Serie A 2023/2024, Monza Milan: dove vederla in TV e probabili formazioni

Monza-Milan, 25^ giornata di Serie A

Il Monza arriva al posticipo della 25^ giornata dopo aver conquistato, nell'ultimo turno, solamente un pareggio in casa contro il Verona. Uno 0-0 che non ha mosso particolarmente la classifica, la quale vede la squadra di Palladino occupare l'undicesima posizione.

Discorso molto diverso per il Milan che sembra aver trovato nuovamente sicurezza e qualità nelle giocate, e che nell'ultima giornata ha vinto al Meazza con il risultato di 1-0 contro il Napoli di Mazzarri grazie alla rete di Theo Hernandez.

Giovedì è anche arrivata la secca vittoria per 3-0 contro il Rennes in Europa League e ora il morale è alle stelle. La Juventus, che occupa il secondo posto, è lontana di una sola lunghezza e il sorpasso non sembra per nulla impossibile.

Per questo motivo i rossoneri faranno di tutto per sbancare l'U-Power Stadium e per uscire vincenti da una sfida tutt'altro che semplice.

Monza-Milan, dove vederla in TV e in streaming

Il Monza vuole conquistare i tre punti per battere finalmente una grande, obiettivo che in questa stagione non è ancora riuscito, e per mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona calda di classica riavvicinandosi magari all'Europa.

Il Milan invece, dal canto suo, vuole blindare la zona Champions League tentando anche di superare la Juventus. Quella tra i brianzoli e i rossoneri sarà una partita molto importante, ecco dove vederla in TV.

La sfida dell'U-Power Stadium sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. La si potrà seguire anche in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata alle voci di Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi.

Quando e dove si gioca

Monza-Milan, partita valevole per la 25^ giornata di Serie A, si disputerà domenica 18 febbraio, alle ore 20:45, all'U-Power Stadium di Monza.

Probabili formazioni di Monza-Milan

Raffaele Palladino continuerà a schierare la sua squadra con il 3-4-2-1. Davanti a Di Gregorio la difesa a tre sarà composta da D'Ambrosio, Pablo Marì e Caldirola.

Sulle bande laterali spazio a Birindelli e Zerbin, mentre il duo di centrocampo sarà formato da Bondo e Pessina. Sulla trequarti, alle spalle di Djuric, in vantaggio su Mota, fiducia in Colpani e Valentin Carboni.

Stefano Pioli potrebbe far rifiatare qualcuno dato il recente impegno in Europa League, se così non sarà, il Milan scenderà in campo con il 4-2-3-1.

In porta, ovviamente, ci sarà Maignan. A difendere il portierone francese saranno Florenzi, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. In mezzo al campo Reijnders dovrebbe fare coppia con Bennacer mentre Loftus-Cheek dovrebbe essere confermato, anche per via delle ottime prestazioni messe in scena fino a qui, sulla trequarti assieme a Pulisc e Leao alle spalle di Giroud.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; Colpani, V. Carboni; Djuric. Allenatore: Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Il pronostico

Il Monza di Palladino è un avversario molto pericoloso, può giocarsela con tutti e mettere in difficoltà chiunque, è però anche vero che in questa stagione ha faticato contro le big.

I rossoneri godono di ottima salute e sembrano aver trovato dei nuovi meccanismi per far male agli avversari, ma potrebbero sentire la fatica dei playoff di Europa League.

Ci si attende una partita aperta e ricca di occasioni da gol. Considerato lo stato di forma delle due squadre e il valore delle formazioni, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Milan parte favorito.

