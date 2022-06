Quartararo ha decisamente messo il suo marchio anche sul mondiale di MotoGP 2022. Adesso, però, si torna in Olanda col Gran Premio di Assen e i ducatisti non vedono l'ora di fermare la sua sete di vittorie. Ecco dove vedere il GP e i precedenti nella terra dei tulipani.

Moto GP Assen: dove vederlo

Il Gran Premio di MotoGP di Assen porà essere visibile sia con la pay-tv che in chiaro. Partendo dalla prima su Sky MotoGP e talvolta pure su Sky Sport Uno, il venerdì spazio alle prove libere che garantiscono la possiblità di entrare in Q2, utile per concentrarsi solo sulla pole position. La prima sessione è alle 9:50 del mattino, mentre al seconda alle 14:05.

Il sabato invece spazio sempre la mattina alla terza e ultima sessione di libere utile ai piloti per centrare l'accesso alla Q2. L'orario è fissato nuovamente alle 9:50, mentre per la quarta sessione di libere, quella dove si cerca il ritmo gara senza preoccuparsi troppo del tempo sul giro secco, l'ora è fissata per le 13:30.

Alle 14:10 poi ecco scoccare l'ora della qualifica, con la Q1 che vedrà i piloti scornarsi tra di loro per prendersi due posti, i quali sono necessari per entrare nella top 12 e giocarsi la pole position nella Q2. Quest'ultima partirà alle 14:35. Infine, si passa alla domenica, la giornata più attesa, con il warm-up che parte dalle 8:55 per la Moto3, e con la gara della MotoGP alle 14 in punto.

Riguardo la diretta in chiaro, invece, su TV8 il motomondiale ad Assen sarà trasmesso in differita. Quindi, alle 15:30 ci saranno le qualifiche della classe regina, questo il sabato. Invece per la domenica, si parte con la gara della Moto3 alle 14:15, poi c'è la Moto2 alle 15:30 e infine la MotoGP alle 17:15.

I precedenti

I precedenti del Gran Premio di Assen di MotoGp non lasciano spazio a dubbi, i più forti in terra olandese dovrebbero essere sempre Quartararo e la sua Yamaha. Il duo franco-nipponico è forte non solo delle due vittorie consecutive tra Barcellona e Sachsenring, ma anche del primo posto ottenuto nel 2021 sul circuito olandese.

L'anno scorso, infatti, se a ottenere la pole ci pensò l'allora yamahista Vinales, in gara non ci fu molta storia, con il francese che andò a prendersi la prima posizione, relegando l'ex compagno in seconda posizione. A completare il podio ci pensò Joan Mir su Suzuki.

In precedenza, poi, a causa della pandemia l'edizione 2020 del Gran Premio di MotoGP ad Assen era saltata, così nell'albo d'oro si deve tornare al 2019 per vedere una gara. Questa fu vinta dal già citato Vinales, il quale oggi è con Aprilia, si è sempre trovato molto bene sul circuito dei Paesi Bassi. In quell'occasione, poi, a completare il podio ci pensarono Marquez, e proprio Quartararo.

Rossi ad Assen

Valentino Rossi si è ritirato dalle corse motociclistiche lo scorso novembre a Valencia, ma di certo quando si parla di Assen non si può non nominare lui. Il nove volte campione del mondo ha infatti ottenute ben nove vittorie in terra olandese, tra cui anche la sua ultima in assoluto, raggiunta nel 2017.

Quell'anno il Gran Premio fu molto divertente, complice la pioggia che andò a scompaginare un po' i piani sul finire di gara. Rossi si impose davanti a Petrucci, mentre terzo arrivò Marquez. Ancora, nel 2015 Valentino si rese protagonista di una grande vittoria, ottenuta all'ultima curva contro il già citato rivale spagnolo, che lo toccò e lo fece fare un salto sulla sabbia, che ovviamente fu ritenuto valido dagli steward.

Tra le nove vittori di Valentino Rossi ad Assen, inoltre non si può dimenticare quella del 2007. Il Dottore si classificò solo 11esimo in prova, complice il cattivo tempo, ma la domenica offrì una grande prova di forza, con la quale riuscì a rimontare tutti e a vincere, dando vita a una delle imprese più grandi della sua carriera.

I favoriti

Come detto, Fabio Quartaro sembra imbattibile nell'ultimo periodo, complici anche le cadute di Pecco Bagnaia. Il ducatista, infatti, dopo essere caduto a causa di Nakagami a Barcellona, in Germania ci ha messo del suo e purtroppo ha dovuto dire addio alla corsa nelle primissime tornate.

Questo ha allargato a 91 punti il distacco tra l'italiano e il francese di Yamaha campione del mondo in carica. Inoltre, al momento non sembra che ci sia qualcun'altro oltre all'italiano in grado di fermare Fabio, se non proprio quel già citato Vinales.

Lo spagnolo, come suddetto, ha da sempre un ottimo rapporto con il Gran Premio di Assen, e dopo l'ottima prova al Sachsenring, rovinata solo da un problema meccanico, potrebbe scompigliare le carte e prendersi il primo podio con la moto di Noale, o forse addirittura la prima vittoria.

