solamente su DAZN, non è infatti compresa tra i match visibili anche su Sky.

Si potrà utilizzare l'app per lo streaming o anche il canale recentemente aggiunto tra quelli di Sky, ovviamente avendo l'abbonamento.

Monza-Atalanta: probabili formazioni

Dopo aver introdotto Monza-Atalanta e aver capito dove sarà possibile vederla in TV è il momento delle probabili formazioni.

L'Atalanta, come detto in precedenza, ha una situazione di emergenza in attacco dovuta a vari infortuni.

Il Monza, al contrario, potrà partire con la formazione ideale e anche con il nuovo arrivato Rovella.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Petagna.

A disposizione: Cragno, Marrone, Izzo, Volpati, Valoti, Machin, Ranocchia, Molina, Gytkjaer, Mota Carvalho, Ciurria.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Okoli; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Mahele; Ederson, Pasalic; Hojlund.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Toloi, Zappacosta, Boga, Lookman, Malinovskyi, Zortea, Ruggeri, Hateboer.

Fuori Zapata e Muriel

Anche l'occhio meno attento avrà sicuramente notato che nella formazione dell'Atalanta non sono presenti né Muriel né Zapata.

Zapata ha subito una lesione alla coscia nel corso dell'ultimo incontro nel turno infrasettimanale, a questi si è poi aggiunto Muriel che ha sentito un fastidio al ginocchio sinistro.

Entrambi gli attaccanti colombiani non saranno presenti nella sfida e bisognerà ora valutare i tempi di recupero.

Un reparto offensivo dunque sperimentale che potrebbe anche non comprendere Malinovskyi.

La Dea, però, ha dimostrato di poter essere molto pericolosa anche cambiando i propri uomini e la motivazione in questo momento è molto grande.

Chi arbitra la partita

Monza-Atalanta è una partita senza apparenti tensioni ma tutto potrebbe cambiare in modo repentino.

Il Monza ha estrema necessità di fare punti e giocherà con il coltello tra i denti.

L'Atalanta invece inizia ad assaporare la vetta e un campionato di vertice, cosa che l'anno scorso è estremamente mancata alla squadra di Gasperini.

Sarà molto importante dunque per il direttore di gara mantenere il controllo della partita per evitare che gli animi si surriscaldino.

Il Direttore di Gara sarà Sacchi di Macerata, gli Assistenti saranno Bindoni e Imperiale, il Quarto Uomo sarà Colombo mentre al Var ci sarà La Penna, a Muto sarà affidato l'Avar.

L'Atalanta per la vetta, il Monza per la salvezza

Il Monza è partito a rilento e deve necessariamente iniziare a fare punti se vuole cercare di raggiungere la salvezza.

L'obiettivo dichiarato è quello di disputare un campionato tranquillo ma, a giudicare da quanto visto fino ad ora, la situazione sembra essere più complicata del previsto.

In queste situazioni, malgrado le attenuanti di varia natura, è sempre l'allenatore a pagarne le conseguenze e Stroppa è già stato messo in discussione dall'opinione pubblica.

Non sappiamo quanto ancora il duo Galliani-Berlusconi deciderà di portare pazienza, ma la situazione è critica.

Dall'altra parte troviamo l'Atalanta di Gasperini che dopo l'ultima stagione, giocata decisamente sotto le proprie possibilità, è partita a razzo e ora punta alla vetta della classifica.

Al momento si trova a 10 punti distante una sola lunghezza da Milan e Napoli ma con una partita in meno.

Se questa sera riuscisse a conquistare i tre punti allora si ritroverebbe sola in testa alla classifica.

Niente male per una squadra che ha necessità di dimostrare di aver avuto semplicemente una brutta stagione ma di poter ancora essere vincente.

