Negli ultimi anni il mondo del calcio ci ha regalato spesso sorprese a causa di cifre folli spese per diversi giocatori, i quali non sono tra i migliori del mondo. Stavolta, però, 50 milioni potrebbero essere ben spesi per il calciatore Mykhaylo Mudryk. Ecco chi è il l'attaccante esterno dello Shakthar.

Chi è Mykhaylo Mudryk

Mykhaylo Mudryk nasce a Krasnograd, città ucraina dell'Oblast di Kharkiv, il 5 gennaio 2021. Sin da bambino l'esterno d'attacco sinistro ma che sa giocare pure a destra e in mezzo dietro alla punta, gioca a calcio, in particolare nel Metalist a partire dal 2010.

Dopo 4 anni in cui apprende sempre di più il gioco del pallone, si trasferisce nel 2014 al Dnipro, che all'epoca era una delle squadre più importanti di tutta l'Ucraina, ma che poi si è smembrata fino allo scioglimento del 2019. Già prima di questo anno, nel 2016, Mudryk lascia il club per andare allo Shakthar Donetsk.

A partire poi dalla stagione 2018/2019, l'ala offensiva riesce a guadagnarsi un posto nella selezione Under 21 della squadra più brasiliana dell'intero suo paese, soprattutto esordisce in Youth League. Tra l'altro, poi, fa pure il suo debutto in prima squadra, ciò nella Coppa Ucraina in una partita vinta per 3-2 dai suoi e in cui gioca per 21 minuti.

A febbraio passa in prestito all'Arsenal Kyiv, scendendo in campo per 10 volte complessivamente. Non arrivano ne gol ne assist ma fa tutto parte della crescita del ragazzo, che si fa le ossa.

Il 2019/2020 è un altro anno di transizione per Mykhaylo Mudryk, il quale rest tutto l'anno allo Shakthar e non va in prestito e mette a segno solo 3 presenze nella Fase Finale della Premier Liga, ovvero il campionato ucraino.

Il 2020/2021 è l'anno del prestito al Desna Černihiv, squadra che lo prende nella prima parte della stagione, e che gli permette di annusare pure per la prima volta una competizione europea, ovvero l'Europa League. Tuttavia, l'esterno d'attacco non giocherà nemmeno un minuto fuori dal proprio paese.

La seconda parte di quell'annata vede il suo ritorno allo Shakthar Donetsk e per un totale di appena 3 partite giocate.

L'esplosione in prima squadra

Nel 2021/2022 arriva Roberto De Zerbi sulla panchina dello Shakthar e Mykhaylo Mudryk viene finalmente aggregato in prima squadra. Ad agosto arrivano i primi assist, ben due nella stessa partita, mentre a settembre arriva il primo gol assoluto nel calcio che conta.

L'attaccante esterno ucraino gioca anche la Champions League, per la prima volta nella sua carriera, ma purtroppo per lui e per la squadra c'è l'eliminazione ai gironi. La seconda parte dell'annata, poi, come sappiamo è stata caratterizzata dall'invasione russa, e quindi le partite sono finite.

Passando poi alla stagione in corso, quella 2022/2023, Mudryk è sempre stato titolare in tutte le partite dello Shakthar, con tre presenze in campionato e un'altra in Europa, dove ha dato il suo contributo con un gol e 2 assist contro il Lipsia nella prima gara dei gironi di Champions, vinta 4-1 dai suoi.

I club su Mudryk

La prestazione di Mudryk in Champions League contro il Lipsia non è di certo passata inosservata. Immediatamente si sono scatenati i rumor di calciomercato, nonostante la fine della sessione estiva, e si sono sparate le prime cifre.

Secondo le ultime fonti, difatti, l'ala d'attacco ucraina dovrebbe costare intorno ai 50 milioni di euro, nonostante gli appena 21 anni di età. E anche se ancora non ha fatto vedere chissà che grandi prestazioni in modo continuativo, il giovane talento ha messo d'accordo diversi club.

Nelle ultime ore infatti si parla di un'offerta del Brentford, squadra della Premier League, che si è spinta fino ai 35 milioni di euro. Dall'Inghilterra, però, ci sono su di lui pure Arsenal e Everton che si sono spinte più o meno sulla stessa cifra, ma i due infortuni in mezzo al campo di Elneny e Partey, spingono l'attuale capolista del campionato inglese ad andare su altri profili.

In Italia, invece, secondo i rumor in estate era stata la sola Juventus a interessarsi al giocatore, salvo poi andare su calciatori più conosciuti come Di Maria e Kostic.

