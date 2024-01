Mourinho esonerato, è ufficiale: ecco chi sarà il prossimo allenatore della Roma

Finisce l'avventura di José Mourinho con la Roma, la società lo ha esonerato in seguito a una prima parte di stagione deludente. Ecco il comunicato e gli scenari futuri.

Ufficiale, José Mourinho è stato esonerato e non sarà più l'allenatore della Roma. La società giallorossa lo ha reso noto attraverso un comunicato in cui ringrazia pubblicamente lo Special One.

Esonerato José Mourinho

Sembrava che le strade di José Mourinho e della Roma potessero continuare a rimanere unite ma invece, come un fulmine a ciel sereno, lo Special One è stato esonerato.

La notizia è arrivata poco prima delle 09.30 di questa mattina, quando la società giallorossa, attraverso un comunicato, ha reso nota la decisione.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato.



Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve.



📄 https://t.co/04lO7mZhSn#ASRoma pic.twitter.com/mdUQLupmAy — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

Non mancano le parole di ringraziamento da parte della dirigenza, conscia che lo Special One ha riportato entusiasmo e soprattutto un trofeo nella Capitale, una prima storica Conference League.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// Grazie da parte di tutti noi all’AS Roma, José! #ASRoma pic.twitter.com/3uwjHlEU1f — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

Chi sarà il prossimo allenatore della Roma

Dopo l'annuncio dell'esonero di José Mourinho, ora non rimane che scoprire chi guiderà la squadra giallorossa da qui fino al termine della stagione. Sono molte le soluzioni percorribili e non mancano le suggestioni.

Una delle vie possibili è quella che porta agli allenatori già presenti in società, come Bruno Conti ad esempio. La seconda è molto più una suggestione ed è anche il sogno di molti tifosi, ovvero l'approdo di Daniele De Rossi alla guida della squadra. Secondo le indiscrezioni, sarebbe lui il nome più probabile per sostituire José Mourinho.

Non si deve poi sottovalutare l'effetto sorpresa che ha distinto le mosse dei Friedkin nel corso della loro gestione, e per questo c'è molta curiosità. Il nome dovrebbe venire svelato già nelle prossime ore, nel frattempo è già partito il toto-allenatori.

Cosa farà ora José Mourinho

Si conclude qui dunque l'avventura di José Mourinho sulla panchina della Roma. Un periodo che è servito sicuramente a riportare entusiasmo in una piazza che aveva bisogno di tornare a vincere.

Lo Special One, circa un mese fa, aveva dichiarato:

Voglio restare alla Roma. Se non accadrà, non sarà per una mia decisione.

Anche il tecnico portoghese probabilmente aveva avvertito una certa tensione attorno a lui, e visti i risultati non è poi così strano. Il cammino in campionato non si può di certo considerare soddisfacente soprattutto tenendo conto della caratura della rosa a disposizione.

Ora Mourinho dovrà pensare al suo futuro, quali sono i possibili scenari?

Lo Special One non avrà di certo problemi a trovare panchina, quello che rimane da scoprire e se avrà intenzione di tornare subito a lavoro o se invece, al contrario, deciderà di prendersi qualche mese di stop.

C'è però una suggestione che forse troppa suggestione non è, ad ottobre Mourinho parlava di una sua possibile esperienza in Arabia:

Nessuno conosce il futuro, però la mia convinzione è anche che lavorerò in Arabia. Non so quando ma sono piuttosto sicuro che è una cosa che farò certamente.

Potrebbe essere questo il momento giusto per fare questa nuova esperienza?

Leggi anche: Chi è Tiago Djaló: tutto sul giovane giocatore portoghese

Il bilancio dell'esperienza di Mourinho con la Roma

José Mourinho arriva alla Roma nell'estate del 2021 e firma un contratto triennale, il suo obiettivo? Riportare nella Capitale un titolo e rendere competitivi i giallorossi.

A conti fatti è un obiettivo raggiunto a metà, se da un lato è vero che la Roma ha vinto la Conference League, risultato destinato a rimanere nella storia, è anche vero che in campionato le cose sono andate diversamente.

In mezzo c'è anche una grande finale di Europa League, poi però persa, ma il rendimento stagionale in Serie A è chiaramente sotto le aspettative.

Il tecnico portoghese lascia la sua ormai ex squadra al nono posto in classifica, eliminata dalla Coppa Italia e agli spareggi di Europa League.

Leggi anche: Chi è Sven-Goran Eriksson: tutto sull'ex allenatore svedese malato di cancro