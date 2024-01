A quanto ammonta lo stipendio di José Mourinho? Questa domanda se la sono posta tutti gli appassionati di calcio e fan dello "Special one". Durante la sua carriera ha guadagnato cifre da capogiro, tanto da diventare uno degli allenatori di calcio più ricchi al mondo. Ecco le cifre.

Il patrimonio di José Mourinho vanta vere e proprie cifre da capogiro

José Mourinho ho un patrimonio stimato di circa 120 milioni di dollari, guadagnati tra stipendi a sei cifre e contratti con i vari sponsor. Lo "Special One" allena ad alti livelli dal 2002 e nella sua carriera ha sempre firmato contratti con prezzi d'ingaggio e stipendi mensili elevatissimi. In media, come ha riportato il sito CelebrityNetWorth.com, Mourinho ha uno stipendio medio stimato di 27 milioni di dollari all'anno considerata la sua carriera da allenatore.

La sua esperienza con la Roma, terminata oggi con l'esonero dopo parecchi risultati deludenti, gli ha permesso di accumulare altre ricchezze. Il suo stipendio sulla panchina giallorossa ammontava infatti a 7 milioni di euro più bonus. Solo di stipendio, dunque, in tre anni alla Roma ha guadagnato ben 21 milioni di euro. Prima dei giallorossi ha allenato il Tottenham per due anni, con un contratto che prevedeva uno stipendio di circa 17,5 milioni all'anno.

La carriera dello "Special One"

José Mourinho è nato in Portogallo, a Setubal, il 26 gennaio 1963. Ha provato ad intraprendere una carriera come calciatore, ma visti gli scarsi risultati ha deciso dunque di passare dal campo alla panchina.

Dopo anni passati come vice in squadre come il Porto e il Barcellona, lo "Special One" ha ottenuto la sua prima panchina nel 2000, tra le fila del Benfica, squadra di calcio di Lisbona. Il successo planetario di Mourinho è arrivato però nel 2002, quando è passato al Porto. Con la squadra portoghese lo "Special One", nel 2003, ha conquistato una storica Champions League, a distanza di 17 anni dalla prima Coppa dei Campioni del Porto.

Dal 2004 al 2007 Mourinho ha allenato il Chelsea, dove non è risucito a ripetere l'impresa del 2003 in Champions League, ma ha vinto comunque due campionati inglesi, una Community Shield e una Coppa d'Inghilterra.

La vera impresa, però, Mourinho, l'ha compiuta proprio in Italia, all'Inter. Dal 2008 al 2010 è stato sulla panchina nerazzurra, dove nel 2010 è divento protagonista assoluto del famosissimo triplete. L'inter, in quella stagione, vinse infatti Campionato, Coppa Italia e Champions League.

Dopo il 2010 lo "Special One" non è riuscito più a trionfare in Champions League nonostante ottime stagioni sulle panchina del Real Madrid, del Chelsea e del Manchester United. Con l'ultima squadra menzionata, Mourinho, è riuscito a vincere però un altro trofeo europeo: l'Europa League, già vinca anche nel 2002 con il Porto.

Negli ultimi anni Mourinho ha allenato la Roma, con la quale ha vinto la prima Conference League della storia nel 2022.