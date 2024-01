Serie A 2023/2024, Monza Inter: dove vederla in TV e probabili formazioni

Trasferta complicata per l'Inter che nella partita valevole per la 20^ giornata di Serie A affronta il Monza. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Il Monza ospita l'Inter nella partita valevole per la 20^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Monza-Inter, 20^ giornata di Serie A

La squadra di Palladino sta disputando una buona stagione e arriva dall'ottimo successo ottenuto sul Frosinone. Protagonista di giornata è stato Valentin Carboni, classe 2005 di proprietà dei nerazzurri.

Il Monza al momento occupa l'undicesima posizione, 25 punti conquistati che consentono di guardare più alla zona Europa che a quella, ben più calda, della retrocessione.

In Brianza arriverà l'Inter capolista, squadra in stato di grazia che ha vinto nell'ultimo turno contro il Verona non senza polemiche. Tre punti conquistati con grande fatica a cui ora è necessario dare seguito, anche perché alle spalle la Juventus spinge forte.

I meneghini si stanno dimostrando la squadra da battere e a tratti sembrano infermabili, ma i brianzoli ci proveranno sicuramente.

Monza-Inter, dove vederla in TV e in streaming

I nerazzurri vogliono vincere per allungare in vetta alla classifica, sperando magari in un passo falso dei rivali bianconeri che al momento sembrano essere gli unici a poterli insidiare.

Per i brianzoli, invece, conquistare i tre punti significherebbe avvicinarsi ulteriormente alla zona Europa e allontanare ancor di più le inseguitrici.

Inter-Monza sarà una partita molto importante, ecco dove vederla in TV. La sfida sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.

Si potrà seguirla anche in streaming su DAZN, Sky GO e NOW. DAZN ha affidato la telecronaca a Ricky Buscaglia e Alessandro Budel. Le voci di Sky, invece, saranno quelle di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

Quando e dove si gioca

Monza-Inter, partita valevole per la 20^ giornata di Serie A, andrà in scena sabato 13 gennaio, alle ore 20:45, all'U-Power Stadium di Monza.

Probabili formazioni di Monza-Inter

Palladino, nel tentativo di scalfire la corazzata Inter, schiererà la sua squadra con il 3-4-2-1. Davanti a Sorrentino la difesa a tre sarà composta da D'Ambrosio, ex di giornata, Pablo Marì e Caldirola.

In mezzo al campo si posizioneranno Pessina e Gagliardini, altro ex, mentre sulle bande laterali spazio alla corsa di Ciurria e Kyriakopoulos. Sulla trequarti via libera alla qualità di Colpani e Valentin Carboni che avranno il compito di supportare Mota.

Simone Inzaghi risponde con il consueto 3-5-2. Davanti a Sommer la retroguardia sarà formata da Pavard, Acerbi e Bastoni. Sulle corsie partiranno Dumfries e Dimarco mentre in mezzo al campo Barella e Mkhitaryan affiancheranno Calhanoglu. In avanti ancora spazio a Lautaro Martinez e Thuram.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Valentin Carboni, Colpani; Mota. Allenatore: Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Il pronostico

L'Inter è sicuramente una squadra molto forte che fino a qui ha dominato il campionato. Pochissimi punti persi e tanta qualità, per nessuno è semplice affrontarla ma il Monza ci proverà comunque.

La squadra di Palladino ha ormai raggiunto la consapevolezza di poter competere contro chiunque in Serie A, e di fronte al proprio pubblico darà il massimo per tentare di portare a casa punti pesantissimi.

Entrambe le compagini hanno qualità in avanti e per questo ci si attende una partita divertente e ricca di occasioni da gol. Considerato lo stato di forma, il valore della rosa e la posizione in classifica, secondo le maggiori agenzie di scommesse, l'Inter parte favorita.

